Hà Nội: Xử phạt 2 đối tượng chèo kéo, 'ôm' 30 cặp vé chung kết ASEAN Cup 2026 kiếm lời

| Pháp luật
Trung Sơn
Trung Sơn
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GĐXH - Trước thềm trận chung kết ASEAN Cup 2026 giữa đội tuyển Việt Nam và Thái Lan diễn ra tại Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình, Công an phường Từ Liêm (TP Hà Nội) đã phát hiện và xử phạt 2 trường hợp có hành vi chèo kéo, thu gom và bán lại 30 cặp vé nhằm hưởng tiền chênh lệch.

Theo đó, trước, trong và sau trận chung kết ASEAN Cup 2026 giữa đội tuyển Việt Nam và Thái Lan diễn ra tại Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình, Công an phường Từ Liêm đã chủ động triển khai đồng bộ các biện pháp bảo đảm an ninh, trật tự.

Lực lượng chức năng tăng cường tuần tra, kiểm soát, kịp thời phát hiện và xử lý các hành vi vi phạm nhằm góp phần bảo đảm môi trường cổ vũ bóng đá văn minh, an toàn.

Trong quá trình làm nhiệm vụ, lực lượng Công an phường phát hiện hai người là H.Q.V. (sinh năm 1988) và L.T.H. (sinh năm 1986) có biểu hiện chèo kéo, mời chào người hâm mộ mua vé trận đấu.

Hà Nội xử phạt 2 đối tượng chèo kéo vé ASEAN Cup 2026 để bảo đảm trật tự - Ảnh 1.

L.T.H và H.Q.V tại Công an phường. Ảnh: CAHN

Qua kiểm tra, lực lượng Công an xác định các trường hợp có dấu hiệu vi phạm và đưa về trụ sở Công an phường Từ Liêm để làm việc. Tại cơ quan Công an, H.Q.V. và L.T.H. khai nhận đã mua lại 30 cặp vé từ những người không có nhu cầu sử dụng, sau đó tìm cách bán lại cho người khác nhằm hưởng tiền chênh lệch.

Căn cứ kết quả xác minh, Công an phường Từ Liêm đã lập biên bản vi phạm hành chính và ra quyết định xử phạt đối với H.Q.V. và L.T.H..

Các đối tượng bị xử phạt về hành vi “Gây mất trật tự công cộng” theo điểm a Khoản 2 Điều 8 Nghị định số 282/2025/NĐ-CP của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng, chống tệ nạn xã hội và phòng, chống bạo lực gia đình.

Hà Nội: Xử phạt 2 đối tượng chèo kéo, 'ôm' 30 cặp vé chung kết ASEAN Cup 2026 kiếm lời - Ảnh 2.Chiêu trò của nam thanh niên 17 tuổi ở Hải Phòng lừa bán vé concert BIGBANG, chiếm đoạt 40 triệu đồng

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