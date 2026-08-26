Bắt giữ Lò Thị Nhình 45 tuổi về hành vi môi giới mại dâm

Theo Cổng thông tin điện tử Công an TP Hà Nội, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố đã bắt giữ, tạm giam đối tượng Lò Thị Nhình (SN 1981; thường trú tại xã Gia Phúc, Hải Phòng; chỗ ở tại xã Ô Diên, TP Hà Nội) có dấu hiệu của tội "Môi giới mại dâm" quy định tại Điều 328 Bộ luật Hình sự.

Trước đó, khoảng 10 giờ ngày 12/8/2026, Công an xã Hoài Đức tiến hành kiểm tra hành chính nhà nghỉ tại Tổ dân phố Trạm Trôi (xã Hoài Đức, TP Hà Nội). Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện L.T.H (SN 1992; thường trú tại phường Đa Mai, tỉnh Bắc Ninh) và T.V.N (SN 1974; thường trú tại xã Liên Minh, Hà Nội) đang có hành vi mua bán dâm.

Ảnh: CACC

Qua đấu tranh, các đối tượng khai nhận việc mua bán dâm được thực hiện thông qua sự môi giới, dẫn dắt của Lò Thị Nhình.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được và lời khai của những người liên quan, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội xác định Lò Thị Nhình có hành vi làm trung gian, môi giới, dẫn dắt hoạt động mua bán dâm, có dấu hiệu của tội "Môi giới mại dâm" quy định tại Điều 328 Bộ luật Hình sự.

Ngày 12/8/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đã ra Lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, Lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp và Quyết định tạm giữ đối với Lò Thị Nhình để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.