Đốt than cùng lá cúc tần trong phòng kín, 2 vợ chồng ngộ độc khí CO

Trước đó, khoảng 23h ngày 17/3, người nhà thấy sức khỏe bệnh nhân vẫn bình thường. Trước khi ngủ 2 vợ chồng đốt than củi trong phòng kín cùng lá cúc tần để dưới lưng vì cho rằng sẽ giúp làm giảm đau lưng.

Đến 6h ngày 18/3, người nhà phát hiện hai vợ chồng hôn mê, gọi không hồi đáp nên đã đưa vào BVĐK tỉnh Thanh Hóa cấp cứu. Lúc nhập viện, bệnh nhân trong tình trạng lơ mơ, được xử lý đặt thở máy, sau đó chuyển ra Trung tâm chống độc, B V Bạch Mai.

Tại Trung tâm Chống độc, Bệnh viện Bạch Mai, cặp vợ chồng tiếp tục được thở máy qua nội khí quản, điều trị an thần, giảm phù não…

Một bệnh nhân bị ngộ độc khí CO được điều trị tại Trung tâm Chống độc, Bệnh viện Bạch Mai. Ảnh: Quỳnh Mai.

TS.BS Nguyễn Trung Nguyên, Giám đốc Trung tâm Chống độc, BV Bạch Mai cho rằng, hiện nay người dân xây nhà kín để ở, không thoáng khí như nhà gỗ, nhà tranh như trước kia nên việc đốt than củi rất nguy hiểm.

Trong môi trường kín, khí CO từ việc đốt than củi không thoát ra được, sẽ nhanh chóng khiến con người hít phải và gây ngộ độc, việc điều trị rất khó khăn, tốn kém.

"Không hiểu về tác hại của việc đốt than củi trong phòng kín khiến nhiều người rơi vào cảnh ngộ độc khí CO. Chính vì vậy, người dân cần nâng cao nhận thức. Nên nhớ, việc đốt than củi để sưởi ấm trong phòng kín là vô cùng nguy hiểm", TS. BS. Nguyễn Trung Nguyên nhấn mạnh.

Chuyên gia chống độc hướng dẫn thêm, khi phát hiện người bị ngạt khí CO cần nhanh chóng mở hết tất cả các cửa để không khí tràn vào nhà và đưa nạn nhân ra khỏi nơi có khí độc. Nếu nạn nhân thở yếu, ngừng thở thì hô hấp nhân tạo theo điều kiện tại chỗ, nếu ngừng tuần hoàn thì cấp cứu ngừng tuần hoàn. Sau khi sơ cứu, cần đưa nạn nhân tới cơ sở y tế gần nhất để được cấp cứu và điều trị tiếp.

"Người dân tuyệt đối không đốt các loại nhiên liệu như than tổ ong, củi, than hoa, khí gas… để sưởi ấm hoặc nấu nướng trong không gian kín. Nếu có sử dụng các nhiên liệu này thì cần mở cửa đủ rộng cho không khí và oxy từ bên ngoài vào hoặc tốt nhất đun nấu ở không gian mở hoặc ngoài trời, còn trong phòng thông khí hạn chế thì nên đun nấu hoặc sưởi ấm bằng điện", Giám đốc Trung tâm Chống độc khuyến cáo.

