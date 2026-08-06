“Khúc ca Blouse trắng” số đầu tiên: Hành trình chữa lành từ trái tim tại bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình

Tham dự chương trình có sự hiện diện của các đại biểu khách quý. Về phía Bộ Y tế có GS.TS. Phạm Minh Khuê - Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy; PGS.TS. Nguyễn Tuấn Hưng - Chủ tịch Hội Công tác xã hội ngành y tế Việt Nam; cùng các đồng chí đại diện Đảng ủy, Ban Tuyên giáo, Đoàn Thanh niên và Trung tâm Truyền thông - Giáo dục sức khoẻ Trung ương. Về phía Bệnh viện Bạch Mai có TS.BS Đoàn Thu Trà - Chủ tịch Công đoàn, Quyền Viện trưởng Viện Y học Nhiệt đới; TS.BS Hoàng Thị Phú Bằng phụ trách phòng công tác xã hội bệnh viện, cùng đông đảo cán bộ, y bác sĩ và bệnh nhân. Sự kiện còn có sự đồng hành của đại diện Ngân hàng BIDV chi nhánh Hà Nam, Viện Đông Y Việt Nam và Tạp chí Sức Khỏe Việt.

Phát biểu khai mạc chương trình, GS.TS. Phạm Minh Khuê - Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy Bộ Y tế đã chia sẻ: "Âm nhạc là một liều thuốc tinh thần, xoa dịu sự đau đớn và nỗi lo âu cho những người không may mắn mắc bệnh, mang sứ mệnh đưa âm nhạc đến gần hơn với bệnh nhân và cán bộ y tế, đặc biệt mở rộng đến các vùng sâu, vùng xa. Chương trình hôm nay cũng chính là lời tri ân gửi tới các y bác sĩ Bệnh viện Bạch Mai, những người hàng ngày đang phải vượt qua quãng đường hơn 100km từ Hà Nội đến Ninh Bình để tận tụy chăm sóc sức khỏe cho nhân dân".



TS.BS Đoàn Thu Trà – đại diện Bệnh viện Bạch Mai cũng khẳng định: "Bệnh viện Bạch Mai luôn hướng tới công cuộc chăm sóc người bệnh một cách toàn diện – lấy người bệnh làm trung tâm. Bên cạnh điều trị chuyên môn, những giai điệu âm nhạc ấm áp chính là nguồn sức mạnh đặc biệt giúp người bệnh lạc quan. Một bệnh viện hiện đại không chỉ cung cấp kỹ thuật chuyên sâu mà còn là môi trường nhân văn, nơi người bệnh được lắng nghe và sẻ chia. Chương trình hôm nay đã góp phần thực hiện mục tiêu đó. Không chỉ là các tiết mục biểu diễn nghệ thuật mà còn là các món quà tinh thần dành tặng cho người bệnh, người nhà người bệnh và toàn thể cán bộ nhân viên y tế tại Bệnh viện Bạch Mai".

Một trong những điểm nhấn lay động lòng người nhất của chương trình là phần mở màn mang tên "Điểm đến của những trái tim". Ngay tại Khoa Huyết học, không cần âm thanh hay ánh đèn sân khấu, ca sĩ Minh Chuyên, Việt Tú, NSƯT Hồng Liên cùng các y bác sĩ đã mang những lời ca tiếng hát mộc mạc tới cho các bệnh nhân không thể xuống tham gia sự kiện trực tiếp. Những tiếng hát trong trẻo cất lên nơi hành lang như tiếp sức cho các bệnh nhân để họ tiếp tục chiến đấu với bệnh tật. Tại đây, đại diện Ngân hàng BIDV cũng đã trao tận tay 10 suất quà ý nghĩa cho các bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn.

Mở đầu chương trình, không khí hội trường lắng đọng với tiết mục múa "Cô gái ngành Y" do Đội văn nghệ Bông Mai trắng của chính Bệnh viện Bạch Mai thể hiện. Dưới sự dẫn dắt duyên dáng, gần gũi của MC Thảo Vân, bữa tiệc âm nhạc đã đưa khán giả qua nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau.

Chương trình có sự góp mặt của hàng loạt nghệ sĩ tên tuổi cùng những lời ca tiếng hát làm lay động lòng người. NSƯT Hồng Liên mang đến những làn điệu dịu dàng, sâu lắng; ca sĩ Việt Tú khuấy động không gian bằng nguồn năng lượng tươi trẻ. Sự duyên dáng của Nghệ sĩ Trà My, giọng ca nội lực của ca sĩ Đinh Hiền Anh, Minh Chuyên hay Sao Mai Ngọc Ký đã thực sự chạm đến trái tim của hàng trăm khán giả có mặt tại hội trường.

Đặc biệt, không thể không nhắc đến phần biểu diễn vô cùng ý nghĩa của dược sĩ Vương Hoàng Hùng ( Khoa Dược, Bệnh viện Bạch Mai) – đại diện cho những "thiên thần áo trắng" cất cao tiếng hát yêu thương. Chương trình càng thêm rực rỡ với sự xuất hiện giao lưu của các hoa hậu, á hậu với mong muốn lan tỏa thông điệp về cái đẹp gắn liền với lòng nhân ái.

Xuyên suốt sự kiện, tính nhân văn luôn được đặt lên hàng đầu. Ban tổ chức và các nhà tài trợ đã tiến hành trao tặng nhiều phần quà giá trị: Ngân hàng BIDV trao 10 suất quà, Ban Chấp hành Đoàn Bộ Y tế trao 4 phần quà đặc biệt cho 4 trường hợp bệnh nhân khó khăn nhất, giúp họ có thêm động lực vượt qua bạo bệnh.

Hành trình của "Khúc ca Blouse trắng" số đầu tiên không khép lại ở không gian hội trường bệnh viện mà còn tiếp nối đầy ấn tượng trên chuyến tàu ngược về Hà Nội. Đây là một chuyến tàu đặc biệt đưa đón các cán bộ nhân viên Bệnh viện Bạch Mai đang công tác tại cơ sở Ninh Bình về lại Hà Nội. Trên toa tàu quen thuộc, tiếng hát giao lưu lại tiếp tục vang lên, xóa nhòa đi sự mệt mỏi của chặng đường dài, chỉ còn đọng lại những nụ cười rạng rỡ và sự gắn kết tuyệt vời giữa nghệ sĩ và những y bác sĩ hết lòng vì bệnh nhân.

"Khúc ca Blouse trắng" năm 2026 là dự án nghệ thuật thiện nguyện do Ban Chỉ đạo công tác thanh niên ngành Y tế, Câu lạc bộ Bí thư Đoàn Thanh niên ngành Y tế, Hội Công tác xã hội ngành Y tế Việt Nam phối hợp tổ chức; cùng sự đồng hành của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) và Viện Đông y Việt Nam.