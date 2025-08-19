'Vua cát-xê' bỏ showbiz khi ở đỉnh cao, U60 thành tỷ phú và có bằng tiến sĩ
Nam ca sĩ này quyết định bỏ nghiệp hát để kinh doanh dù tài năng không kém cạnh anh trai là "ông hoàng nhạc sến" Ngọc Sơn.
Ca sĩ Ngọc Hải sinh năm 1974, là em trai ruột của "ông hoàng nhạc sến" Ngọc Sơn. Ở thập niên 1990, Ngọc Hải được đánh giá là giọng ca trẻ sáng giá. Nhờ ca khúc Mưa bụi, Ngọc Hải nổi tiếng và được khán giả đón nhận với dòng nhạc trữ tình.
Sau khi ghi hình thêm một vài số Mưa bụi , Ngọc Hải tự sản xuất loạt nhạc tập Tình đời 1, 2, 3... Anh cùng anh em trai của mình liên tiếp gặt hái thành công.
Thời kỳ đỉnh cao, cát-xê mỗi show diễn của anh vào khoảng 250 USD/bài, quay video là khoảng 500-700 USD. "Các show diễn tới tấp, đến nỗi ăn ngủ đều ở trên xe là chính" , anh từng kể. Chính bởi vậy, Ngọc Hải được nhiều người gọi là "vua cát-xê của dòng nhạc Mưa bụi".
Thời điểm này, Ngọc Hải nổi tiếng không thua kém Đình Văn, Tài Linh. Không những vậy, anh còn rất thành công khi hát song ca cùng ca sĩ Thạch Thảo . Họ nảy sinh tình cảm và trở thành cặp song ca ăn ý. Sau 12 năm bên nhau, cả hai quyết định chia tay khiến nhiều người tiếc nuối.
Khi sự nghiệp đang ở đỉnh cao, Ngọc Hải gây bất ngờ khi quyết định từ bỏ con đường nghệ thuật.
Năm 1993, anh đi học thêm nghề làm bạc với ý định mở tiệm kinh doanh. Sau đó, nam ca sĩ mở thêm studio dịch phim, công ty giải trí, nhà máy xuất khẩu trái cây. Anh cứ vừa kinh doanh vừa đi hát trong suốt 10 năm.
Năm 2003, Ngọc Hải thông báo giải nghệ để tập trung hoàn toàn cho công việc kinh doanh.
Sau khi từ bỏ nghệ thuật, Ngọc Hải theo học Đại học Quản trị Paris vào năm 2007. Anh lấy được bằng thạc sĩ rồi đến tiến sĩ. Không dừng lại ở đó, anh học thêm bằng Cao cấp Lý luận chính trị.
Ngoài ra, anh còn là đại biểu HĐND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, Chủ tịch CLB Du lịch Việt Nam và Chủ tịch Hiệp hội Du lịch tỉnh Bà Rịa -Vũng Tàu nhiều năm liền.
Vào tháng 4/2023, anh được bổ nhiệm làm Trưởng Khoa Du lịch - Sức khỏe tại Trường Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu.
Ở tuổi 51, Ngọc Hải là ông chủ lớn khi sở hữu một công ty bất động sản và nội thất, tài sản lên đến hàng trăm tỷ đồng.
Không chỉ giàu có, anh còn có gia đình viên mãn, hạnh phúc với vợ và con trai. Gia đình anh đang sống trong một biệt thự rộng đến 700m2 tại TP.HCM (Bà Rịa - Vũng Tàu cũ).
Trong một lần chia sẻ, ca sĩ Mưa bụi từng nói dù được khán giả khắp nơi yêu mến song anh thấy mình không hợp với số đông.
"Tôi thích những giây phút yên bình mà không ai biết mình là ai. Tôi sống với đam mê của mình như vậy là đủ rồi. Làm kinh doanh, tôi vui vì tạo công ăn việc làm cho nhiều người, tham gia các công tác xã hội đã giúp tôi khám phá những giá trị tốt đẹp của cuộc sống này" , anh tâm sự.
Mặc dù không sống cùng nhau nhưng Ngọc Sơn và Ngọc Hải vẫn giữ mối quan hệ anh em gắn bó. Bất cứ những ngày lễ hay sự kiện quan trọng, Ngọc Hải đều sẽ xuất hiện để ủng hộ anh trai.
"Ông hoàng nhạc sến" từng nhận xét em trai là người hiếu thảo và lễ phép, luôn sống hòa đồng, chịu khó học hỏi và cống hiến. Ngọc Sơn luôn tự hào vì có người em giỏi giang như Ngọc Hải.
