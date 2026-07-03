Hà Nội: Nam thanh niên trả giá đắt với hàng loạt lỗi vi phạm khi điều khiển xe máy trên đường Cầu Diễn

Theo đó, sau khi nhận được chỉ đạo của Cục CSGT về việc kiểm tra, xác minh, xử lý đối với xe mô tô biển số 29C2-036.xx được phản ánh trên mạng xã hội có hành vi vi phạm pháp luật về trật tự, an toàn giao thông, gây bức xúc dư luận, Phòng CSGT Công an thành phố Hà Nội đã chỉ đạo Đội CSGT đường bộ số 6 khẩn trương xác minh, làm rõ vụ việc.

Ngày 2/7/2026, Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 6 đã mời người điều khiển phương tiện trong video đến trụ sở làm việc. Tại cơ quan Công an, tài xế N.H.M. (SN 2004, trú tại phường Tây Tựu, Hà Nội) thừa nhận toàn bộ hành vi vi phạm xảy ra vào khoảng 11h30 ngày 1/7/2026 trên tuyến đường Cầu Diễn.

Căn cứ vào kết quả xác minh và tài liệu thu thập được, Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 6 xác định tài xế N.H.M. đã thực hiện cùng lúc nhiều hành vi vi phạm quy định về trật tự, an toàn giao thông.

Nam thanh niên trả giá đắt với hàng loạt lỗi vi phạm khi điều khiển xe máy trên đường Cầu Diễn. Video: Cục CSGT

Cơ quan chức năng đã áp dụng các quy định tại Nghị định số 168/2024/NĐ-CP của Chính phủ để lập biên bản vi phạm hành chính đối với tài xế này về các lỗi cụ thể: Không đội mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông; Điều khiển xe không có gương chiếu hậu bên trái theo quy định; Dùng tay cầm và sử dụng điện thoại di động khi đang điều khiển xe; Không có Giấy chứng nhận bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới còn hiệu lực; Điều khiển xe mô tô khi không có Giấy phép lái xe.

Tổng hợp các lỗi vi phạm trên, tài xế N.H.M. phải chịu tổng mức phạt tiền là 5.450.000 đồng.

Cơ quan Công an nhận định, hành vi vừa sử dụng điện thoại vừa điều khiển xe máy của tài xế làm giảm khả năng quan sát và xử lý tình huống, trực tiếp tạo ra nguy cơ va chạm giao thông trên đường. Bên cạnh đó, việc điều khiển phương tiện khi chưa được cấp giấy phép lái xe thể hiện ý thức chấp hành pháp luật kém, gây mất an toàn cho dòng phương tiện xung quanh.

Hiện tại, Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 6 đang tiếp tục xác minh lý lịch phương tiện để tiến hành xử lý đối với chủ xe về hành vi giao xe cho người không đủ điều kiện điều khiển theo quy định của pháp luật.