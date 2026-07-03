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Xe khách va chạm xe máy, hai người tử vong thương tâm

Thứ sáu, 11:13 03/07/2026 | Đời sống
Nguyễn Sơn
Nguyễn Sơn
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GĐXH - Một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng vừa xảy ra trên địa bàn Hà Tĩnh khiến hai người tử vong tại chỗ.

Khoảng 3h40 ngày 3/7, trên Quốc lộ 1, đoạn Km587 qua phường Hoành Sơn, xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa xe khách mang BKS 81H-042.xx và một xe máy chưa rõ biển kiểm soát.

Xe khách va chạm xe máy, hai người tử vong thương tâm - Ảnh 1.

Hiện trường vụ tai nạn.

Theo thông tin ban đầu, xe khách lưu thông theo hướng Nam - Bắc. Khi đến khu vực giao với tuyến tránh Kỳ Anh, phương tiện va chạm với xe máy đi theo hướng ngược lại.

Vụ tai nạn khiến 2 người đàn ông đi trên xe máy tử vong tại chỗ.

Nhận tin báo, lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường phân luồng giao thông, khám nghiệm hiện trường và điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

Xe khách va chạm xe máy, hai người tử vong thương tâm - Ảnh 2.Thương tâm: Hai chị em ruột ở Tuyên Quang tử vong dưới ao khi rủ nhau đi câu cá

GĐXH - Hai chị em ruột ở xã Bắc Quang, tỉnh Tuyên Quang rủ nhau ra ao gần nhà câu cá vào chiều 28/6. Trong lúc người em không may trượt chân rơi xuống nước, người chị lao tới cứu nhưng cả hai đều đuối nước tử vong, để lại nỗi đau xót cho gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

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Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
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