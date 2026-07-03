Xe khách va chạm xe máy, hai người tử vong thương tâm

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Khoảng 3h40 ngày 3/7, trên Quốc lộ 1, đoạn Km587 qua phường Hoành Sơn, xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa xe khách mang BKS 81H-042.xx và một xe máy chưa rõ biển kiểm soát.

Hiện trường vụ tai nạn.

Theo thông tin ban đầu, xe khách lưu thông theo hướng Nam - Bắc. Khi đến khu vực giao với tuyến tránh Kỳ Anh, phương tiện va chạm với xe máy đi theo hướng ngược lại.

Vụ tai nạn khiến 2 người đàn ông đi trên xe máy tử vong tại chỗ.

Nhận tin báo, lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường phân luồng giao thông, khám nghiệm hiện trường và điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.