Xe khách va chạm xe máy, hai người tử vong thương tâm
GĐXH - Một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng vừa xảy ra trên địa bàn Hà Tĩnh khiến hai người tử vong tại chỗ.
Khoảng 3h40 ngày 3/7, trên Quốc lộ 1, đoạn Km587 qua phường Hoành Sơn, xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa xe khách mang BKS 81H-042.xx và một xe máy chưa rõ biển kiểm soát.
Theo thông tin ban đầu, xe khách lưu thông theo hướng Nam - Bắc. Khi đến khu vực giao với tuyến tránh Kỳ Anh, phương tiện va chạm với xe máy đi theo hướng ngược lại.
Vụ tai nạn khiến 2 người đàn ông đi trên xe máy tử vong tại chỗ.
Nhận tin báo, lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường phân luồng giao thông, khám nghiệm hiện trường và điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.
3 con giáp nữ sinh ra đã có khí chất 'nữ vương', ai gặp cũng nểĐời sống - 2 giờ trước
GĐXH - Không dựa dẫm, không dễ khuất phục trước khó khăn, 3 con giáp nữ dưới đây luôn khiến người khác nể phục bởi sự kiêu hãnh, tự tin và khả năng làm chủ cuộc sống.
3 khung giờ sinh Âm lịch sinh ra người có mệnh vinh hoa, càng già càng giàuĐời sống - 3 giờ trước
GĐXH - Người sinh vào 3 khung giờ Âm lịch dưới đây được cho là sở hữu nhiều phúc khí, dễ gặp quý nhân và có cơ hội xây dựng cuộc sống đủ đầy, viên mãn.
Điểm mới chính sách y tế sẽ có hiệu lực từ ngày 1/7/2026Đời sống - 4 giờ trước
GĐXH - Từ 1/7/2026, nhiều chính sách mới y tế sẽ có hiệu lực ảnh hưởng đến hàng loạt lợi ích của người dân. Dưới đây là thông tin cụ thể.
Hưng Yên: Quá hạn khắc phục, trạm trộn bê tông trái phép ở xã Thư Vũ vẫn 'án ngữ' bãi sôngĐời sống - 20 giờ trước
GĐXH - Việc tự ý xây dựng trạm trộn bê tông tại khu vực bãi sông không chỉ vi phạm các quy định của pháp luật về đê điều mà còn tiềm ẩn nguy cơ phát sinh bụi, nước thải, ảnh hưởng đến môi trường. Đáng nói, dù đã bị xử phạt và buộc tháo dỡ công trình, đến nay chủ bãi vật liệu xây dựng Toàn Trang vẫn chưa thực hiện biện pháp khắc phục theo quyết định của UBND xã Thư Vũ (Hưng Yên).
Số cuối ngày sinh Âm lịch của người phụ nữ nuôi dạy con xuất sắcĐời sống - 20 giờ trước
GĐXH - Theo tử vi, một số phụ nữ có ngày sinh Âm lịch kết thúc bằng những con số đặc biệt thường sở hữu phẩm chất giúp họ trở thành người mẹ khéo léo, nuôi dạy con cái thành đạt.
Từ nay, một chính sách chính thức có hiệu lực, nhiều đối tượng sống tại địa phương này được miễn 100% BHYTĐời sống - 20 giờ trước
GĐXH - Theo Nghị quyết 17/2026/NQ-HĐND của UBND Thành phố Hà Nội, từ 1/7/2026, nhiều đối tượng chính sách của thành phố được hỗ trợ 100% mức đóng thẻ BHYT.
Thực phẩm bẩn vẫn diễn biến phức tạp: 58 vụ ngộ độc, 10 người tử vong trong 6 tháng đầu nămY tế - 23 giờ trước
GĐXH - Trong 6 tháng đầu năm 2026, cả nước ghi nhận 58 vụ ngộ độc thực phẩm, khiến 1.573 người mắc và 10 người tử vong.
Nửa cuối năm 2026: 4 con giáp đón vận tiền bạc cực vượng, tài sản dễ nhân đôiĐời sống - 1 ngày trước
GĐXH - Nửa cuối năm 2026 được dự báo là giai đoạn nhiều chuyển biến tích cực về tài chính đối với một số con giáp.
Người lao động đón tin vui khi chính thức có thêm 1 ngày nghỉ hưởng nguyên lươngĐời sống - 1 ngày trước
GĐXH - Từ ngày 1/7/2026, người lao động trên cả nước chính thức có thêm 1 ngày nghỉ làm việc và được hưởng nguyên lương là Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11).
Miền Bắc lại sắp đón một đợt mưa rất to trong 3 ngày liên tiếpĐời sống - 1 ngày trước
GĐXH - Theo dự báo thời tiết, từ khoảng ngày 4-7/7, khu vực Bắc Bộ có khả năng xuất hiện một đợt mưa lớn diện rộng. Cảnh báo ngập úng, sạt lở đất, lũ quét xảy ra tại nhiều nơi.
Người lao động đón tin vui khi chính thức có thêm 1 ngày nghỉ hưởng nguyên lươngĐời sống
GĐXH - Từ ngày 1/7/2026, người lao động trên cả nước chính thức có thêm 1 ngày nghỉ làm việc và được hưởng nguyên lương là Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11).