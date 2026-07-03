3 khung giờ sinh Âm lịch sinh ra người có mệnh vinh hoa, càng già càng giàu

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Người sinh giờ Tý Âm lịch: Có tài vận bẩm sinh, dễ gặp nhiều may mắn

Sau tuổi 40, con đường tài chính và sự nghiệp của người sinh giờ Tý Âm lịch thường khởi sắc mạnh mẽ. Ảnh minh họa



Theo quan niệm tử vi, giờ Tý Âm lịch (23h đến 1h sáng) thuộc hành Dương Thủy, tượng trưng cho nguồn năng lượng dồi dào và khả năng thu hút tài lộc.

Những người sinh vào khung giờ này thường được đánh giá là nhanh nhạy, thông minh, biết quan sát và có khả năng thích nghi tốt với nhiều hoàn cảnh.

Họ cũng được nhận xét là sống ôn hòa, cư xử khéo léo nên dễ tạo dựng các mối quan hệ tốt đẹp.

Đối với nam giới, người sinh giờ Tý Âm lịch được cho là có năng lực kiếm tiền khá nổi bật, càng trưởng thành càng dễ tạo dựng sự nghiệp.

Trong khi đó, nữ giới thường được xem là có số vượng phu, biết vun vén và góp phần mang lại may mắn cho gia đình.

Nhiều quan niệm còn cho rằng những người sinh vào giờ Tý thường lớn lên trong môi trường gia đình tương đối ổn định. Từ khi họ chào đời, công việc làm ăn của cha mẹ có xu hướng thuận lợi hơn, kinh tế gia đình ngày càng khởi sắc.

Đặc biệt, người tuổi Sửu, tuổi Thân hoặc tuổi Thìn nếu sinh vào giờ Tý Âm lịch, nhất là trong tháng 10 Âm lịch, được cho là có nhiều cơ hội gặp quý nhân nâng đỡ.

Giai đoạn đầu có thể phải trải qua không ít thử thách, nhưng sau tuổi 40, con đường tài chính và sự nghiệp thường khởi sắc mạnh mẽ.

Người sinh giờ Mão Âm lịch: Được quý nhân giúp đỡ tạo dựng thành công

Trong công việc cũng như cuộc sống, người sinh giờ Mão dễ nhận được sự hỗ trợ từ quý nhân, giúp mọi việc tiến triển thuận lợi hơn. Ảnh minh họa

Giờ Mão Âm lịch, từ 5h đến 7h sáng, là khung giờ gắn với hình ảnh của sự điềm tĩnh và kiên trì.

Những người sinh vào thời điểm này thường có xu hướng sống nội tâm, suy nghĩ chín chắn và ít khi hành động theo cảm xúc nhất thời. Trước khó khăn, họ giữ được sự bình tĩnh, biết cân nhắc kỹ lưỡng trước khi đưa ra quyết định.

Bên cạnh đó, người sinh giờ Mão Âm lịch luôn chú trọng học hỏi và hoàn thiện bản thân. Họ không ngừng tích lũy kiến thức, kinh nghiệm và sẵn sàng thay đổi để phát triển.

Nhờ thái độ sống tích cực cùng cách cư xử chân thành, họ thường xây dựng được nhiều mối quan hệ tốt đẹp.

Trong công việc cũng như cuộc sống, người sinh giờ Mão dễ nhận được sự hỗ trợ từ quý nhân, giúp mọi việc tiến triển thuận lợi hơn.

Theo quan niệm dân gian, thay vì thành công quá sớm, người sinh giờ Mão thường đạt được thành quả bằng sự bền bỉ. Càng về sau, cuộc sống càng ổn định, tài chính ngày càng vững vàng và sung túc.

Người sinh giờ Thân Âm lịch: Có duyên với tiền bạc, dễ tạo dựng cuộc sống giàu có

Người sinh giờ Thân Âm lịch có khả năng bứt phá mạnh về tài chính trong một giai đoạn nhất định của cuộc đời. Ảnh minh họa

Trong tử vi, giờ Thân Âm lịch (15h đến 17h) thuộc hành Dương Kim, là thời điểm mặt trời dần ngả về chiều, tượng trưng cho sự tích lũy và thành quả.

Người sinh vào khung giờ này được cho là có duyên với tiền bạc, khả năng nắm bắt cơ hội tốt và khá nhạy bén trong lĩnh vực đầu tư, kinh doanh.

Theo quan niệm tử vi, họ hiếm khi rơi vào cảnh túng thiếu kéo dài. Mỗi khi gặp khó khăn về tài chính, người sinh giờ Thân thường nhanh chóng tìm được hướng đi mới để cải thiện thu nhập.

Chính vì vậy, nhiều người có cơ hội tạo dựng khối tài sản đáng kể nếu biết nắm bắt thời cơ.

Không ít ý kiến còn cho rằng người sinh giờ Thân Âm lịch có khả năng bứt phá mạnh về tài chính trong một giai đoạn nhất định của cuộc đời.

Tuy nhiên, để duy trì vận may lâu dài, họ cần biết sử dụng tài sản hợp lý, sống hướng thiện, chia sẻ với cộng đồng và tránh lối sống hưởng thụ quá mức.

Theo quan niệm truyền thống, khi biết cân bằng giữa việc tích lũy của cải và làm nhiều việc thiện, người sinh giờ Thân sẽ có cơ hội giữ vững tài lộc và cuộc sống ngày càng ổn định, viên mãn.

* Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo.