Xe ga 125cc đẹp chẳng kém SH Mode giá chỉ 30 triệu đồng trang bị đẳng cấp, rẻ ngang Vision

Xe ga 150cc đẹp hoàn hảo giá chỉ 66 triệu đồng trang bị sánh ngang SH, giá rẻ hấp dẫn người mua GĐXH - Xe ga 150cc của thương hiệu Ý còn đủ sức đối đầu trực diện với SH 160i nhờ loạt trang bị cực xịn, giá bán rẻ.

Xe ga 125cc đẹp chẳng kém SH Mode giá chỉ 30 triệu đồng trang bị đẳng cấp

Yamaha Mio Gear S 2026

Yamaha Motor Philippines, Inc. đã ra mắt mẫu Mio Gear S mới nhất, đưa hình ảnh thương hiệu từ phong cách mạnh mẽ đô thị sang một xu hướng mới tập trung vào sự linh hoạt, lối sống năng động và tự do mỗi ngày thông qua chiến dịch mới mang tên “Play Your Way”.

Mio Gear S mới sở hữu thiết kế được tinh chỉnh

Mio Gear S mới sở hữu thiết kế được tinh chỉnh, bổ sung thêm nhiều tiện ích và sử dụng động cơ mới nhưng khá quen thuộc.

Yamaha Mio Gear S 2026 vẫn mang phong cách thể thao đặc trưng

Về thiết kế, Yamaha Mio Gear S 2026 vẫn mang phong cách thể thao đặc trưng, tuy nhiên phần đèn pha trước và đèn tín hiệu nay được làm lớn hơn trước. Chi tiết này giúp mẫu xe có diện mạo hầm hố và cá tính hơn.

Mio Gear S cũng được bổ sung nhiều trang bị tiện nghi

Mio Gear S cũng được bổ sung nhiều trang bị tiện nghi như hệ thống Answer Back System có thể kích hoạt bằng remote chuyên dụng. Xe sở hữu bảng đồng hồ kỹ thuật số, cổng sạc 12V, cốp chứa đồ dưới yên dung tích 18,6 lít cùng bình xăng 5,1 lít.





Điểm mới đáng chú ý nhất trên Mio Gear S là việc sử dụng chung động cơ với Mio Fazzio.

Về vận hành, điểm mới đáng chú ý nhất trên Mio Gear S là việc sử dụng chung động cơ với Mio Fazzio. Đây là khối động cơ Blue Core Hybrid 125cc làm mát bằng không khí, tích hợp công nghệ Smart Motor Generator. Hệ thống này hỗ trợ thêm lực điện khi tăng tốc từ trạng thái đứng yên hoặc khi leo dốc, qua đó cải thiện khả năng vận hành cũng như tối ưu mức tiêu thụ nhiên liệu.





Mio Gear S được thiết kế dành cho những người luôn di chuyển.

Không chỉ đơn thuần là một chiếc xe máy, Mio Gear S được thiết kế dành cho những người luôn di chuyển. Từ công việc, tập luyện thể thao đến sở thích cá nhân, việc vặt, các hoạt động xã hội hay những chuyến khám phá thành phố ngẫu hứng, Mio Gear S thích nghi tự nhiên với cách mọi người vận động trong cuộc sống hằng ngày.

Giá xe ga 125c Yamaha Mio Gear S

Theo ghi nhận, Yamaha Mio Gear S 2026 đã có mặt tại đại lý được mở bán với 3 màu gồm Ceramic Gray, Basalt Gray và Matte Brown. Mức giá niêm yết được công bố là 81.900 Peso (khoảng 30 triệu đồng).

Xe ga giá rẻ ở thị trường Việt

Hiện nay, xe ga giá rẻ được coi là sự lựa chọn, tìm kiếm rất nhiều khi không phải ai cũng có thể mua được những mẫu xe tay ga sang trọng, đẳng cấp. Tuy nhiên, với tầm giá từ 25 triệu đến 40 triệu đồng có rất nhiều xe tay ga có thiết kế đẹp nhiều tiện nghi, rất đáng để bạn sở hữu.

Theo khảo sát, các dòng xe này không chỉ phù hợp về giá cả, xứng tầm về thương hiệu mà còn đảm bảo chất lượng vượt trội về khả năng vận hành cũng như hoạt động của máy móc.

SYM Shark 50, giá 24,5 triệu đồng

SYM Shark 50 là mẫu xe mới được ra mắt gần đây. Với thiết kế thanh thoát, diện mạo ngang cơ "Honda Vision", Shark 50 đã gây được tiếng vang lớn khi trình làng với mức giá chỉ 24,5 triệu đồng. Hiện mẫu xe tay ga mới nhà SYM chỉ mở bán 1 phiên bản duy nhất.

Về sức mạnh, SYM Shark 50 sở hữu động cơ 4 thì, xi lanh đơn với dung tích 49,5cc, làm mát bằng không khí. Động cơ này sản sinh công suất tối đa 2,45 mã lực, mô-men xoắn cực đại 3,2 Nm. Mức tiêu hao nhiên liệu của SYM Shark 50 khá thấp, vào khoảng 2,11 lít/100km, tốc độ tối đa là 50 km/h.

Với khách hàng mục tiêu là học sinh, sinh viên, SYM Shark 50 được đánh giá cao vì giá rẻ, thiết kế thời thượng, hợp gu giới trẻ.

Suzuki Impulse, giá 28,5 triệu đồng

Suzuki định vị Impulse cạnh tranh với Honda Air Blade, hướng đến khách hàng nam giới. Thiết kế Impulse lấy cảm hứng từ dòng xe Burgman huyền thoại với vẻ đẹp mạnh mẽ, nam tính. Hiện Suzuki Impulse 2023 bán ra duy nhất 1 phiên bản với giá đề xuất là 28,5 triệu đồng. Suzuki Impulse có 4 tùy chọn màu sắc: Đen mờ, đen mờ xám, xanh đỏ và trắng nâu bạc.

Suzuki Impulse 2023 được trang bị động cơ xi-lanh đơn, 4 thì, làm mát bằng không khí. Với động cơ này, mẫu xe có thể sản sinh công suất tối đa 9,2 mã lực, mô-men xoắn cực đại 9,2 Nm. Bên cạnh đó, Impulse 2023 cũng được tích hợp hệ thống phun xăng điện tử, giúp tiết kiệm nhiên liệu hiệu quả hơn. Mẫu tay ga nhà Suzuki chỉ tiêu thụ 2,3 lít xăng để di chuyển quãng đường dài 100km. So với các đối thủ, Suzuki Impulse 2023 là mẫu xe có giá vô cùng tốt.

Suzuki Address, giá từ 29,1 - 29,8 triệu đồng

Cái tên đứng thứ 3 trong danh sách xe tay ga rẻ nhất Việt Nam là Suzuki Address. Hiện nay, mẫu xe này đang được bán ở Việt Nam với giá dao động từ 29,1 - 29,8 triệu đồng, cho tùy chọn 3 phiên bản.

Suzuki Address sở hữu khối động cơ tương đối mạnh mẽ: 4 thì, xy-lanh đơn, phun xăng điện tử FI. Để gia tăng khả năng tiết kiệm nhiên liệu, Suzuki đã trang bị thêm công nghệ SEP (Suzuki Eco Performance) giúp kiểm soát và điều tiết nhiên liệu tối ưu.

Suzuki Address được đánh giá là mẫu xe có giá rẻ hơn so với các đối thủ trong cùng phân khúc, động cơ mạnh mẽ, dung tích cốp khá rộng lên tới 20,6 lít. Tuy nhiên, thiết kế mẫu xe này khá nam tính, góc cạnh nên phù hợp với thị hiếu của phái mạnh.

Yamaha Janus, giá từ 29,1 - 33,3 triệu đồng

Yamaha Janus hiện đang phân phối tại thị trường Việt Nam với 3 phiên bản, giá bán đề xuất dao động từ 29,1 - 33,3 triệu đồng.

Với giá bán trong khoảng tầm 30 triệu đồng, Yamaha Janus được đánh giá là một mẫu xe tiết kiệm nhiên liệu so với các đối thủ khi chỉ tiêu hao 1.87 lít xăng/100km.

Yamaha Janus được trang bị động cơ Blue Core 125cc, khối động cơ này mang tới khả năng vận hành linh hoạt cho xe. Ngoài ra, với thiết kế thời trang, hiện đại nên Yamaha Janus phù hợp với sở thích của các cô nàng công sở.

Honda Vision, giá từ 31,7 - 37,1 triệu đồng

Xếp cuối trong danh sách các mẫu xe tay ga giá rẻ nhất hiện nay là một cái tên vô cùng quen thuộc: Honda Vision. Mẫu xe "quốc dân" tại Việt Nam có giá bán dao động từ 31,7 - 37,1 triệu đồng tùy từng phiên bản.

Xe được trang bị động cơ có dung tích 110cc, 4 thì, xy-lanh đơn, làm mát bằng không khí và tích hợp những công nghệ tiên tiến: Hệ thống phun xăng điện tử (PGM-FI), động cơ tích hợp bộ đề ACG, hệ thống ngắt động cơ tạm thời (Idling stop). Khối động cơ này sản sinh công suất tối đa 8,8 mã lực và mô-men xoắn cực đại là 9,29 Nm.

Honda Vision luôn nằm trong top mẫu xe máy bán chạy nhất nhà Honda và được lòng khách hàng Việt Nam bởi: Thiết kế đẹp, khối lượng nhẹ, khả năng vận hành khá nhanh nhạy và tiết kiệm nhiên liệu. Mẫu xe quốc dân chỉ mất 1,88 lít xăng cho quãng đường di chuyển 100km.



