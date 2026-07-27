Lý do giá lăn bánh Kia Seltos giảm kỷ lục, SUV hạng B rẻ hơn cả Toyota Vios

Giá lăn bánh Seltos

Kia Seltos nhận ưu đãi lớn.





Kia Việt Nam áp dụng chương trình ưu đãi đặc biệt lên tới 43 triệu đồng cho Kia Seltos.

Sau ưu đãi, khách hàng chỉ phải bỏ ra 543 triệu đồng để sở hữu Kia Seltos Tiêu chuẩn, rẻ hơn Vios 1.5G-CVT (Số tự động cao cấp) đang có giá 545 triệu đồng. Cùng là xe hạng B, nhưng chọn KIA Seltos, người dùng sẽ được trải nghiệm xe gầm cao đa dụng hơn, nhưng sẽ phải đánh đổi trang bị chỉ đủ dùng.

Có thể thấy, Kia Seltos dù là chiếc xe mở đầu cho xu hướng SUV hạng B từ những năm 2020 tuy nhiên, hiện nay có quá nhiều mẫu xe cạnh tranh nên Kia Seltos cũng đang gặp nhiều khó khăn.

Các đối thủ trực tiếp như Hyundai Creta, Mitsubishi Xforce, Toyota Yaris Cross hiện nay giảm giá đến cả trăm triệu đồng. Điều này khiến Kia Seltos càng trở nên khó khăn hơn trong tiếp cận khách hàng.

Sau 6 tháng đầu năm, Kia Seltos mới chỉ đạt doanh số 4.526 xe đến tay khách hàng, xếp thứ 5 trong phân khúc.

Bên cạnh đó, xu hướng chuyển đổi xe xăng sang xe điện cũng diễn ra mạnh mẽ ở Việt Nam. Đối thủ xe điện đang "làm mưa, làm gió" ở phân khúc B-SUV là VinFast VF6 đạt doanh số 14.045 xe sau nửa đầu năm 2026 đã bỏ ra các xe cạnh tranh.

Những lý do trên khiến thương hiệu ô tô Hàn Quốc phải có những chính sách mới nhằm kích cầu tiêu dùng với các dòng xe đang bán.

Giá xe Kia Seltos và các đối thủ

KIA Seltos giá từ 599.000.000 VNĐ

Hyundai Creta giá từ 640.000.000 VNĐ

Honda HR-V giá từ 699.000.000 VNĐ

Đánh giá xe Kia Seltos

Kia Seltos 2026 dùng máy xăng Smartstream 1.5G cho công suất 113 mã lực

Về vận hành, Kia Seltos 2026 dùng máy xăng Smartstream 1.5G cho công suất 113 mã lực và mô-men xoắn 144 Nm cùng hộp số tự động vô cấp CVT.

Trong khi đó, Kia Seltos 1.5 Turbo GT-Line cao cấp sẽ dùng máy 1.5 Turbo và hộp số tự động ly hợp kép 7 cấp. Cỗ máy trên cho công suất cực đại 158 mã lực và mô-men xoắn 253 Nm.

Kia Seltos 2026 hiện hành còn sở hữu gói an toàn hỗ trợ người lái ADAS với nhiều tính năng nổi bật gồm: Cảnh báo và hỗ trợ tránh va chạm phía trước, ga hành trình thích ứng, đèn pha thích ứng, cảnh báo lệch làn, hỗ trợ giữ làn đường, cảnh báo điểm mù…

Lưu ý: Giá lăn bánh xe Kia Seltos mang tính chất tham khảo và thay đổi tùy thuộc tỉnh thành và chưa bao gồm khuyến mại.

SUV giá chỉ từ 485 triệu đồng ở Việt Nam

Xe gầm cao SUV cỡ nhỏ trên thị trường Việt có mức giá hợp lý chỉ từ 539 triệu đồng đang được nhiều gia đình Việt lựa chọn.

SUV Mitsubishi Xforce GLX: 599 triệu đồng

Mitsubishi Xforce GLX đang được giảm 100% lệ phí trước bạ. Ảnh: MMV

Mitsubishi Xforce là một trong những mẫu B-SUV bán chạy nhất tại thị trường Việt Nam. Xe được ra mắt khách Việt vào đầu năm 2024 với 4 phiên bản, mức giá dao động từ 599-705 triệu đồng.

Hiện hãng cùng nhiều đại lý đã chủ động đưa ra ưu đãi 100% lệ phí trước bạ cho bản tiêu chuẩn GLX (giá 599 triệu đồng) và Premium (giá 680 triệu đồng), tương đương mức giảm giá lần lượt là 60 và 68 triệu đồng. Nhờ đó, Xforce bản GLX chỉ có giá tương đương 540 triệu đồng.

SUV Hyundai Creta bản tiêu chuẩn: 599 triệu đồng

Hyundai Creta giảm xuống chỉ còn từ 599 - 699.

Hyundai Creta vừa được làm mới vào tháng 6/2025 với 4 phiên bản, khoảng giá từ 599-715 triệu đồng. Trong đó, bản Creta bản tiêu chuẩn có giá thấp nhất là 599 triệu đồng giống như đối thủ Mitsubishi Xforce. Trong những tháng cuối năm, nhiều đại lý của Hyundai áp dụng chương trình giảm giá tiền mặt với mức 20-30 triệu đồng cho mẫu xe này, kèm theo một số quà tặng phụ kiện nhằm kích thích sức mua.

SUV Mazda CX-3 AT: 549 triệu đồng

Mazda CX-3 nằm trong phân khúc B-SUV.

Mazda CX-3 nằm trong phân khúc B-SUV cùng với hàng loạt cái tên trẻ trung khác. Mẫu xe này vừa được đưa về lắp ráp tại Việt Nam, thay vì nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan như trước đây.

New Mazda CX-3 có tất cả 4 phiên bản: AT, Deluxe, Luxury và Premium, giá bán từ 549-659 triệu đồng. Trong đó, bản AT mới được bổ sung có giá 549 triệu, chưa kể một số ưu đãi từ các đại lý có thể là sự lựa chọn đáng để cân nhắc của nhiều người.

SUV Omoda C5 Luxury: 539 triệu đồng

Omoda C5 Luxury.

Omoda C5 Luxury là một lựa chọn rất đáng chú ý trong tầm giá trên 500 triệu đồng. Thực tế, mẫu xe Trung Quốc định vị ở phân khúc SUV cỡ B+ cùng với Toyota Corolla Cross, tuy nhiên giá bán lại khá "mềm", dao động từ 539-669 triệu đồng. Trong đó, bản base Omoda C5 Luxury có giá 539 triệu đồng.

Ghi nhận trong những tháng cuối năm, các đại lý Omoda & Jaecoo đang hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ và trừ thẳng vào giá bán với mẫu xe này, đưa giá bán thực tế của C5 Luxury xuống còn khoảng 485 triệu đồng.

SUV Mitsubishi Xpander MT: 560 triệu đồng

Mitsubishi Xpander được lắp ráp tại Việt Nam.

Mitsubishi Xpander vẫn đang là chiếc MPV 7 chỗ bán chạy nhất thị trường Việt Nam trong nhiều tháng qua. Hiện, Xpander được phân phối với 4 phiên bản, trong đó bản MT lắp ráp trong nước có giá 560 triệu.

Xpander vừa được nâng cấp mới từ tháng 9/2025 và được phân phối với 4 phiên bản là MT, AT, AT Premium và Xpander Cross, đều sử dụng động cơ 1.5L, sản sinh công suất cực đại 103 mã lực và mô-men xoắn 141 Nm. Giá bán dao động từ 555-648 triệu đồng.

SUV Suzuki XL7 Hybrid: 599 triệu đồng

Suzuki XL7 Hybrid.

Suzuki XL7 Hybrid là mẫu MPV lai SUV tương tự Mitsubishi Xpander Cross. Giống như đối thủ trong phân khúc xe MPV 7 chỗ, XL7 Hybrid được nhập khẩu nguyên chiếc từ Indonesia với 1 phiên bản duy nhất sử dụng động cơ hybrid nhẹ có giá 599,9 triệu đồng.

Tuy nhiên mẫu xe MPV lai SUV này đang được hãng giảm 100% lệ phí trước bạ, tương đương số tiền giảm 60 triệu đồng, đưa giá bán thực tế của mẫu xe này tại đại lý xuống còn 540 triệu. Đây được đánh giá là mức khá "hời" và đáng để những người mua xe cuối năm cân nhắc.



