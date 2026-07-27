Sánh ngang SH, xe ga 169cc giá 45,8 triệu đồng sở hữu công nghệ vượt tầm, rẻ hơn Air Blade

Cạnh tranh SH, xe ga 150cc của Honda giá 72,8 triệu đồng thiết kế cổ điển cực sang, công nghệ vượt tầm GĐXH - Xe ga 150cc mới của Honda gây chú ý với phong cách retro châu Âu sang trọng, động cơ mạnh mẽ cùng loạt công nghệ an toàn hiện đại.

Xe ga 169cc sở hữu công nghệ vượt tầm

Zontes 175V

Xe ga 169cc Zontes đã chính thức giới thiệu mẫu 175V tại thị trường Trung Quốc.

Về thiết kế, Zontes 175V mang diện mạo góc cạnh với những đường nét mạnh mẽ. Phần đầu xe được tạo hình theo phong cách khí động học, nổi bật với cụm đèn pha LED kéo dài xuống phía trước, tạo hiệu ứng như hai chiếc "răng nanh", giúp mẫu xe trở nên khác biệt.

Zontes 175V mang diện mạo góc cạnh với những đường nét mạnh mẽ.

Khung xe được chế tạo từ hợp kim nhôm đúc nguyên khối với trọng lượng chỉ 8,5 kg, góp phần đưa trọng lượng khô của xe xuống còn 110 kg. Phía sau, thiết kế đuôi xe vuốt cao kết hợp cụm đèn hậu LED càng làm nổi bật phong cách thể thao.

Điểm đáng chú ý của Zontes 175V nằm ở hệ truyền động hoàn toàn mới.

Điểm đáng chú ý của Zontes 175V nằm ở hệ truyền động hoàn toàn mới. Thay vì nâng cấp từ động cơ 150cc trước đây, mẫu xe sử dụng động cơ xi-lanh đơn dung tích 169cc, 4 van, làm mát bằng chất lỏng, cho công suất tối đa 19,44 mã lực tại 8.500 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 16,5 Nm tại 6.500 vòng/phút.

Theo thông số được công bố, xe có khả năng tăng tốc từ 0 lên 100 km/h trong hơn 11 giây và đạt vận tốc tối đa 124 km/h. Bình nhiên liệu dung tích 11 lít cho phép xe vận hành quãng đường khoảng 420 đến 450 km sau mỗi lần tiếp nhiên liệu.

Hệ thống treo của mẫu xe gồm phuộc thủy lực ống lồng đường kính 41 mm phía trước và giảm xóc đôi phía sau có thể điều chỉnh 5 cấp. Cả bánh trước và bánh sau đều sử dụng phanh đĩa.

Zontes 175V vẫn sở hữu nhiều trang bị an toàn đáng chú ý

Zontes 175V vẫn sở hữu nhiều trang bị an toàn đáng chú ý như hệ thống chống bó cứng phanh ABS hai kênh và hệ thống kiểm soát lực kéo TCS.

Không chỉ chú trọng khả năng vận hành, mẫu xe còn được trang bị bảng đồng hồ kỹ thuật số với màn hình màu TFT 5 inch, hỗ trợ nhiều giao diện hiển thị và tính năng chiếu màn hình điện thoại. Xe cũng tích hợp cảm biến áp suất lốp cùng chức năng tự động ngắt động cơ tạm thời khi dừng lâu.

Zontes 175V còn được trang bị kính chắn gió cỡ lớn

Bên cạnh đó, Zontes 175V còn được trang bị kính chắn gió cỡ lớn, phanh tay hỗ trợ đỗ xe trên dốc, cốp dưới yên đủ sức chứa hai mũ bảo hiểm full-face, hộc chứa đồ phía trước, móc treo cùng baga sau bằng hợp kim nhôm, góp phần tăng tính tiện dụng trong quá trình sử dụng.

Giá xe ga 160cc Zontes 175V

Xe ga 160cc Zontes 175V giá bán 11.800 nhân dân tệ, tương đương khoảng 45,8 triệu đồng. Sản phẩm mới hướng đến nhóm khách hàng yêu thích phong cách thể thao kết hợp nhiều công nghệ hỗ trợ hiện đại.

Loạt xe ga siêu đắt đỏ ở Việt Nam

Những mẫu xe tay ga có mức tiêu hao nhiên liệu tương đương với ô tô đều có đặc điểm chung là sở hữu dung tích động cơ lớn và xác xe nặng, giá cũng không hề rẻ ở Việt Nam.

Yamaha X-Max 300: 4,65 lít/100km

Yamaha X-Max 300

X-Max 300 là mẫu xe tay ga phân khối lớn đến từ hãng xe Nhật Yamaha. Vào tháng 10/2021, dữ liệu về chiếc xe này đã xuất hiện ở web Cục đăng kiểm Việt Nam cho thấy X-Max sẽ chuẩn bị được bán.

Mặc dù chưa chính thức có mặt tại cửa hàng chính hãng, nhưng giới thạo tin cho rằng Yamaha X-Max 300 sẽ bán giá 110 – 130 triệu đồng, cạnh tranh với các mẫu xe ga cùng phân khúc động cơ như Honda SH 350i hay Vespa GTS 300.

Yamaha X-Max 300 có kích thước khá dài, mang đặc trưng của dòng xe maxi-scooter. Yên xe có thiết kế dài và được phân thành hai tầng, chỗ để chân rộng rãi nhằm mang đến sự thoải mái tối đa. Phần đầu xe nổi bật với cặp đèn pha lớn và kính chắn gió touring.

Cung cấp sức mạnh cho Yamaha X-Max 300 là động cơ xylanh đơn, dung tích 292cc, làm mát bằng dung dịch, sản sinh công suất 27,6 mã lực tại tua máy 7.250 vòng/phút và mômen xoắn cực đại 29 Nm tại tua máy 5.750 vòng/phút.

Mức tiêu hao nhiên liệu theo công bố là 4,65 lít/100 km, tương đương một chiếc ô tô cỡ A trang bị động cơ 1.0 lít như Kia Morning. Với bình xăng dung tích 13 lít, đổ đầy bình xăng RON95 theo giá mới (32.870 đồng/lít) sẽ hết 427.310 đồng.

Piaggio Beverly 400HPE: 4,13 lít/100km

Piaggio Beverly 400HPE

Beverly 400 HPE chính là đối thủ đáng gườm của BMW C400GT, nhưng hiện mẫu xe này vẫn chưa được bán chính thức dù đã xuất hiện trên cổng thông tin của Cục đăng kiểm Việt Nam.

Beverly 400 HPE có kiểu dáng cùng nhiều trang bị tương đương Beverly 150cc đang bán tại thị trường Việt Nam, nhưng kích thước lớn hơn. Chiếc xe tay ga này nặng 195 kg, trang bị động cơ dung tích 399cc cho công suất tối đa 35 mã lực. Mức tiêu thụ nhiên liệu của xe là 4,13 lít/ 100 km. Dung tích bình xăng 12,5 lít của xe hiện tại đổ đầy bình RON95 sẽ hết 410.875 đồng.

Theo tiêu chuẩn Châu Âu, Beverly 400 HPE sẵn có nhiều trang bị an toàn và tiêu chuẩn như dèn Full LED, màn hình LCD 5,5 inch, hệ thống kết nối Piaggio MIA, phanh ABS...

Honda SH350i: 3,906 lít/100km

Honda SH350i

Honda Việt Nam đã ra mắt SH350i vào 25/8/2021 với giá bán chỉ dao động từ 145,9 – 147,5 triệu đồng, bằng một nửa so với xe được nhập khẩu từ Ý của các doanh nghiệp tư nhân.

SH350i được trang bị động cơ hoàn toàn mới eSP+, dung tích 329,6cc, SOHC xy lanh đơn 4 van, phun xăng điện tử PGM-Fi, làm mát bằng dung dịch cho công suất tối đa 28,8 mã lực tại 7.500 v/p và mô-men xoắn cực đại 31,8Nm tại 5.250 v/ph. Dữ liệu từ Cụ đăng kiểm công bố, Honda SH350i tiêu thụ 3,906 lít/100km. Với bình xăng dung tích 9,3 lít, số tiền để đổ đầy bình RON95 sẽ là 305.691 đồng.

Chính vì thiết kế Honda SH350i khá giống bản 150i nên chiếc xe này bị hạn chế dung tích bình xăng, cộng với mức tiêu hao nhiên liệu lớn dẫn đến quãng đường đi được không xa, chỉ phù hơp di chuyển trong phố, khác hẳn những chiếc scooter phân khối lớn như BMW C400GT hay Piaggio Beverly 400HPE.

Bù lại, với giá rẻ hơn nhưng SH350i vẫn có đủ các trang bị đáng tiền như phanh ABS, hệ thống kiểm soát lực kéo (HSTC), khóa thông minh, ngăn chứa đồ được trang bị cổng sạc USB Type-C, 2 màn hình LCD có khả năng kết nối Bluetooth với điện thoại thông minh.

Vespa GTS Super Tech 300: 3,44 lít/100km

Vespa GTS Super Tech 300

Dòng xe Vespa GTS Super Tech 300 ABS hiện đang bán ở Việt Nam với giá 155,4 triệu đồng được trang bị động cơ 278,3 cc, nặng 160 kg. Chính vì vậy, mẫu xe này khác biệt hẳn với những dòng Vespa máy nhỏ, khi hướng đến khách hàng nam tính và có xu hướng thích dịch chuyển đi xa.

Tuy nhiên, theo công bố từ Cục Đăng kiểm, mức tiêu hao nhiên liệu của Vespa GTS Super Tech 300 là 3,44 lít/100km, trong khi dung tích bình xăng xe là 8,5 lít nên quãng đường xe di chuyển khi đổ đầy bình chỉ vào khoảng 247 km.

Vespa GTS Super Tech 300 khác hẳn so với các mẫu GTS khác khi có sẵn một số trang bị mang tính công nghệ như màn hình TFT kích thước 4,3 inch, có thể kết nối điện thoại qua bluetooth và phần mềm Vespa Mia, phanh ABS, kiểm soát lực kéo chủ động (ASR).

Sở hữu kiểu dáng cong cong đặc trưng của thương hiệu Vespa, chiếc GTS Super Tech 300 hiện có giá bán rẻ nhất và mức tiêu hao nhiên liệu thấp nhất trong nhóm xe tay ga phân khối lớn sẽ là một lợi thế khi hướng đến các khách hàng có tài chính không quá thoải mái.







