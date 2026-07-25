Vì sao giá lăn bánh Kia Carens thấp kỷ lục, SUV 7 chỗ rẻ ngang Hyundai Accent?

Giá lăn bánh Kia Carens

KIA Carens ưu đãi đến 35 triệu đồng.





Trong tháng 7, thương hiệu Hàn Quốc đã tung ưu đãi cho khách hàng mua xe KIA Carens đến 35 triệu đồng. Sau ưu đãi mẫu SUV 7 chỗ đa dụng với nội thất rộng rãi hàng đầu phân khúc có giá bán chỉ từ 554 triệu đồng(chưa gồm giá lăn bánh). Mức giá này của xe 7 chỗ KIA Carens rẻ ngang sedan hạng B như Hyundai Accent.

Có thể thấy, Kia Carens không phải xe sinh ra để chạy dịch vụ nên lượng người dùng mua xe với mục đích thương mại không nhiều như các đối thủ. Do đó, Kia Carens sẽ chủ yếu được khách hàng gia đình quan tâm.

Không những vậy, Kia Carens là chiếc xe sở hữu trang bị dồi dào nên mức giá không rẻ như các đối thủ cùng phân khúc.

Bên cạnh đó, cuộc chiến giữa Kia Carens và các mẫu xe điện 7 chỗ khác như VinFast Limo Green, VF MPV 7 đang thực sự khó cho mẫu xe xăng đến từ Hàn Quốc.

Nếu khách hàng chạy dịch vụ ưu tiên VinFast Limo Green thì VF MPV 7 lại lấy khách gia đình. Điều này khiến Kia Carens đang ở trong hoàn cảnh "tiến thoái lưỡng nan", khó định hình nhóm khách hàng chuyên biệt. Sau 6 tháng đầu năm, Kia Carens chỉ đạt doanh số 2.476 xe, kém xa so với 27.927 xe của mẫu xe dẫn đầu là VinFast Limo Green. Chính vì vậy, Kia đã tung ưu đãi lớn cho mẫu SUV 7 chỗ Kia Carens.

Để Kia Carens có thể lăn bánh, ngoài khoản giá mua xe, khách hàng sẽ phải bỏ ra nhiều khoản thuế, phí khác nhau (tùy vào tỉnh, thành). Riêng tại Hà Nội có phí trước bạ cao nhất (12%), phí ra biển cao nhất (20 triệu đồng), phí ra biển của TP. Hồ Chí Minh cũng là 20 triệu đồng, trong khi đó các tỉnh thành khác chỉ 1 triệu đồng phí lấy biển.

Giá xe Kia Carens và các đối thủ

KIA Carens giá: từ 579.000.000 VNĐ

Toyota Veloz Cross giá từ 658.000.000 VNĐ

Suzuki XL7 giá từ 599.900.000 VNĐ

Mitsubishi Xpander giá từ 555.000.000 VNĐ

Toyota Avanza Premio giá từ 558.000.000 VNĐ

Đánh giá xe Kia Carens

Khoang cabin KIA Carens 2026 mở rộng, sang trọng và rất tương lai





KIA Carens được trang bị tới 2 tùy chọn động cơ gồm:

- Động cơ xăng thường 1.5L, sản sinh công suất tối đa 113 mã lực và mô-men xoắn cực đại 144 Nm, kết hợp số sàn hoặc tự động vô cấp.

- Động cơ xăng tăng áp 1.4L, đạt công suất tối đa 138 mã lực và mô-men xoắn cực đại 242 Nm, kết hợp số ly hợp kép 7 cấp.

Về an toàn, KIA Carens được trang bị các công nghệ như: 6 túi khí, camera lùi, cân bằng điện tử, hỗ trợ lên/xuống dốc, cảm biến va chạm trước/sau và cảm biến áp suất lốp.

*Lưu ý: giá lăn bánh trên chỉ mang tính chất tham khảo, giá chưa bao gồm ưu đãi tại đại lý, giá có thể thay đổi tùy theo khu vực và trang bị từng xe.

SUV giá chỉ từ 485 triệu đồng ở Việt Nam

Xe gầm cao SUV cỡ nhỏ trên thị trường Việt có mức giá hợp lý chỉ từ 539 triệu đồng đang được nhiều gia đình Việt lựa chọn.

SUV Mitsubishi Xforce GLX: 599 triệu đồng

Mitsubishi Xforce GLX đang được giảm 100% lệ phí trước bạ. Ảnh: MMV

Mitsubishi Xforce là một trong những mẫu B-SUV bán chạy nhất tại thị trường Việt Nam. Xe được ra mắt khách Việt vào đầu năm 2024 với 4 phiên bản, mức giá dao động từ 599-705 triệu đồng.

Hiện hãng cùng nhiều đại lý đã chủ động đưa ra ưu đãi 100% lệ phí trước bạ cho bản tiêu chuẩn GLX (giá 599 triệu đồng) và Premium (giá 680 triệu đồng), tương đương mức giảm giá lần lượt là 60 và 68 triệu đồng. Nhờ đó, Xforce bản GLX chỉ có giá tương đương 540 triệu đồng.

SUV Hyundai Creta bản tiêu chuẩn: 599 triệu đồng

Hyundai Creta giảm xuống chỉ còn từ 599 - 699

Hyundai Creta vừa được làm mới vào tháng 6/2025 với 4 phiên bản, khoảng giá từ 599-715 triệu đồng. Trong đó, bản Creta bản tiêu chuẩn có giá thấp nhất là 599 triệu đồng giống như đối thủ Mitsubishi Xforce. Trong những tháng cuối năm, nhiều đại lý của Hyundai áp dụng chương trình giảm giá tiền mặt với mức 20-30 triệu đồng cho mẫu xe này, kèm theo một số quà tặng phụ kiện nhằm kích thích sức mua.

SUV Mazda CX-3 AT: 549 triệu đồng

Mazda CX-3 nằm trong phân khúc B-SUV

Mazda CX-3 nằm trong phân khúc B-SUV cùng với hàng loạt cái tên trẻ trung khác. Mẫu xe này vừa được đưa về lắp ráp tại Việt Nam, thay vì nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan như trước đây.

New Mazda CX-3 có tất cả 4 phiên bản: AT, Deluxe, Luxury và Premium, giá bán từ 549-659 triệu đồng. Trong đó, bản AT mới được bổ sung có giá 549 triệu, chưa kể một số ưu đãi từ các đại lý có thể là sự lựa chọn đáng để cân nhắc của nhiều người.

SUV Omoda C5 Luxury: 539 triệu đồng

Omoda C5 Luxury

Omoda C5 Luxury là một lựa chọn rất đáng chú ý trong tầm giá trên 500 triệu đồng. Thực tế, mẫu xe Trung Quốc định vị ở phân khúc SUV cỡ B+ cùng với Toyota Corolla Cross, tuy nhiên giá bán lại khá "mềm", dao động từ 539-669 triệu đồng. Trong đó, bản base Omoda C5 Luxury có giá 539 triệu đồng.

Ghi nhận trong những tháng cuối năm, các đại lý Omoda & Jaecoo đang hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ và trừ thẳng vào giá bán với mẫu xe này, đưa giá bán thực tế của C5 Luxury xuống còn khoảng 485 triệu đồng.

SUV Mitsubishi Xpander MT: 560 triệu đồng

Mitsubishi Xpander được lắp ráp tại Việt Nam.

Mitsubishi Xpander vẫn đang là chiếc MPV 7 chỗ bán chạy nhất thị trường Việt Nam trong nhiều tháng qua. Hiện, Xpander được phân phối với 4 phiên bản, trong đó bản MT lắp ráp trong nước có giá 560 triệu.

Xpander vừa được nâng cấp mới từ tháng 9/2025 và được phân phối với 4 phiên bản là MT, AT, AT Premium và Xpander Cross, đều sử dụng động cơ 1.5L, sản sinh công suất cực đại 103 mã lực và mô-men xoắn 141 Nm. Giá bán dao động từ 555-648 triệu đồng.

SUV Suzuki XL7 Hybrid: 599 triệu đồng

Suzuki XL7 Hybrid

Suzuki XL7 Hybrid là mẫu MPV lai SUV tương tự Mitsubishi Xpander Cross. Giống như đối thủ trong phân khúc xe MPV 7 chỗ, XL7 Hybrid được nhập khẩu nguyên chiếc từ Indonesia với 1 phiên bản duy nhất sử dụng động cơ hybrid nhẹ có giá 599,9 triệu đồng.

Tuy nhiên mẫu xe MPV lai SUV này đang được hãng giảm 100% lệ phí trước bạ, tương đương số tiền giảm 60 triệu đồng, đưa giá bán thực tế của mẫu xe này tại đại lý xuống còn 540 triệu. Đây được đánh giá là mức khá "hời" và đáng để những người mua xe cuối năm cân nhắc.