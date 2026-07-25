Rẻ hơn Kia Morning, SUV 5 chỗ giá 208 triệu đồng đẹp long lanh, công nghệ vượt tầm

Đẳng cấp ngang Toyota Highlander, SUV hạng sang giá 709 triệu đồng chạy hybrid sở hữu không gian rộng rãi, công nghệ hiện đại GĐXH - SUV hạng sang giá rẻ chỉ 709 triệu đồng, sở hữu hệ thống truyền động plug-in hybrid tiêu thụ chỉ 2,86 lít xăng/100 km, được xem là ‘kỳ phùng địch thủ’ của Toyota Highlander nhờ không gian rộng rãi cùng loạt công nghệ hiện đại.

SUV 5 chỗ đẹp long lanh, công nghệ vượt tầm

Basalt X Comfort Edition

Citroën vừa giới thiệu phiên bản Basalt X Comfort Edition tại thị trường Ấn Độ nhân dịp kỷ niệm 108 năm thành lập thương hiệu. Đây được xem là động thái nhằm tăng sức hút cho mẫu SUV coupe cỡ B của hãng trong bối cảnh Basalt vẫn chưa tạo được dấu ấn về doanh số trước các đối thủ cùng phân khúc.

Theo số liệu từ thị trường Ấn Độ, Citroën Basalt liên tục nằm trong nhóm xe có doanh số thấp nhất phân khúc SUV cỡ trung trong bốn tháng gần đây, với lượng tiêu thụ đều dưới 100 xe mỗi tháng. Vì vậy, việc bổ sung phiên bản Comfort Edition được kỳ vọng sẽ giúp mẫu xe này trở nên hấp dẫn hơn nhờ nhiều trang bị tiện nghi nhưng không làm tăng giá bán quá nhiều.





Basalt X Comfort Edition được phát triển từ các phiên bản You và Plus thông qua gói nâng cấp mang tên Comfort AXS.





Điểm nhấn của phiên bản mới nằm ở không gian nội thất được nâng cấp theo hướng cao cấp hơn. Xe được trang bị ghế bọc da nhân tạo màu be, màn hình giải trí trung tâm kích thước 10,25 inch hỗ trợ kết nối không dây Apple CarPlay và Android Auto, kết hợp hệ thống âm thanh JBL. Ngoài ra còn có sạc điện thoại không dây, camera lùi và camera hành trình hai kênh.

Danh sách trang bị tiện nghi cũng được mở rộng với gương chiếu hậu chỉnh điện và gập điện.

Danh sách trang bị tiện nghi cũng được mở rộng với gương chiếu hậu chỉnh điện và gập điện, cửa sổ chỉnh điện một chạm ở cả bốn vị trí, chìa khóa thông minh đi kèm nút bấm khởi động, đèn viền nội thất, điều hòa tự động, hàng ghế sau có thể ngả lưng với phần đệm tựa hai bên, vật liệu nội thất mềm cùng khoang hành lý dung tích 470 lít.

Về khả năng vận hành, phiên bản You vẫn sử dụng động cơ xăng hút khí tự nhiên 1.2L cho công suất 82 mã lực và mô-men xoắn 115 Nm, đi kèm hộp số sàn 5 cấp.

Phiên bản Plus và Max được trang bị động cơ xăng tăng áp 1.2L.

Trong khi đó, các phiên bản Plus và Max được trang bị động cơ xăng tăng áp 1.2L, sản sinh công suất 110 mã lực và mô-men xoắn cực đại lên tới 205 Nm. Khách hàng có thể lựa chọn hộp số sàn 6 cấp hoặc hộp số tự động biến mô 6 cấp do Aisin cung cấp.

Ông Kumar Priyesh, Trưởng bộ phận Kinh doanh kiêm Giám đốc các thương hiệu ô tô của Stellantis India, cho biết sự thoải mái luôn là giá trị cốt lõi trong các sản phẩm của Citroën. Sau những phản hồi tích cực dành cho Aircross Comfort Edition, hãng tiếp tục mở rộng gói nâng cấp này lên Basalt nhằm giúp khách hàng dễ dàng tiếp cận các trang bị tiện nghi cao cấp hơn.





Basalt X Comfort Edition kết hợp nội thất cao cấp lắp đặt sẵn từ nhà máy với gói Comfort AXS được thiết kế để gia tăng sự tiện nghi.





Basalt X Comfort Edition kết hợp nội thất cao cấp lắp đặt sẵn từ nhà máy với gói Comfort AXS được thiết kế để gia tăng sự tiện nghi, công nghệ và khả năng cá nhân hóa, đồng thời tiếp tục hiện thực hóa triết lý Advanced Comfort mà Citroën theo đuổi trên toàn cầu.

Giá SUV 5 chỗ Basalt X Comfort Edition

Basalt X Comfort Edition có giá khởi điểm 8,75 lakh Rupee (khoảng 208 triệu đồng), được phát triển từ các phiên bản You và Plus thông qua gói nâng cấp mang tên Comfort AXS.

Việc tung ra phiên bản Comfort Edition cho thấy nỗ lực của Citroën trong việc cải thiện sức cạnh tranh của Basalt tại thị trường Ấn Độ. Tuy nhiên, hiệu quả thực tế vẫn cần thêm thời gian để kiểm chứng, nhất là khi phân khúc SUV cỡ B tại quốc gia này đang có sự cạnh tranh rất quyết liệt từ những cái tên như Hyundai Creta, Kia Seltos, Honda Elevate, Maruti Grand Vitara hay Toyota Hyryder.

SUV giá chỉ từ 485 triệu đồng ở Việt Nam

Xe gầm cao SUV cỡ nhỏ trên thị trường Việt có mức giá hợp lý chỉ từ 539 triệu đồng đang được nhiều gia đình Việt lựa chọn.

SUV Mitsubishi Xforce GLX: 599 triệu đồng

Mitsubishi Xforce GLX đang được giảm 100% lệ phí trước bạ. Ảnh: MMV

Mitsubishi Xforce là một trong những mẫu B-SUV bán chạy nhất tại thị trường Việt Nam. Xe được ra mắt khách Việt vào đầu năm 2024 với 4 phiên bản, mức giá dao động từ 599-705 triệu đồng.

Hiện hãng cùng nhiều đại lý đã chủ động đưa ra ưu đãi 100% lệ phí trước bạ cho bản tiêu chuẩn GLX (giá 599 triệu đồng) và Premium (giá 680 triệu đồng), tương đương mức giảm giá lần lượt là 60 và 68 triệu đồng. Nhờ đó, Xforce bản GLX chỉ có giá tương đương 540 triệu đồng.

SUV Hyundai Creta bản tiêu chuẩn: 599 triệu đồng

Hyundai Creta giảm xuống chỉ còn từ 599 - 699.

Hyundai Creta vừa được làm mới vào tháng 6/2025 với 4 phiên bản, khoảng giá từ 599-715 triệu đồng. Trong đó, bản Creta bản tiêu chuẩn có giá thấp nhất là 599 triệu đồng giống như đối thủ Mitsubishi Xforce. Trong những tháng cuối năm, nhiều đại lý của Hyundai áp dụng chương trình giảm giá tiền mặt với mức 20-30 triệu đồng cho mẫu xe này, kèm theo một số quà tặng phụ kiện nhằm kích thích sức mua.

SUV Mazda CX-3 AT: 549 triệu đồng

Mazda CX-3 nằm trong phân khúc B-SUV.

Mazda CX-3 nằm trong phân khúc B-SUV cùng với hàng loạt cái tên trẻ trung khác. Mẫu xe này vừa được đưa về lắp ráp tại Việt Nam, thay vì nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan như trước đây.

New Mazda CX-3 có tất cả 4 phiên bản: AT, Deluxe, Luxury và Premium, giá bán từ 549-659 triệu đồng. Trong đó, bản AT mới được bổ sung có giá 549 triệu, chưa kể một số ưu đãi từ các đại lý có thể là sự lựa chọn đáng để cân nhắc của nhiều người.

SUV Omoda C5 Luxury: 539 triệu đồng

Omoda C5 Luxury.

Omoda C5 Luxury là một lựa chọn rất đáng chú ý trong tầm giá trên 500 triệu đồng. Thực tế, mẫu xe Trung Quốc định vị ở phân khúc SUV cỡ B+ cùng với Toyota Corolla Cross, tuy nhiên giá bán lại khá "mềm", dao động từ 539-669 triệu đồng. Trong đó, bản base Omoda C5 Luxury có giá 539 triệu đồng.

Ghi nhận trong những tháng cuối năm, các đại lý Omoda & Jaecoo đang hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ và trừ thẳng vào giá bán với mẫu xe này, đưa giá bán thực tế của C5 Luxury xuống còn khoảng 485 triệu đồng.

SUV Mitsubishi Xpander MT: 560 triệu đồng

Mitsubishi Xpander được lắp ráp tại Việt Nam.

Mitsubishi Xpander vẫn đang là chiếc MPV 7 chỗ bán chạy nhất thị trường Việt Nam trong nhiều tháng qua. Hiện, Xpander được phân phối với 4 phiên bản, trong đó bản MT lắp ráp trong nước có giá 560 triệu.

Xpander vừa được nâng cấp mới từ tháng 9/2025 và được phân phối với 4 phiên bản là MT, AT, AT Premium và Xpander Cross, đều sử dụng động cơ 1.5L, sản sinh công suất cực đại 103 mã lực và mô-men xoắn 141 Nm. Giá bán dao động từ 555-648 triệu đồng.

SUV Suzuki XL7 Hybrid: 599 triệu đồng

Suzuki XL7 Hybrid.

Suzuki XL7 Hybrid là mẫu MPV lai SUV tương tự Mitsubishi Xpander Cross. Giống như đối thủ trong phân khúc xe MPV 7 chỗ, XL7 Hybrid được nhập khẩu nguyên chiếc từ Indonesia với 1 phiên bản duy nhất sử dụng động cơ hybrid nhẹ có giá 599,9 triệu đồng.

Tuy nhiên mẫu xe MPV lai SUV này đang được hãng giảm 100% lệ phí trước bạ, tương đương số tiền giảm 60 triệu đồng, đưa giá bán thực tế của mẫu xe này tại đại lý xuống còn 540 triệu. Đây được đánh giá là mức khá "hời" và đáng để những người mua xe cuối năm cân nhắc.