Tỷ giá USD hôm nay 27/7: Đồng Đô la Mỹ 'chợ đen' bán ra ở vùng 26.403 đồng/USD

Giá vàng hôm nay 26/7: Vàng nhẫn trơn nhích tăng GĐXH - Giá vàng trong nước trong phiên ngày 26/7 tiếp tục ghi nhận đà tăng trưởng tích cực. Sự phục hồi dồn dập giúp biểu giá giao dịch trong nước từng bước trở lại quỹ đạo bám sát biến động thế giới sau cú sập sâu trước đó.

Tỷ giá USD, tỷ giá tiền tệ thế giới

Chỉ số USD Index (DXY), thước đo sức mạnh của đồng Đô la Mỹ so với 6 đồng tiền chủ chốt như EUR, JPY, GBP, CAD, SEK và CHF hôm nay tiếp tục duy trì ở mức 101,47 điểm.

Điểm đáng chú ý hôm nay DXY ở mức 101,47 điểm. USD ngân hàng tăng nhẹ. USD tự do chững giá. Yên Nhật, đồng EUR biến động trái chiều tại các ngân hàng.

Trong tuần qua, đồng USD tiếp tục tăng giá và chỉ số DXY duy trì quanh 101,4 điểm do nhu cầu trú ẩn an toàn trước căng thẳng tại Trung Đông. Bên cạnh đó, dù các số liệu CPI, PPI và thị trường lao động Mỹ cho thấy nền kinh tế có dấu hiệu hạ nhiệt, thị trường vẫn kỳ vọng Fed sẽ duy trì lãi suất ở mức cao nếu áp lực lạm phát gia tăng trở lại do giá dầu và các yếu tố địa chính trị. Bởi lẽ đó mà lợi suất trái phiếu Mỹ và sức hấp dẫn của đồng USD tiếp tục được củng cố. Trong thời gian tới, diễn biến của đồng bạc xanh sẽ phụ thuộc vào các dữ liệu kinh tế Mỹ và tín hiệu chính sách từ Fed, song USD được dự báo vẫn duy trì sức mạnh trong ngắn hạn.

Tỷ giá USD, tỷ giá ngoại tệ trong nước

Tại thị trường trong nước, phiên giao dịch sáng nay ngày 27/7, tỷ giá trung tâm tại Ngân hàng Nhà nước tiếp tục duy trì ở vùng 25.283 đồng/USD.

Tỷ giá USD tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước giữ nguyên ở mức 24.069 đồng mua vào và 26.497 đồng bán ra.

Khảo sát tại khối ngân hàng thương mại, tỷ giá USD và các ngoại tệ khác cũng có nhiều biến động.

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD tại Vietcombank

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD hôm nay ngày 27/7/2026 được cập nhật như sau:

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD tại Vietcombank ngày 27/7/2026.

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD tại Vietinbank

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD hôm nay ngày 27/7/2026 được cập nhật như sau:

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD tại Vietinbank ngày 27/7/2026.

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD tại BIDV

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD hôm nay ngày 27/7/2026 được cập nhật như sau:

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD tại BIDV hôm nay ngày 27/7/2026.

Tỷ giá USD hôm nay tăng nhẹ tại một số ngân hàng thương mại. Cụ thể, Vietcombank đã tăng 10 đồng cả chiều mua vào và bán ra so với phiên trước đó, giá chiều mua và chiều bán ở vùng 26,110-26,520 đồng/USD. Tại VietinBank, giá USD đã tăng 107 đồng chiều mua vào và tăng 12 đồng chiều bán ra so với phiên trước đó, hiện giữ mức 26.070-26.515 đồng/USD. Tại BIDV giao dịch đồng bạc xanh mua vào và bán ra ở mức giá 26,130-26,510 đồng/USD, ổn định giá cả chiều mua vào và bán ra so với phiên trước đó.

Tại thị trường "chợ đen" và các tiệm vàng giá Đô la Mỹ hôm nay 27/7/2026, khảo sát lúc 08h47 ổn định so với giá cùng thời điểm ngày hôm qua ở vùng 26.303 đồng/USD mua vào và bán ra là 26.403 đồng/USD.

Tỷ giá EUR hôm nay 27/7, biến động trái chiều tại các ngân hàng. Tại Vietcombank giá đồng EUR mua vào và bán ra đang niêm yết ở mức 29,250.63-30,792.68 đồng/EUR, đã tăng 67 đồng chiều mua vào và tăng 71 đồng chiều bán ra so với phiên trước đó. Tại ngân hàng Vietinbank, tỷ giá đồng EUR mua vào và bán ra duy trì ở mức 29.472-30.782 đồng/EUR, đã tăng 409 đồng chiều mua vào và giảm 1 đồng chiều bán ra so với phiên hôm qua. Tại BIDV giá đồng EURO ở mức 29,503-30,933 đồng/EUR, đã giảm 49 đồng chiều mua vào và giảm 49 đồng chiều bán ra so với phiên trước.

Tại thị trường "chợ đen" và các tiệm vàng, giá Euro hôm nay 27/07/2026 khảo sát lúc 08h51 hiện đang được mua vào là 29.848 và bán ra là 29.968 đồng, không thay đổi so với cùng thời điểm ghi nhận hôm qua.

Tỷ giá yên Nhật tại Vietcombank hôm nay giảm nhẹ so với ngày hôm qua, ở mức 154.55-166.01 đồng/JPY; VietinBank tỷ giá đồng Yên ở mức 155,93-165,93 đồng/JPY, đã tăng 78 đồng chiều mua vào và tăng 28 đồng chiều bán ra so với phiên trước. Tại BIDV đồng Yên cũng đã tăng nhẹ so với giá của ngày hôm qua, ở vùng 156.48-166.22 đồng/JPY.

Trong bối cảnh hiện nay, nguy cơ xung đột lan rộng, cùng với những gián đoạn đối với hoạt động vận tải qua eo biển Hormuz, đã làm gia tăng tâm lý thận trọng trên các thị trường tài chính toàn cầu. Bối cảnh bất ổn địa chính trị gia tăng, đã giúp đồng USD tiếp tục phát huy vai trò là tài sản trú ẩn an toàn, thu hút dòng vốn của các nhà đầu tư quốc tế. Dù vậy tình hình thị trường tiền tệ trong nước cũng chưa có nhiều biến động, sau nhiều ngày đi ngang, tỷ giá đồng USD khối ngân hàng cũng đã bật tăng. Sau 2 ngày tăng nhẹ, tỷ giá USD tự do lại chững lại. Nhìn chung, mặt bằng tỷ giá hiện nay chưa tạo áp lực lớn đối với các nhu cầu thanh toán, du học hay du lịch bằng ngoại tệ.

Tỷ giá USD hôm nay 26/7: Đồng Đô la Mỹ 'chợ đen' nối dài đà tăng GĐXH - PV Gia đình và Xã hội (Báo Sức khỏe và Đời sống) cập nhật tỷ giá ngoại tệ mới nhất hôm nay chủ nhật ngày 26/7/2026, chi tiết tỷ giá USD, EURO, Bảng Anh, Yên Nhật... và các ngoại tệ khác.