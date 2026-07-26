Cạnh tranh trực tiếp SH 125i, xe ga 125cc trang bị cao cấp, thiết kế sang trọng khiến dân tình 'dậy sóng'

Cạnh tranh SH, xe ga 150cc của Honda giá 72,8 triệu đồng thiết kế cổ điển cực sang, công nghệ vượt tầm GĐXH - Xe ga 150cc mới của Honda gây chú ý với phong cách retro châu Âu sang trọng, động cơ mạnh mẽ cùng loạt công nghệ an toàn hiện đại.

Xe ga 125cc trang bị cao cấp, thiết kế sang trọng

Xe tay ga cao cấp People R 125

Kymco Việt Nam vừa chính thức giới thiệu mẫu xe tay ga cao cấp People R 125.

Hướng tới tệp khách hàng đô thị hiện đại, Kymco People R 125 mang ngôn ngữ thiết kế thời trang Châu Âu, kết hợp cùng công nghệ động cơ tiên tiến và trang bị an toàn hiện đại không thua kém bất cứ đối thủ nào trong cùng phân khúc. Với bánh xe lớn, People R 125 tạo tư thế ngồi tôn dáng, cung cấp tầm nhìn thoáng cho người dùng cùng khả năng vận hành êm ái qua các cung đường đô thị.

Kymco People R 125 mang ngôn ngữ thiết kế thời trang Châu Âu

Điểm nhấn đáng chú ý trong thiết kế của People R 125 mới là logo 3 màu cờ Ý nổi bật trên yếm xe, tạo phong cách lịch lãm và tinh tế. Hệ thống chiếu sáng của mẫu xe tay ga này sử dụng đèn Full-LED phân tầng sắc sảo, kết hợp dải đèn định vị ban ngày (DRL) hình chữ V. Đuôi xe được thiết kế thon gọn và hiện đại cũng là chi tiết khá đáng chú ý.





Cả bánh trước và bánh sau của Kymco People R 125 đều được nhà sản xuất trang bị phanh đĩa

Cả bánh trước và bánh sau của Kymco People R 125 đều được nhà sản xuất trang bị phanh đĩa, tích hợp hệ thống ABS kênh đôi tương tự như Honda SH, giúp kiểm soát lực phanh tối ưu trên cả 2 bánh, chống khóa bánh khi phanh gấp. People R 125 cũng có hệ thống kiểm soát lực kéo TCS, hỗ trợ ngăn ngừa trượt bánh khi tăng ga trên đường trơn trượt.

Các tiện ích thông minh mà Kymco People R 125 sở hữu cũng rất đáng gờm.

Các tiện ích thông minh mà Kymco People R 125 sở hữu cũng rất đáng gờm. Xe được trang bị khóa thông minh Smartkey núm xoay tích hợp đèn LED, bảng đồng hồ kỹ thuật số full LCD hiển thị sắc nét các thông số, cốp chứa đồ rộng 28L (chứa vừa mũ bảo hiểm Fullface), tích hợp cổng sạc Type-C tiện dụng. Mẫu xe này cũng có cả cổng sạc USB Type-A được tích hợp tại hộc để đồ phía trước có nắp đậy chống nước.





Nắp bình xăng của Kymco People R 125 được bố trí ở phía trước

Nắp bình xăng của Kymco People R 125 được bố trí ở phía trước, ngay dưới tay lái giúp người dùng tiếp nhiên liệu một cách dễ dàng mà không cần xuống xe. Thiết kế sàn phẳng không chỉ cung cấp không gian để chân rộng rãi mà còn rất hữu ích khi cần chở thêm đồ.

Kymco People R 125 mới sở hữu khối động cơ dung tích 125cc

Về sức mạnh, Kymco People R 125 mới sở hữu khối động cơ dung tích 125cc, 4 van, làm mát bằng chất lỏng, đạt tiêu chuẩn khí thải Euro 4. Động cơ này sản sinh ra công suất tối đa 12,7 mã lực và mô-men xoắn cực đại 11,5 Nm, không hề thua kém Honda SH 125i. Kymco People R 125 còn có trợ lực điện ISG, giúp xe có khả năng khởi động êm ái, tăng tốc mạnh mẽ và tiết kiệm nhiên liệu. Theo thông tin được công bố, mẫu xe này có mức tiêu thụ nhiên liệu 2,1 lít/100 km.





Kymco People R 125 được phân phối với 4 tùy chọn màu sắc

Kymco People R 125 được phân phối với 4 tùy chọn màu sắc bao gồm: Đen nhám, Xanh nhám, Xám nhám và Trắng bóng. Khi mua xe đợt ra mắt, khách hàng được nhận quà tặng kèm là nón bảo hiểm 3/4 Kymco và tai nghe Bluetooth Soundcore V20i.

Giá xe ga 125cc Kymco People R 125

Xe ga 125cc Kymco People R 125 giá bán đề xuất 85.000.000 VNĐ (đã bao gồm VAT). Đây được coi là một đối thủ 'nặng ký' có khả năng đe dọa vị thế của Honda SH 125i.

Loạt xe ga siêu đắt đỏ ở Việt Nam

Những mẫu xe tay ga có mức tiêu hao nhiên liệu tương đương với ô tô đều có đặc điểm chung là sở hữu dung tích động cơ lớn và xác xe nặng, giá cũng không hề rẻ ở Việt Nam.

Yamaha X-Max 300: 4,65 lít/100km

Yamaha X-Max 300

X-Max 300 là mẫu xe tay ga phân khối lớn đến từ hãng xe Nhật Yamaha. Vào tháng 10/2021, dữ liệu về chiếc xe này đã xuất hiện ở web Cục đăng kiểm Việt Nam cho thấy X-Max sẽ chuẩn bị được bán.

Mặc dù chưa chính thức có mặt tại cửa hàng chính hãng, nhưng giới thạo tin cho rằng Yamaha X-Max 300 sẽ bán giá 110 – 130 triệu đồng, cạnh tranh với các mẫu xe ga cùng phân khúc động cơ như Honda SH 350i hay Vespa GTS 300.

Yamaha X-Max 300 có kích thước khá dài, mang đặc trưng của dòng xe maxi-scooter. Yên xe có thiết kế dài và được phân thành hai tầng, chỗ để chân rộng rãi nhằm mang đến sự thoải mái tối đa. Phần đầu xe nổi bật với cặp đèn pha lớn và kính chắn gió touring.

Cung cấp sức mạnh cho Yamaha X-Max 300 là động cơ xylanh đơn, dung tích 292cc, làm mát bằng dung dịch, sản sinh công suất 27,6 mã lực tại tua máy 7.250 vòng/phút và mômen xoắn cực đại 29 Nm tại tua máy 5.750 vòng/phút.

Mức tiêu hao nhiên liệu theo công bố là 4,65 lít/100 km, tương đương một chiếc ô tô cỡ A trang bị động cơ 1.0 lít như Kia Morning. Với bình xăng dung tích 13 lít, đổ đầy bình xăng RON95 theo giá mới (32.870 đồng/lít) sẽ hết 427.310 đồng.

Piaggio Beverly 400HPE: 4,13 lít/100km

Piaggio Beverly 400HPE

Beverly 400 HPE chính là đối thủ đáng gườm của BMW C400GT, nhưng hiện mẫu xe này vẫn chưa được bán chính thức dù đã xuất hiện trên cổng thông tin của Cục đăng kiểm Việt Nam.

Beverly 400 HPE có kiểu dáng cùng nhiều trang bị tương đương Beverly 150cc đang bán tại thị trường Việt Nam, nhưng kích thước lớn hơn. Chiếc xe tay ga này nặng 195 kg, trang bị động cơ dung tích 399cc cho công suất tối đa 35 mã lực. Mức tiêu thụ nhiên liệu của xe là 4,13 lít/ 100 km. Dung tích bình xăng 12,5 lít của xe hiện tại đổ đầy bình RON95 sẽ hết 410.875 đồng.

Theo tiêu chuẩn Châu Âu, Beverly 400 HPE sẵn có nhiều trang bị an toàn và tiêu chuẩn như dèn Full LED, màn hình LCD 5,5 inch, hệ thống kết nối Piaggio MIA, phanh ABS...

Honda SH350i: 3,906 lít/100km

Honda SH350i

Honda Việt Nam đã ra mắt SH350i vào 25/8/2021 với giá bán chỉ dao động từ 145,9 – 147,5 triệu đồng, bằng một nửa so với xe được nhập khẩu từ Ý của các doanh nghiệp tư nhân.

SH350i được trang bị động cơ hoàn toàn mới eSP+, dung tích 329,6cc, SOHC xy lanh đơn 4 van, phun xăng điện tử PGM-Fi, làm mát bằng dung dịch cho công suất tối đa 28,8 mã lực tại 7.500 v/p và mô-men xoắn cực đại 31,8Nm tại 5.250 v/ph. Dữ liệu từ Cụ đăng kiểm công bố, Honda SH350i tiêu thụ 3,906 lít/100km. Với bình xăng dung tích 9,3 lít, số tiền để đổ đầy bình RON95 sẽ là 305.691 đồng.

Chính vì thiết kế Honda SH350i khá giống bản 150i nên chiếc xe này bị hạn chế dung tích bình xăng, cộng với mức tiêu hao nhiên liệu lớn dẫn đến quãng đường đi được không xa, chỉ phù hơp di chuyển trong phố, khác hẳn những chiếc scooter phân khối lớn như BMW C400GT hay Piaggio Beverly 400HPE.

Bù lại, với giá rẻ hơn nhưng SH350i vẫn có đủ các trang bị đáng tiền như phanh ABS, hệ thống kiểm soát lực kéo (HSTC), khóa thông minh, ngăn chứa đồ được trang bị cổng sạc USB Type-C, 2 màn hình LCD có khả năng kết nối Bluetooth với điện thoại thông minh.

Vespa GTS Super Tech 300: 3,44 lít/100km

Vespa GTS Super Tech 300

Dòng xe Vespa GTS Super Tech 300 ABS hiện đang bán ở Việt Nam với giá 155,4 triệu đồng được trang bị động cơ 278,3 cc, nặng 160 kg. Chính vì vậy, mẫu xe này khác biệt hẳn với những dòng Vespa máy nhỏ, khi hướng đến khách hàng nam tính và có xu hướng thích dịch chuyển đi xa.

Tuy nhiên, theo công bố từ Cục Đăng kiểm, mức tiêu hao nhiên liệu của Vespa GTS Super Tech 300 là 3,44 lít/100km, trong khi dung tích bình xăng xe là 8,5 lít nên quãng đường xe di chuyển khi đổ đầy bình chỉ vào khoảng 247 km.

Vespa GTS Super Tech 300 khác hẳn so với các mẫu GTS khác khi có sẵn một số trang bị mang tính công nghệ như màn hình TFT kích thước 4,3 inch, có thể kết nối điện thoại qua bluetooth và phần mềm Vespa Mia, phanh ABS, kiểm soát lực kéo chủ động (ASR).

Sở hữu kiểu dáng cong cong đặc trưng của thương hiệu Vespa, chiếc GTS Super Tech 300 hiện có giá bán rẻ nhất và mức tiêu hao nhiên liệu thấp nhất trong nhóm xe tay ga phân khối lớn sẽ là một lợi thế khi hướng đến các khách hàng có tài chính không quá thoải mái.