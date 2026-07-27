Vượt trội Mazda CX-5, SUV hạng C của Ford công nghệ đáng tiền, đẹp đẳng cấp giá 916 triệu đồng

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SUV hạng C của Ford công nghệ đáng tiền, đẹp đẳng cấp

Ford Việt Nam vừa giới thiệu Territory Platinum

Ford Việt Nam vừa giới thiệu Territory Platinum, phiên bản cao cấp nhất của dòng SUV hạng C Territory.

Territory Platinum được nâng cấp về thiết kế với dải đèn LED kéo dài toàn chiều rộng, đèn pha chống chói tự động, bộ mâm hợp kim 19 inch cùng các chi tiết sơn đen bóng và logo Platinum.

Territory Platinum được nâng cấp về thiết kế với dải đèn LED

Bên trong, xe sử dụng ghế da mới, trang bị hệ thống lọc không khí PM2.5 kết hợp ion hóa, dàn âm thanh 10 loa công suất 320W và cụm màn hình kép 12,3 inch hỗ trợ Apple CarPlay, Android Auto không dây.

Bên trong, xe sử dụng ghế da mới, trang bị hệ thống lọc không khí PM2.5

Điểm mới đáng chú ý là gói hỗ trợ lái Co-Pilot 360 được bổ sung tính năng hỗ trợ lái khi ùn tắc (TJA) và kiểm soát hành trình thích ứng thông minh, giúp xe tự động giữ khoảng cách và duy trì làn đường ở tốc độ thấp.

Điểm mới đáng chú ý là gói hỗ trợ lái Co-Pilot 360 được bổ sung tính năng hỗ trợ lái

Về vận hành, Territory Platinum vẫn sử dụng động cơ EcoBoost 1.5L như các phiên bản đang bán.

Giá SUV hạng C Territory Platinum

Mẫu xe có giá bán 916 triệu đồng (đã gồm VAT) và dự kiến được bàn giao cho khách hàng từ cuối tháng 8/2026.

Cùng với việc ra mắt phiên bản mới, Ford cũng áp dụng chế độ bảo hành 5 năm hoặc 150.000 km cho toàn bộ dòng Territory từ ngày 1/7/2026, đồng thời duy trì các dịch vụ hậu mãi và hỗ trợ khách hàng.

SUV giá chỉ từ 485 triệu đồng ở Việt Nam

Xe gầm cao SUV cỡ nhỏ trên thị trường Việt có mức giá hợp lý chỉ từ 539 triệu đồng đang được nhiều gia đình Việt lựa chọn.

SUV Mitsubishi Xforce GLX: 599 triệu đồng

Mitsubishi Xforce GLX đang được giảm 100% lệ phí trước bạ. Ảnh: MMV

Mitsubishi Xforce là một trong những mẫu B-SUV bán chạy nhất tại thị trường Việt Nam. Xe được ra mắt khách Việt vào đầu năm 2024 với 4 phiên bản, mức giá dao động từ 599-705 triệu đồng.

Hiện hãng cùng nhiều đại lý đã chủ động đưa ra ưu đãi 100% lệ phí trước bạ cho bản tiêu chuẩn GLX (giá 599 triệu đồng) và Premium (giá 680 triệu đồng), tương đương mức giảm giá lần lượt là 60 và 68 triệu đồng. Nhờ đó, Xforce bản GLX chỉ có giá tương đương 540 triệu đồng.

SUV Hyundai Creta bản tiêu chuẩn: 599 triệu đồng

Hyundai Creta giảm xuống chỉ còn từ 599 - 699

Hyundai Creta vừa được làm mới vào tháng 6/2025 với 4 phiên bản, khoảng giá từ 599-715 triệu đồng. Trong đó, bản Creta bản tiêu chuẩn có giá thấp nhất là 599 triệu đồng giống như đối thủ Mitsubishi Xforce. Trong những tháng cuối năm, nhiều đại lý của Hyundai áp dụng chương trình giảm giá tiền mặt với mức 20-30 triệu đồng cho mẫu xe này, kèm theo một số quà tặng phụ kiện nhằm kích thích sức mua.

SUV Mazda CX-3 AT: 549 triệu đồng

Mazda CX-3 nằm trong phân khúc B-SUV

Mazda CX-3 nằm trong phân khúc B-SUV cùng với hàng loạt cái tên trẻ trung khác. Mẫu xe này vừa được đưa về lắp ráp tại Việt Nam, thay vì nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan như trước đây.

New Mazda CX-3 có tất cả 4 phiên bản: AT, Deluxe, Luxury và Premium, giá bán từ 549-659 triệu đồng. Trong đó, bản AT mới được bổ sung có giá 549 triệu, chưa kể một số ưu đãi từ các đại lý có thể là sự lựa chọn đáng để cân nhắc của nhiều người.

SUV Omoda C5 Luxury: 539 triệu đồng

Omoda C5 Luxury

Omoda C5 Luxury là một lựa chọn rất đáng chú ý trong tầm giá trên 500 triệu đồng. Thực tế, mẫu xe Trung Quốc định vị ở phân khúc SUV cỡ B+ cùng với Toyota Corolla Cross, tuy nhiên giá bán lại khá "mềm", dao động từ 539-669 triệu đồng. Trong đó, bản base Omoda C5 Luxury có giá 539 triệu đồng.

Ghi nhận trong những tháng cuối năm, các đại lý Omoda & Jaecoo đang hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ và trừ thẳng vào giá bán với mẫu xe này, đưa giá bán thực tế của C5 Luxury xuống còn khoảng 485 triệu đồng.

SUV Mitsubishi Xpander MT: 560 triệu đồng

Mitsubishi Xpander được lắp ráp tại Việt Nam.

Mitsubishi Xpander vẫn đang là chiếc MPV 7 chỗ bán chạy nhất thị trường Việt Nam trong nhiều tháng qua. Hiện, Xpander được phân phối với 4 phiên bản, trong đó bản MT lắp ráp trong nước có giá 560 triệu.

Xpander vừa được nâng cấp mới từ tháng 9/2025 và được phân phối với 4 phiên bản là MT, AT, AT Premium và Xpander Cross, đều sử dụng động cơ 1.5L, sản sinh công suất cực đại 103 mã lực và mô-men xoắn 141 Nm. Giá bán dao động từ 555-648 triệu đồng.

SUV Suzuki XL7 Hybrid: 599 triệu đồng

Suzuki XL7 Hybrid

Suzuki XL7 Hybrid là mẫu MPV lai SUV tương tự Mitsubishi Xpander Cross. Giống như đối thủ trong phân khúc xe MPV 7 chỗ, XL7 Hybrid được nhập khẩu nguyên chiếc từ Indonesia với 1 phiên bản duy nhất sử dụng động cơ hybrid nhẹ có giá 599,9 triệu đồng.

Tuy nhiên mẫu xe MPV lai SUV này đang được hãng giảm 100% lệ phí trước bạ, tương đương số tiền giảm 60 triệu đồng, đưa giá bán thực tế của mẫu xe này tại đại lý xuống còn 540 triệu. Đây được đánh giá là mức khá "hời" và đáng để những người mua xe cuối năm cân nhắc.