Xe ga giá 22,5 triệu đồng bán ở Việt Nam thiết kế thời trang, siêu tiết kiệm xăng, vận hành linh hoạt, rẻ như xe số Wave Alpha được giới trẻ săn lùng

Xe ga 150cc của Honda giá 58 triệu đồng diện mạo sang trọng, trang bị đẳng cấp ngang SH, rẻ hơn SH Mode, chỉ như Air Blade khách Việt nhìn là mê GĐXH - Xe ga Honda NWF150 vừa tạo nên bước ngoặt lớn khi mang radar điểm mù lên xe ga 150cc với giá chưa tới 60 triệu đồng, mẫu xe này đang thiết lập lại tiêu chuẩn an toàn trong phân khúc.

Xe ga bán ở Việt Nam thiết kế thời trang, siêu tiết kiệm xăng, vận hành linh hoạt

Xe ga Ally Sasuki 50cc

Phân khúc xe ga 50cc đang trở thành lựa chọn được nhiều học sinh, sinh viên và người dùng trẻ tuổi quan tâm nhờ ưu điểm không yêu cầu giấy phép lái xe, chi phí sử dụng thấp và kiểu dáng ngày càng hiện đại.

Ngay từ cái nhìn đầu tiên, Ally Sasuki 50cc gây ấn tượng với kiểu dáng gọn gàng và thanh thoát, phù hợp với môi trường đô thị.

Xe sở hữu kích thước tổng thể dài 1.720 mm, rộng 690 mm và cao 1.060 mm. Thông số này giúp Ally Sasuki dễ dàng di chuyển trong những tuyến phố đông đúc hoặc các khu dân cư có không gian hẹp.

Một trong những ưu điểm đáng chú ý nhất là chiều cao yên chỉ 700 mm. Đây là mức khá thấp trong phân khúc xe ga hiện nay giúp người có chiều cao khiêm tốn vẫn có thể chống chân dễ dàng và tự tin khi điều khiển xe.

Bên cạnh đó, trọng lượng xe chỉ khoảng 83 kg, nhẹ hơn đáng kể so với nhiều mẫu xe tay ga phổ thông trên thị trường. Nhờ vậy, việc dắt xe, quay đầu hoặc dựng chống trở nên đơn giản hơn, đặc biệt đối với học sinh nữ và người mới làm quen với xe máy.

Ally Sasuki 50cc gây ấn tượng với kiểu dáng gọn gàng và thanh thoát, phù hợp với môi trường đô thị.

Khoảng sáng gầm xe đạt 130 mm giúp xe vận hành linh hoạt trên nhiều dạng địa hình đô thị, hạn chế tình trạng cạ gầm khi đi qua gờ giảm tốc hoặc những đoạn đường gồ ghề.

Thiết kế tổng thể của Ally Sasuki hướng đến sự trẻ trung và thực dụng, phù hợp với nhu cầu đi học, đi làm hoặc di chuyển hằng ngày trong thành phố.

Ally Sasuki được trang bị động cơ xăng 4 kỳ, xi-lanh đơn dung tích 49,4cc kết hợp hệ thống làm mát bằng không khí. Đây là cấu hình phổ biến trên các dòng xe 50cc nhờ ưu điểm vận hành ổn định, dễ bảo dưỡng và chi phí sử dụng thấp.

Với dung tích dưới 50cc, mẫu xe đáp ứng quy định dành cho người từ 16 tuổi trở lên mà không yêu cầu giấy phép lái xe. Đây là yếu tố giúp Ally Sasuki trở thành lựa chọn phù hợp cho học sinh trung học phổ thông hoặc những người cần phương tiện di chuyển đơn giản trong đô thị.

Khả năng tiết kiệm nhiên liệu cũng là điểm mạnh nổi bật của mẫu xe này. Theo thông số từ nhà sản xuất, mức tiêu hao nhiên liệu trung bình chỉ khoảng 1,8 lít/100 km.

Con số này giúp người dùng tiết kiệm đáng kể chi phí vận hành trong bối cảnh giá nhiên liệu vẫn là yếu tố được nhiều gia đình quan tâm.

Ally Sasuki được trang bị động cơ xăng 4 kỳ

Động cơ được tinh chỉnh theo hướng vận hành êm ái, phù hợp với nhu cầu di chuyển hằng ngày. Xe có khả năng tăng tốc nhẹ nhàng và duy trì tốc độ ổn định trong điều kiện giao thông nội thành.

Bên cạnh đó, hệ thống làm mát bằng không khí giúp cấu tạo động cơ đơn giản hơn góp phần giảm chi phí bảo trì và sửa chữa trong quá trình sử dụng lâu dài.

Không chỉ sở hữu động cơ tiết kiệm nhiên liệu, Ally Sasuki còn được trang bị hệ thống khung gầm hướng tới sự ổn định và thoải mái.

Phía trước xe sử dụng giảm xóc ống lồng kết hợp giảm chấn thủy lực, trong khi phía sau là hệ thống giảm xóc lò xo trụ. Cấu hình này giúp xe hấp thụ dao động tốt hơn khi di chuyển qua các đoạn đường không bằng phẳng hoặc ổ gà.

Bộ lốp trước và sau cùng có kích thước 3.00-10, mang lại khả năng bám đường ổn định trong điều kiện vận hành thông thường. Kích thước bánh xe vừa phải cũng giúp xe giữ được sự linh hoạt khi di chuyển trong khu vực đông dân cư.

Khoảng cách trục bánh xe đạt 1.170 mm góp phần mang lại cảm giác cân bằng và ổn định hơn trong quá trình vận hành. Bình nhiên liệu dung tích 4,2 lít là một lợi thế khác của Ally Sasuki. Khi kết hợp với mức tiêu hao nhiên liệu chỉ 1,8 lít/100 km, người dùng có thể di chuyển quãng đường khá dài sau mỗi lần đổ đầy xăng.

Nhờ trọng lượng nhẹ, động cơ tiết kiệm và thiết kế thân thiện với người dùng trẻ, Ally Sasuki 50cc được đánh giá là lựa chọn phù hợp cho nhu cầu đi học, đi làm hoặc di chuyển hằng ngày trong thành phố.

Giá xe ga Ally Sasuki 50cc

Với mức giá khoảng 22,5 triệu đồng, thiết kế nhỏ gọn, chiều cao yên thấp chỉ 700 mm cùng khả năng tiết kiệm nhiên liệu ấn tượng, Ally Sasuki 50cc đang là một trong những mẫu xe ga đáng chú ý trong phân khúc xe máy dưới 50cc. Đây là lựa chọn phù hợp cho những người cần một phương tiện đơn giản, dễ sử dụng và có chi phí vận hành thấp trong thời gian dài.

Xe ga giá rẻ ở thị trường Việt

Hiện nay, xe ga giá rẻ được coi là sự lựa chọn, tìm kiếm rất nhiều khi không phải ai cũng có thể mua được những mẫu xe tay ga sang trọng, đẳng cấp. Tuy nhiên, với tầm giá từ 25 triệu đến 40 triệu đồng có rất nhiều xe tay ga có thiết kế đẹp nhiều tiện nghi, rất đáng để bạn sở hữu.

Theo khảo sát, các dòng xe này không chỉ phù hợp về giá cả, xứng tầm về thương hiệu mà còn đảm bảo chất lượng vượt trội về khả năng vận hành cũng như hoạt động của máy móc.

SYM Shark 50, giá 24,5 triệu đồng

SYM Shark 50 là mẫu xe mới được ra mắt gần đây. Với thiết kế thanh thoát, diện mạo ngang cơ "Honda Vision", Shark 50 đã gây được tiếng vang lớn khi trình làng với mức giá chỉ 24,5 triệu đồng. Hiện mẫu xe tay ga mới nhà SYM chỉ mở bán 1 phiên bản duy nhất.

Về sức mạnh, SYM Shark 50 sở hữu động cơ 4 thì, xi lanh đơn với dung tích 49,5cc, làm mát bằng không khí. Động cơ này sản sinh công suất tối đa 2,45 mã lực, mô-men xoắn cực đại 3,2 Nm. Mức tiêu hao nhiên liệu của SYM Shark 50 khá thấp, vào khoảng 2,11 lít/100km, tốc độ tối đa là 50 km/h.

Với khách hàng mục tiêu là học sinh, sinh viên, SYM Shark 50 được đánh giá cao vì giá rẻ, thiết kế thời thượng, hợp gu giới trẻ.

Suzuki Impulse, giá 28,5 triệu đồng

Suzuki định vị Impulse cạnh tranh với Honda Air Blade, hướng đến khách hàng nam giới. Thiết kế Impulse lấy cảm hứng từ dòng xe Burgman huyền thoại với vẻ đẹp mạnh mẽ, nam tính. Hiện Suzuki Impulse 2023 bán ra duy nhất 1 phiên bản với giá đề xuất là 28,5 triệu đồng. Suzuki Impulse có 4 tùy chọn màu sắc: Đen mờ, đen mờ xám, xanh đỏ và trắng nâu bạc.

Suzuki Impulse 2023 được trang bị động cơ xi-lanh đơn, 4 thì, làm mát bằng không khí. Với động cơ này, mẫu xe có thể sản sinh công suất tối đa 9,2 mã lực, mô-men xoắn cực đại 9,2 Nm. Bên cạnh đó, Impulse 2023 cũng được tích hợp hệ thống phun xăng điện tử, giúp tiết kiệm nhiên liệu hiệu quả hơn. Mẫu tay ga nhà Suzuki chỉ tiêu thụ 2,3 lít xăng để di chuyển quãng đường dài 100km. So với các đối thủ, Suzuki Impulse 2023 là mẫu xe có giá vô cùng tốt.

Suzuki Address, giá từ 29,1 - 29,8 triệu đồng

Cái tên đứng thứ 3 trong danh sách xe tay ga rẻ nhất Việt Nam là Suzuki Address. Hiện nay, mẫu xe này đang được bán ở Việt Nam với giá dao động từ 29,1 - 29,8 triệu đồng, cho tùy chọn 3 phiên bản.

Suzuki Address sở hữu khối động cơ tương đối mạnh mẽ: 4 thì, xy-lanh đơn, phun xăng điện tử FI. Để gia tăng khả năng tiết kiệm nhiên liệu, Suzuki đã trang bị thêm công nghệ SEP (Suzuki Eco Performance) giúp kiểm soát và điều tiết nhiên liệu tối ưu.

Suzuki Address được đánh giá là mẫu xe có giá rẻ hơn so với các đối thủ trong cùng phân khúc, động cơ mạnh mẽ, dung tích cốp khá rộng lên tới 20,6 lít. Tuy nhiên, thiết kế mẫu xe này khá nam tính, góc cạnh nên phù hợp với thị hiếu của phái mạnh.

Yamaha Janus, giá từ 29,1 - 33,3 triệu đồng

Yamaha Janus hiện đang phân phối tại thị trường Việt Nam với 3 phiên bản, giá bán đề xuất dao động từ 29,1 - 33,3 triệu đồng.

Với giá bán trong khoảng tầm 30 triệu đồng, Yamaha Janus được đánh giá là một mẫu xe tiết kiệm nhiên liệu so với các đối thủ khi chỉ tiêu hao 1.87 lít xăng/100km.

Yamaha Janus được trang bị động cơ Blue Core 125cc, khối động cơ này mang tới khả năng vận hành linh hoạt cho xe. Ngoài ra, với thiết kế thời trang, hiện đại nên Yamaha Janus phù hợp với sở thích của các cô nàng công sở.

Honda Vision, giá từ 31,7 - 37,1 triệu đồng

Xếp cuối trong danh sách các mẫu xe tay ga giá rẻ nhất hiện nay là một cái tên vô cùng quen thuộc: Honda Vision. Mẫu xe "quốc dân" tại Việt Nam có giá bán dao động từ 31,7 - 37,1 triệu đồng tùy từng phiên bản.

Xe được trang bị động cơ có dung tích 110cc, 4 thì, xy-lanh đơn, làm mát bằng không khí và tích hợp những công nghệ tiên tiến: Hệ thống phun xăng điện tử (PGM-FI), động cơ tích hợp bộ đề ACG, hệ thống ngắt động cơ tạm thời (Idling stop). Khối động cơ này sản sinh công suất tối đa 8,8 mã lực và mô-men xoắn cực đại là 9,29 Nm.

Honda Vision luôn nằm trong top mẫu xe máy bán chạy nhất nhà Honda và được lòng khách hàng Việt Nam bởi: Thiết kế đẹp, khối lượng nhẹ, khả năng vận hành khá nhanh nhạy và tiết kiệm nhiên liệu. Mẫu xe quốc dân chỉ mất 1,88 lít xăng cho quãng đường di chuyển 100km.



