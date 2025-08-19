Xe khách chở 40 người lật nghiêng tại Đắk Lắk, 14 hành khách bị thương

Camera hành trình ghi lại vụ lật xe.

Sáng 19/8, lãnh đạo Sở Xây dựng tỉnh Đắk Lắk cho biết, trên địa bàn xã Krông Búk xảy ra vụ tai nạn giao thông lật xe khách, khiến 14 người bị thương.

Hiện trường vụ tai nạn.

Thông tin ban đầu, khoảng 6h sáng cùng ngày, xe khách biển kiểm soát 50H-550.xx đi trên đường Hồ Chí Minh hướng từ Đắk Lắk đi Gia Lai. Khi đến đoạn Km1714+100 qua xã Krông Búk, chiếc xe lao xuống lề đường rồi lật nghiêng. Thời điểm xảy ra tai nạn, trên xe có 40 hành khách.

Sau khi sự việc xảy ra, người dân cùng lực lượng chức năng đã dùng xà beng phá kính xe để đưa các nạn nhân ra ngoài.

Vụ tai nạn khiến 14 người bị thương. Tại hiện trường, người dân cùng cơ quan chức năng đập kính ô tô để giải cứu hành khách. Vụ tai nạn cũng làm hư hỏng 5 cọc tiêu, sạt khoảng 15m lề đất.

Nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.