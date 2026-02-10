Tin vui về thời tiết cho hàng chục triệu người dân miền Bắc trước kỳ nghỉ Tết Nguyên đán 2026
GĐXH - Theo dự báo thời tiết, sau chuỗi ngày mưa rét do ảnh hưởng của không khí lạnh, miền Bắc tăng nhiệt, ấm dần từ hôm nay.
Dự báo diễn biến thời tiết hôm nay các khu vực trên cả nước
Theo bản tin dự báo thời tiết, không khí lạnh không còn bổ sung xuống, miền Trung đã giảm mưa, miền Bắc sẽ ấm dần từ hôm nay.
Từ đêm qua, miền Bắc đã giảm mưa. Sáng sớm nay trời khô dần nhưng vẫn còn rét buốt với nhiệt độ phổ biến từ 11-14 độ, có nơi nhiệt độ xuống 9 độ.
Từ trưa, nhiệt độ sẽ tăng lên, tăng phổ biến từ 3-5 độ so với hôm qua. Miền Bắc kết thúc đợt rét đậm rét hại, nhiệt độ phổ biến từ 19-22 độ. Riêng phường Thục Phán và phường Tam Thanh nhiệt độ 16-17 độ.
Vào ngày 25-26 Tết, nhiệt độ miền Bắc tiếp tục tăng nhẹ, trưa chiều trời ấm, nhiệt độ trong khoảng 21-24 độ. Riêng ngày 24 Tết, trời có lúc có mưa nhỏ.
Từ ngày 27-29 Tết, trời miền Bắc bừng nắng, trời ấm hẳn. Mức nhiệt từ 26-29 độ.
Thời tiết hôm nay tại khu vực miền Trung mưa giảm dần. Từ phường Tĩnh Gia đến phường Phú Xuân trời ấm hơn, mức nhiệt tăng lên từ 21-25 độ.
Khu vực Nam Bộ tiếp tục nắng mạnh và nóng. Nhiều nơi có điểm nhiệt cao 33-35 độ.
Dự báo chi tiết thời tiết hôm nay các khu vực trên cả nước
Thời tiết Hà Nội: Nhiều mây, ngày không mưa, đêm có mưa nhỏ rải rác. Gió nhẹ. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ: 15-17 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 20-22 độ.
Thời tiết phía Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Trời rét, có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất từ: 14-17 độ, có nơi dưới 13 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 20-23 độ, có nơi trên 23 độ.
Thời tiết phía Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa vài nơi, riêng khu vực vùng núi và trung du đêm có mưa, mưa nhỏ rải rác. Gió nhẹ. Trời rét, vùng núi có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất từ: 14-17 độ, vùng núi 12-15 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 19-22 độ, vùng núi 16-19 độ.
Thời tiết từ Thanh Hóa – Thừa Thiên Huế: Nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2-3. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ: 16-19 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: Phía Bắc 20-23 độ, phía Nam 23-26 độ.
Thời tiết khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng phía Nam chiều tối và đêm có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 21-24 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 26-29 độ.
Thời tiết khu vực Cao nguyên Trung Bộ: Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ: 16-19 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 27-30 độ
Thời tiết khu vực Nam Bộ: Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ: 21-24 độ, miền Đông có nơi dưới 21 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 31-34 độ, có nơi trên 34 độ.
Thời tiết TPHCM: Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ: 21-24 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 30-33 độ.
