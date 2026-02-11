Khối không khí lạnh tăng cường tràn về, Hà Nội và miền Bắc lại mưa rét?

Dự báo diễn biến thời tiết hôm nay các khu vực trên cả nước

Theo bản tin dự báo thời tiết, từ đêm 10/2 đến 11/2, một đợt không khí lạnh tăng cường yếu lệch đông tràn về nước ta. Trong khoảng thời gian này, thời tiết Hà Nội và miền Bắc nhiều mây, có mưa nhỏ về đêm và sáng.

Tuy nhiên, do không khí lạnh chỉ tăng cường yếu nên mưa chủ yếu xuất hiện trong thời gian ngắn, nhiệt độ ít biến động so với hôm qua. Tuy nhiên do có mưa nên cảm giác lạnh hơn. Đến chiều 11/2, mưa giảm, nền nhiệt tiếp tục có xu hướng tăng. Một số nơi ở vùng núi có thể có mưa bất chợt.

Nhiệt độ cao nhất trưa nay ở phường Hoàn Kiếm (Hà Nội) và hầu khắp các phường khác phổ biến từ 20-23 độ. Một số phường trời rét nhẹ như phường Bắc Kạn (Thái Nguyên), phường Tam Thanh (Lạng Sơn), phường Thục Phán (Cao Bằng) với mức nhiệt từ 17-19 độ.

Dự báo từ ngày 26 Tết, thời tiết Bắc Bộ cũng như Thủ đô Hà Nội sẽ tạnh ráo và có nắng. Hình thái thời tiết này duy trì đến ngày mùng 1 Tết Bính Ngọ. Nhiệt độ cao nhất trong khoảng 24-25 độ.

Thời tiết Trung Bộ hôm nay một số phường ven biển có mưa nhỏ. Nhiệt độ từ phường Tĩnh Gia (Thanh Hóa) vào đến phường Phú Xuân (TP Huế) trong khoảng 22-26 độ. Còn với phường Hải Châu (TP Đà Nẵng) vào đến phường Phan Thiết (Lâm Đồng) và khu vực Cao nguyên Trung Bộ nhiệt độ cao hơn 25-30 độ.

Khu vực Nam Bộ dự báo chiều tối nay có mưa dông rải rác. Cục bộ có nơi mưa to kèm nguy cơ về sấm sét và gió giật mạnh.

Khối không khí lạnh rất mạnh tràn xuống, Hà Nội tiếp tục rét đỉnh điểm dưới 10 độ? GĐXH - Theo dự báo thời tiết, Bắc Bộ tiếp tục có thêm sóng lạnh tăng cường xuống kìm giữ mức nhiệt về đêm và sáng khu vực này ở mức thấp. Dự báo mức nhiệt thấp nhất ở Hà Nội từ 11-13 độ.

Theo dự báo thời tiết, do ảnh hưởng của không khí lạnh yếu miền Bắc có mưa, trời rét. Ảnh minh họa: TL

Dự báo chi tiết thời tiết hôm nay các khu vực trên cả nước

Thời tiết Hà Nội: Nhiều mây, sáng có mưa, mưa nhỏ rải rác; sau có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ: 17-19 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 21-23 độ.

Thời tiết phía Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa vài nơi, riêng khu Tây Bắc trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Sáng và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ: 16-19 độ, có nơi dưới 15 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 20-23 độ, riêng khu Tây Bắc 23-26 độ, có nơi trên 26 độ.

Thời tiết phía Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, sáng có mưa, mưa nhỏ rải rác; sau có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ: 16-19 độ, vùng núi 13-16 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 19-22 độ, có nơi trên 22 độ.

Thời tiết từ Thanh Hóa – Thừa Thiên Huế: Nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Sáng và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ: 17-20 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 22-25 độ, có nơi trên 25 độ.

Thời tiết khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ: Nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng phía Đông các tỉnh từ Gia Lai đến Đắk Lắk và Khánh Hòa có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 21-24 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 26-29 độ.

Thời tiết khu vực Cao nguyên Trung Bộ: Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ: 17-20 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 27-30 độ, có nơi trên 30 độ.

Thời tiết khu vực Nam Bộ: Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ: 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 30-33 độ, miền Đông có nơi trên 33 độ.

Thời tiết TPHCM: Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ: 23-25 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 31-33 độ.

Miền Bắc lại sắp đón không khí lạnh mạnh tăng cường trước Tết? GĐXH - Theo dự báo thời tiết, khoảng ngày 11-12/2, miền Bắc đón không khí lạnh được tăng cường yếu lệch Đông, sau đó cường độ suy yếu.