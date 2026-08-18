Xe máy điện Honda giá 19 triệu đồng đi 70km/lần sạc, cốp rộng 30L, có ga tự động sẽ bán ở Việt Nam?

Xuất hiện xe máy điện về Việt Nam hai pin LFP đi 180km/lần sạc, động cơ 3.000W, tốc độ 70 km/h có giá bao nhiêu? GĐXH - Xe máy điện về Việt Nam hướng tới nhu cầu đi lại đô thị với động cơ 3.000W, hai pin LFP cho quãng đường tối đa 180km cùng phanh đĩa đôi và chuẩn chống nước IP67.

Xe máy điện Honda đi 70km/lần sạc, cốp rộng 30L, có ga tự động

Xe máy điện Honda UQ3

Thông tin từ Tạp chí Kinh tế Chứng khoán, xe máy điện Honda UQ3 được phát triển theo hướng nhỏ gọn và thực dụng thay vì chạy đua về công suất. Xe có chiều cao yên 750 mm, chiều dài cơ sở 1.325 mm và khối lượng không tải 114 kg.

Xe máy điện Honda UQ3 vừa ra mắt tại thị trường Trung Quốc với giá khoảng 19 triệu đồng

Chiều cao yên tương đối thấp giúp người dùng dễ chống chân hơn, đặc biệt phù hợp với những người có vóc dáng nhỏ hoặc mới chuyển từ xe máy xăng sang xe điện.

Một trong những điểm nổi bật nhất là khu vực sàn để chân kích thước 400 x 400 mm. Thiết kế sàn phẳng giúp người dùng có thêm không gian để túi mua sắm, balô hoặc các vật dụng cần mang theo khi di chuyển.

Phía dưới yên là cốp dung tích 30 lít, thậm chí lớn hơn mức 28 lít của Honda SH. Không gian này có thể đáp ứng nhu cầu chứa mũ bảo hiểm, áo mưa cùng nhiều vật dụng cá nhân.

UQ3 sử dụng mâm hợp kim nhôm nguyên khối, đi kèm bộ lốp không săm kích thước 3.00-10. Hệ thống phanh gồm đĩa phía trước và tang trống phía sau, cấu hình phổ biến trên các mẫu xe điện đô thị.

Đáng chú ý, Honda còn trang bị cho xe điện UQ3 tính năng ga tự động. Hệ thống cho phép duy trì tốc độ mà người lái không phải liên tục giữ tay ga, hữu ích khi di chuyển trên những đoạn đường dài và có tốc độ ổn định.

Xe còn có chức năng hỗ trợ dắt bộ bằng điện. Khi cần đưa xe lên dốc, tầng hầm hoặc xoay trở trong không gian hẹp, mô-tơ sẽ tạo lực kéo ở tốc độ thấp để giảm sức người dùng phải bỏ ra.

Khung xe được chế tạo từ thép carbon cường độ cao. Theo nhà sản xuất, kết cấu hàn nhiều đoạn kết hợp công nghệ tích hợp khung gầm giúp tăng độ cứng vững của thân xe.

Xe di chuyển tối đa 70km/lần sạc





Về khả năng vận hành, Honda UQ3 2026 sử dụng mô-tơ điện có công suất cực đại 2.200W, cho tốc độ tối đa 53 km/h.

Thông số này không quá cao nếu đặt cạnh các dòng xe máy điện hiệu suất lớn đang xuất hiện ngày càng nhiều trên thị trường, nhưng phù hợp với định vị của UQ3 là phương tiện chủ yếu phục vụ nhu cầu đi lại trong thành phố.

Honda cũng chú trọng cách xe phản hồi khi người dùng vặn ga. Hệ thống tay ga điện tử được tinh chỉnh theo hướng tăng tốc tuyến tính, hạn chế tình trạng mô-tơ cung cấp mô-men xoắn quá đột ngột ngay khi bắt đầu di chuyển.

Đặc tính này có thể hữu ích với người mới sử dụng xe điện, bởi động cơ điện thường có khả năng cung cấp mô-men xoắn tức thời.

UQ3 được bán với hai phiên bản EV và EM. Cả hai đều sử dụng bộ ắc quy axit-chì 72V 23Ah.

Phiên bản UQ3 EV có phạm vi hoạt động công bố 68 km, trong khi UQ3 EM có thể đạt tối đa 70 km sau mỗi lần sạc.

Phạm vi sử dụng thực tế sẽ phụ thuộc vào tải trọng, tốc độ, điều kiện giao thông, địa hình, nhiệt độ môi trường và tình trạng bộ ắc quy.





Nếu về Việt Nam, xe có giá sẽ cao hơn vì phải chịu thuế phí

Ngoài các trang bị phục vụ vận hành, Honda UQ3 còn sở hữu màn hình LED kích thước 5,5 inch và nền tảng kết nối WiLINK.

Thông qua Bluetooth và Wi-Fi, xe có thể kết nối với điện thoại thông minh. Ứng dụng đi kèm hỗ trợ một số thao tác điều khiển từ xa và theo dõi vị trí phương tiện theo thời gian thực.

Giá xe máy điện Honda UQ3 có cơ hội về Việt Nam?

Thông tin từ Đời sống và Pháp luật, đểm khiến UQ3 đáng chú ý với khách hàng Việt Nam là giá bán. Mức 4.899 nhân dân tệ (tương đương gần 19 triệu đồng), đặt mẫu xe điện này vào khoảng giá tương đương một số dòng xe số phổ thông.

Khả năng UQ3 xuất hiện tại Việt Nam hiện vẫn chỉ dừng ở mức dự đoán. Honda chưa xác nhận kế hoạch phân phối mẫu xe này trong nước.

Dù vậy, khả năng này đáng chú ý trong bối cảnh Honda Việt Nam đang có kế hoạch mở rộng danh mục xe điện. Tổng giám đốc Honda Việt Nam Sayaka Arai từng cho biết phân khúc xe máy dưới 30 triệu đồng có nhu cầu lớn và hãng hướng tới việc bổ sung một sản phẩm điện trong khoảng giá này.

Nếu được lựa chọn cho thị trường Việt Nam và duy trì mức giá cạnh tranh, Honda UQ3 sẽ có nhiều yếu tố phù hợp với nhu cầu đi lại đô thị: giá dễ tiếp cận, yên thấp, cốp 30 lít, tốc độ 53 km/h, tầm hoạt động khoảng 70 km và các tiện ích như ga tự động, hỗ trợ dắt xe cùng kết nối điện thoại.

Tuy nhiên, mức giá gần 19 triệu đồng hiện mới là giá tại Trung Quốc. Nếu UQ3 được phân phối tại Việt Nam, giá thực tế còn phụ thuộc vào nguồn gốc nhập khẩu hoặc lắp ráp, thuế phí và chiến lược sản phẩm của Honda Việt Nam.

Xe máy điện giá rẻ chưa tới 20 triệu đồng ở Việt Nam

Với mức giá dưới 20 triệu đồng, linh hoạt khi sử dụng trong đô thị, xe máy điện cỡ nhỏ đang trở thành lựa chọn hợp túi tiền, nhất là đối với tệp khách hàng là học sinh, sinh viên. Đây cũng là nhóm người dùng trẻ, dễ thích nghi với chuyển đổi xanh - hướng đi tất yếu trong tương lai giao thông đô thị.

Tại thị trường hiện nay, nhiều hãng xe trong và ngoài nước đã nhanh chóng mở rộng sản phẩm ở phân khúc này, tạo ra sự cạnh tranh mạnh mẽ cả về giá và chất lượng.

Xe máy điện Pega AuraS+: 16,5 triệu đồng

Xe máy điện Pega AuraS+. Ảnh: Pega





Pega AuraS+ là mẫu xe máy điện phổ thông do thương hiệu Việt Pega (tiền thân là HKBike) phát triển, nâng cấp từ AuraS đã ra mắt từ năm 2020. Mẫu xe này hướng đến nhóm học sinh, sinh viên và người trẻ đô thị với mức giá từ 16,5 triệu đồng.

Ưu điểm của AuraS+ là quãng đường đi được tới 100km mỗi lần sạc, vận hành êm, sàn để chân rộng, chiều cao yên thấp, khá phù hợp với người dùng nữ. Tuy nhiên, giống như hầu hết các mẫu xe máy điện cỡ nhỏ, Pega AuraS+ chỉ chạy được với tốc độ tối đa 50 km/h và chưa được tích hợp nhiều công nghệ thông minh.

Xe máy điện Crea Espero giá 16,5 triệu đồng

Crea Espero được trang bị phanh đĩa trước kết hợp phanh cơ.





Với mức giá chỉ khoảng 16,5 triệu đồng, mẫu xe điện này hướng thẳng đến nhóm khách hàng nữ, học sinh – sinh viên hoặc người dùng cần một phương tiện gọn nhẹ, dễ điều khiển nhưng vẫn đảm bảo tính thẩm mỹ và tiện dụng hằng ngày.

Với mức giá dễ tiếp cận, thiết kế đẹp mắt và trang bị đủ dùng, xe máy điện Crea Espero là lựa chọn phù hợp cho những ai đang tìm kiếm một mẫu xe điện phong cách cổ điển, vận hành êm ái và tiết kiệm chi phí trong sinh hoạt hằng ngày.

Xe máy điện Roma Lite giá 17,9 triệu đồng

Xe máy điện DK Roma Lite S. Ảnh: DKBike.

Theo DKBike, với mức giá khoảng 17,9 triệu đồng, Roma Lite không chạy đua cấu hình mà tập trung vào những giá trị cốt lõi: thiết kế dễ tiếp cận, trang bị an toàn thiết thực và chi phí sử dụng thấp. Mẫu xe này đặc biệt phù hợp với học sinh, sinh viên, người đi làm quãng ngắn hoặc người dùng cần một phương tiện di chuyển hằng ngày không yêu cầu bằng lái.

Trong phân khúc xe điện phổ thông, Roma Lite được xem là lựa chọn "ăn chắc mặc bền", cân bằng tốt giữa giá bán và trải nghiệm, nhất là với những ai ưu tiên sự an toàn và tiện lợi trong môi trường đô thị.

Xe máy điện Yadea Odora S: 18,5 triệu đồng

Yadea Odora S thu hút người dùng nhờ kiểu dáng thời trang, cùng giá bán dễ tiếp cận.

Yadea Odora S chỉ phân phối một tùy chọn phiên bản, đi kèm mức giá 18,5 triệu đồng. Mẫu xe máy điện thương hiệu đến từ Hong Kong (Trung Quốc) có ưu điểm là thiết kế đẹp mang phong cách Ý, phù hợp với cả nam và nữ.

Xe trang bị động cơ điện công suất 1.500 W, có thể vận hành với tốc độ tối đa 46 km/h, cùng quãng đường 80km cho mỗi lần sạc đầy và có thể tới 100km nếu kích hoạt công nghệ thu hồi năng lượng TTFAR. Xe có smartkey, định vị GPS, app kết nối, giúp dễ theo dõi vị trí của xe.