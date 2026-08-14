Xuất hiện xe máy điện về Việt Nam hai pin LFP đi 180km/lần sạc, động cơ 3.000W, tốc độ 70 km/h có giá bao nhiêu?

Cạnh tranh Vision, xe máy điện Honda sắp về Việt Nam giá dưới 30 triệu đồng có gì đặc biệt? GĐXH - Xe máy điện Honda được dự đoán là ứng viên trong phân khúc phổ thông dưới 30 triệu đồng chuẩn bị về Việt Nam.

Xe máy điện hai pin LFP đi 180km/lần sạc, động cơ 3.000W, tốc độ 70 km/h

Xe máy điện Iris chuẩn bị cập bến tại Việt Nam

Theo VOV, xe máy điện Iris là một trong những sản phẩm đầu tiên thuộc thương hiệu E-Motor của TMT, hướng đến nhóm khách hàng cá nhân cần phương tiện sử dụng hàng ngày có thiết kế thanh lịch nhưng vẫn sở hữu khả năng vận hành tương đối mạnh. Điểm nổi bật của mẫu xe nằm ở động cơ 3.000W, tốc độ tối đa 70 km/h và hệ thống hai pin LFP cho phạm vi hoạt động công bố lên tới 180 km.

Bên cạnh cấu hình vận hành, Iris còn được trang bị phanh đĩa trên cả hai bánh, màn hình LED, chân chống điện và hệ thống điện đạt tiêu chuẩn chống bụi, chống nước IP67. Đây là những trang bị giúp mẫu xe mới tăng tính cạnh tranh trong phân khúc xe máy điện dành cho người đi làm và khách hàng đô thị.

Khác với những mẫu xe điện tập trung vào kiểu dáng thể thao hoặc chuyên phục vụ giao hàng, Iris được phát triển theo hướng phương tiện cá nhân dành cho nhu cầu đi lại hàng ngày.

Thiết kế tổng thể của xe thiên về sự thanh lịch và dễ sử dụng, qua đó hướng tới nhóm khách hàng rộng hơn, từ nhân viên văn phòng đến những người muốn chuyển từ xe máy xăng sang phương tiện chạy điện.

Một trong những trang bị đáng chú ý trên Iris là màn hình LED, cung cấp các thông tin vận hành cần thiết như tốc độ, tình trạng năng lượng và các thông số liên quan trong quá trình sử dụng.

Iris còn được trang bị phanh đĩa trên cả hai bánh

Xe cũng sở hữu chân chống điện. Khi chân chống chưa được gạt lên, hệ thống sẽ ngắt truyền động tới mô-tơ, giúp hạn chế tình trạng xe bất ngờ lao về phía trước nếu người sử dụng vô tình vặn tay ga.

Đây là chi tiết tương đối hữu ích đối với xe máy điện bởi mô-tơ có khả năng tạo mô-men xoắn gần như ngay lập tức khi tay ga được kích hoạt.

Tri thức và cuộc sống thông tin, Iris còn đạt chuẩn IP67 đối với hệ thống được nhà sản xuất công bố. Tiêu chuẩn này cho thấy khả năng bảo vệ trước bụi và nước ở mức cao, phù hợp hơn với điều kiện sử dụng xe máy thường xuyên gặp trời mưa tại Việt Nam.

Dù vậy, tiêu chuẩn chống nước không đồng nghĩa người dùng nên chủ động điều khiển xe qua những khu vực ngập sâu. Việc tránh vùng nước không xác định độ sâu vẫn giúp bảo vệ các linh kiện điện và duy trì độ bền của xe lâu dài hơn.

Khả năng vận hành là một trong những điểm đáng chú ý nhất trên E-Motor Iris. Xe sử dụng mô-tơ điện Inhub, tức động cơ được tích hợp trực tiếp tại bánh xe. Công suất đạt 3.000W, tương đương khoảng 4 mã lực.

Theo thông số được công bố, mẫu xe có khả năng đạt vận tốc tối đa 70 km/h. Với mức tốc độ này, Iris hướng tới nhóm khách hàng trưởng thành có nhu cầu di chuyển linh hoạt hơn thay vì nhóm xe điện giới hạn tốc độ dành cho học sinh.

Pin LFP - lithium sắt phosphate - đang được sử dụng ngày càng nhiều trên cả xe máy điện và ô tô điện nhờ khả năng ổn định nhiệt tốt, tuổi thọ chu kỳ cao và đặc tính an toàn phù hợp cho phương tiện giao thông.

Với hai bộ pin, Iris được công bố có thể di chuyển tối đa khoảng 180km sau mỗi lần sạc đầy trong điều kiện tiêu chuẩn.

Xe di chuyển tối đa khoảng 180km/lần sạc

Đây là thông số đáng chú ý nếu đặt trong nhu cầu sử dụng hằng ngày. Với người đi làm di chuyển khoảng 20-30 km mỗi ngày, quãng đường lý thuyết 180km có thể giúp giảm đáng kể tần suất phải nạp điện.

Tuy nhiên, phạm vi thực tế sẽ thay đổi tùy theo tải trọng, tốc độ trung bình, điều kiện giao thông, độ dốc, nhiệt độ môi trường và cách sử dụng tay ga của người điều khiển.

Với cấu hình này, Iris được định vị cao hơn các dòng xe máy điện phổ thông chỉ sử dụng mô-tơ khoảng 1.000-1.500W, đồng thời phạm vi 180 km cũng hướng mẫu xe tới những người cần di chuyển với tần suất cao.

Do sở hữu tốc độ tối đa lên tới 70 km/h, hệ thống phanh trở thành hạng mục quan trọng trên Iris.

Mẫu xe được trang bị phanh đĩa ở cả bánh trước và bánh sau, thay vì cấu hình phanh đĩa trước - tang trống sau thường thấy ở nhiều dòng xe máy điện giá phổ thông.





Việc sử dụng phanh đĩa đôi vì vậy phù hợp hơn với cấu hình động cơ 3.000W và tốc độ 70 km/h của Iris.

Phanh đĩa có ưu điểm về khả năng tản nhiệt và phản hồi lực phanh tốt hơn, đặc biệt khi xe thường xuyên chạy ở tốc độ cao hoặc phải phanh liên tục trong điều kiện giao thông đô thị.

Việc sử dụng phanh đĩa đôi vì vậy phù hợp hơn với cấu hình động cơ 3.000W và tốc độ 70 km/h của Iris.

Ngoài hệ thống phanh, chân chống điện tiếp tục đóng vai trò như một lớp bảo vệ bổ sung trong quá trình sử dụng hàng ngày. Khi chân chống đang ở trạng thái hạ xuống, động cơ không nhận lệnh truyền động từ tay ga, hạn chế một số tình huống mất kiểm soát khi người dùng vừa khởi động xe.

Giá xe máy điện Iris bao nhiêu?

Thông tin từ Thanhnienviet.vn, sự xuất hiện của Iris cũng đánh dấu bước mở rộng của TMT sang thị trường xe máy điện thông qua thương hiệu E-Motor. Theo định hướng ban đầu, hãng không chỉ phát triển xe dành cho khách hàng cá nhân mà còn có sản phẩm hướng tới học sinh, sinh viên và hoạt động giao vận.

Riêng Iris sẽ bước vào phân khúc có mức cạnh tranh cao khi thị trường hiện đã xuất hiện nhiều dòng xe điện đến từ các thương hiệu Việt Nam và nước ngoài.

Tuy nhiên, mức giá bán sẽ đóng vai trò quan trọng trong khả năng cạnh tranh của Iris. Hiện thông tin được cung cấp chưa nêu giá chính thức của mẫu xe.

Nếu được định giá hợp lý, xe máy điện Iris có thể trở thành lựa chọn đáng chú ý cho nhóm khách hàng đô thị đang tìm kiếm phương tiện có phạm vi hoạt động dài, tốc độ đủ cao cho nhu cầu đi lại hàng ngày và sử dụng công nghệ pin LFP.

Xe máy điện giá rẻ chưa tới 20 triệu đồng ở Việt Nam

Với mức giá dưới 20 triệu đồng, linh hoạt khi sử dụng trong đô thị, xe máy điện cỡ nhỏ đang trở thành lựa chọn hợp túi tiền, nhất là đối với tệp khách hàng là học sinh, sinh viên. Đây cũng là nhóm người dùng trẻ, dễ thích nghi với chuyển đổi xanh - hướng đi tất yếu trong tương lai giao thông đô thị.

Tại thị trường hiện nay, nhiều hãng xe trong và ngoài nước đã nhanh chóng mở rộng sản phẩm ở phân khúc này, tạo ra sự cạnh tranh mạnh mẽ cả về giá và chất lượng.

Xe máy điện Pega AuraS+: 16,5 triệu đồng

Xe máy điện Pega AuraS+. Ảnh: Pega





Pega AuraS+ là mẫu xe máy điện phổ thông do thương hiệu Việt Pega (tiền thân là HKBike) phát triển, nâng cấp từ AuraS đã ra mắt từ năm 2020. Mẫu xe này hướng đến nhóm học sinh, sinh viên và người trẻ đô thị với mức giá từ 16,5 triệu đồng.

Ưu điểm của AuraS+ là quãng đường đi được tới 100km mỗi lần sạc, vận hành êm, sàn để chân rộng, chiều cao yên thấp, khá phù hợp với người dùng nữ. Tuy nhiên, giống như hầu hết các mẫu xe máy điện cỡ nhỏ, Pega AuraS+ chỉ chạy được với tốc độ tối đa 50 km/h và chưa được tích hợp nhiều công nghệ thông minh.

Xe máy điện Crea Espero giá 16,5 triệu đồng

Crea Espero được trang bị phanh đĩa trước kết hợp phanh cơ.





Với mức giá chỉ khoảng 16,5 triệu đồng, mẫu xe điện này hướng thẳng đến nhóm khách hàng nữ, học sinh – sinh viên hoặc người dùng cần một phương tiện gọn nhẹ, dễ điều khiển nhưng vẫn đảm bảo tính thẩm mỹ và tiện dụng hằng ngày.

Với mức giá dễ tiếp cận, thiết kế đẹp mắt và trang bị đủ dùng, xe máy điện Crea Espero là lựa chọn phù hợp cho những ai đang tìm kiếm một mẫu xe điện phong cách cổ điển, vận hành êm ái và tiết kiệm chi phí trong sinh hoạt hằng ngày.

Xe máy điện Roma Lite giá 17,9 triệu đồng

Xe máy điện DK Roma Lite S. Ảnh: DKBike.

Theo DKBike, với mức giá khoảng 17,9 triệu đồng, Roma Lite không chạy đua cấu hình mà tập trung vào những giá trị cốt lõi: thiết kế dễ tiếp cận, trang bị an toàn thiết thực và chi phí sử dụng thấp. Mẫu xe này đặc biệt phù hợp với học sinh, sinh viên, người đi làm quãng ngắn hoặc người dùng cần một phương tiện di chuyển hằng ngày không yêu cầu bằng lái.

Trong phân khúc xe điện phổ thông, Roma Lite được xem là lựa chọn "ăn chắc mặc bền", cân bằng tốt giữa giá bán và trải nghiệm, nhất là với những ai ưu tiên sự an toàn và tiện lợi trong môi trường đô thị.

Xe máy điện Yadea Odora S: 18,5 triệu đồng

Yadea Odora S thu hút người dùng nhờ kiểu dáng thời trang, cùng giá bán dễ tiếp cận.

Yadea Odora S chỉ phân phối một tùy chọn phiên bản, đi kèm mức giá 18,5 triệu đồng. Mẫu xe máy điện thương hiệu đến từ Hong Kong (Trung Quốc) có ưu điểm là thiết kế đẹp mang phong cách Ý, phù hợp với cả nam và nữ.

Xe trang bị động cơ điện công suất 1.500 W, có thể vận hành với tốc độ tối đa 46 km/h, cùng quãng đường 80km cho mỗi lần sạc đầy và có thể tới 100km nếu kích hoạt công nghệ thu hồi năng lượng TTFAR. Xe có smartkey, định vị GPS, app kết nối, giúp dễ theo dõi vị trí của xe.