Nét hơn SH Mode, xe ga 125cc giá 34 triệu đồng động cơ hybrid đẹp cổ điển, trang bị vượt tầm, rẻ ngang Vision

Xe ga 125cc động cơ hybrid đẹp cổ điển, trang bị vượt tầm

Yamaha Fazzio Special Edition Sunset Blue

Theo Tạp chí Kinh tế Chứng khoán, PT Yamaha Indonesia Motor Mfg. (YIMM) vừa chính thức bổ sung vào bộ sưu tập xe tay ga cổ điển của mình phiên bản giới hạn Yamaha Fazzio Special Edition Sunset Blue.

Tiếp nối sự thành công của bản Starry Night ra mắt trước đó, Yamaha Fazzio Special Edition Sunset Blue mới mang đậm tinh thần "Retro Summer", được lấy cảm hứng từ không gian thơ mộng của ánh hoàng hôn buông xuống trên biển. Diện mạo của chiếc xe nổi bật hơn cả Honda Vision và SH Mode với tông màu nền xanh nhạt (Dull Blue) chủ đạo, kết hợp cùng dải tem họa tiết chuyển màu sắc cam ấm áp, tượng trưng cho những tia nắng cuối ngày, tạo nên sự phản chiếu tương phản độc đáo giữa màu trời và ánh chiều tà.

Dàn áo hai bên hông và phần "cà vạt" phía trước điểm xuyết bộ tem đồ họa độc quyền mang dòng chữ "ONE TWO FIVE" nhằm tôn vinh khối động cơ 125cc. Điểm nhấn thời trang tiếp tục lan tỏa khi Yamaha sử dụng tông màu xanh đen (Navy) cho các mảng ốp bên trong, hài hòa cùng sắc bạc sành điệu xuất hiện trên vành xe, gương chiếu hậu, hộc để đồ phía trước, viền đồng hồ kỹ thuật số và tay xách sau, giúp chiếc xe toát lên vẻ ngoài hiện đại, phá cách rất hợp với thị hiếu của giới trẻ.

Yamaha Fazzio Special Edition Sunset Blue mới mang đậm tinh thần "Retro Summer

Bên dưới vẻ ngoài rực rỡ, Yamaha Fazzio Special Edition Sunset Blue vẫn duy trì sự tiện dụng tối đa thông qua hệ thống tiện ích phong phú, bao gồm cụm đèn pha LED dạng oval đặc trưng, bảng đồng hồ kỹ thuật số hiển thị sắc nét, cổng sạc USB Type-C đặt ở hộc chứa đồ phía trước và móc treo đồ kép Double Hook Carabiner tiện lợi.

Yamaha Fazzio Special Edition Sunset Blue vẫn duy trì sự tiện dụng tối đa

Yamaha Fazzio Special Edition Sunset Blue cũng sở hữu không gian cốp chứa đồ rộng rãi dưới yên, cùng bình xăng dung tích 5,1 lít, đáp ứng tốt nhu cầu di chuyển linh hoạt mỗi ngày.

Về sức mạnh vận hành, Fazzio Special Edition Sunset Blue tiếp tục sử dụng khối động cơ Blue Core Hybrid 125cc, xi-lanh đơn, SOHC, làm mát bằng không khí, sản sinh ra công suất tối đa 8,3 mã lực tại 6.500 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 10,6 Nm tại 4.500 vòng/phút. Hệ thống trợ lực điện Electric Power Assist khởi động trong 3 giây đầu tiên khi tăng tốc, giúp xe vọt đi mượt mà, tối ưu hóa mức tiêu hao nhiên liệu mà vẫn giữ được cảm giác lái linh hoạt trong đô thị.

Giá xe ga 125cc Yamaha Fazzio Special Edition Sunset Blue

Thông tin trên Tạp chí điện tử Người đưa tin pháp luật, xe ga 125cc Yamaha Fazzio Special Edition Sunset Blue mức giá niêm yết tại thị trường Indonesia là 23,15 triệu Rupiah (tương đương khoảng 34 triệu đồng tiền Việt). Hãng không ấn định số lượng cụ thể cho phiên bản Yamaha Fazzio Special Edition Sunset Blue, mà chỉ xác nhận phiên bản này được sản xuất và phân phối dưới dạng giới hạn số lượng trong một khoảng thời gian nhất định để giữ tính độc bản và giá trị thời trang.

Xe ga giá rẻ ở thị trường Việt

Hiện nay, xe ga giá rẻ được coi là sự lựa chọn, tìm kiếm rất nhiều khi không phải ai cũng có thể mua được những mẫu xe tay ga sang trọng, đẳng cấp. Tuy nhiên, với tầm giá từ 25 triệu đến 40 triệu đồng có rất nhiều xe tay ga có thiết kế đẹp nhiều tiện nghi, rất đáng để bạn sở hữu.

Theo khảo sát, các dòng xe này không chỉ phù hợp về giá cả, xứng tầm về thương hiệu mà còn đảm bảo chất lượng vượt trội về khả năng vận hành cũng như hoạt động của máy móc.

SYM Shark 50, giá 24,5 triệu đồng

SYM Shark 50 là mẫu xe mới được ra mắt gần đây. Với thiết kế thanh thoát, diện mạo ngang cơ "Honda Vision", Shark 50 đã gây được tiếng vang lớn khi trình làng với mức giá chỉ 24,5 triệu đồng. Hiện mẫu xe tay ga mới nhà SYM chỉ mở bán 1 phiên bản duy nhất.

Về sức mạnh, SYM Shark 50 sở hữu động cơ 4 thì, xi lanh đơn với dung tích 49,5cc, làm mát bằng không khí. Động cơ này sản sinh công suất tối đa 2,45 mã lực, mô-men xoắn cực đại 3,2 Nm. Mức tiêu hao nhiên liệu của SYM Shark 50 khá thấp, vào khoảng 2,11 lít/100km, tốc độ tối đa là 50 km/h.

Với khách hàng mục tiêu là học sinh, sinh viên, SYM Shark 50 được đánh giá cao vì giá rẻ, thiết kế thời thượng, hợp gu giới trẻ.

Suzuki Impulse, giá 28,5 triệu đồng

Suzuki định vị Impulse cạnh tranh với Honda Air Blade, hướng đến khách hàng nam giới. Thiết kế Impulse lấy cảm hứng từ dòng xe Burgman huyền thoại với vẻ đẹp mạnh mẽ, nam tính. Hiện Suzuki Impulse 2023 bán ra duy nhất 1 phiên bản với giá đề xuất là 28,5 triệu đồng. Suzuki Impulse có 4 tùy chọn màu sắc: Đen mờ, đen mờ xám, xanh đỏ và trắng nâu bạc.

Suzuki Impulse 2023 được trang bị động cơ xi-lanh đơn, 4 thì, làm mát bằng không khí. Với động cơ này, mẫu xe có thể sản sinh công suất tối đa 9,2 mã lực, mô-men xoắn cực đại 9,2 Nm. Bên cạnh đó, Impulse 2023 cũng được tích hợp hệ thống phun xăng điện tử, giúp tiết kiệm nhiên liệu hiệu quả hơn. Mẫu tay ga nhà Suzuki chỉ tiêu thụ 2,3 lít xăng để di chuyển quãng đường dài 100km. So với các đối thủ, Suzuki Impulse 2023 là mẫu xe có giá vô cùng tốt.

Suzuki Address, giá từ 29,1 - 29,8 triệu đồng

Cái tên đứng thứ 3 trong danh sách xe tay ga rẻ nhất Việt Nam là Suzuki Address. Hiện nay, mẫu xe này đang được bán ở Việt Nam với giá dao động từ 29,1 - 29,8 triệu đồng, cho tùy chọn 3 phiên bản.

Suzuki Address sở hữu khối động cơ tương đối mạnh mẽ: 4 thì, xy-lanh đơn, phun xăng điện tử FI. Để gia tăng khả năng tiết kiệm nhiên liệu, Suzuki đã trang bị thêm công nghệ SEP (Suzuki Eco Performance) giúp kiểm soát và điều tiết nhiên liệu tối ưu.

Suzuki Address được đánh giá là mẫu xe có giá rẻ hơn so với các đối thủ trong cùng phân khúc, động cơ mạnh mẽ, dung tích cốp khá rộng lên tới 20,6 lít. Tuy nhiên, thiết kế mẫu xe này khá nam tính, góc cạnh nên phù hợp với thị hiếu của phái mạnh.

Yamaha Janus, giá từ 29,1 - 33,3 triệu đồng

Yamaha Janus hiện đang phân phối tại thị trường Việt Nam với 3 phiên bản, giá bán đề xuất dao động từ 29,1 - 33,3 triệu đồng.

Với giá bán trong khoảng tầm 30 triệu đồng, Yamaha Janus được đánh giá là một mẫu xe tiết kiệm nhiên liệu so với các đối thủ khi chỉ tiêu hao 1.87 lít xăng/100km.

Yamaha Janus được trang bị động cơ Blue Core 125cc, khối động cơ này mang tới khả năng vận hành linh hoạt cho xe. Ngoài ra, với thiết kế thời trang, hiện đại nên Yamaha Janus phù hợp với sở thích của các cô nàng công sở.

Honda Vision, giá từ 31,7 - 37,1 triệu đồng

Xếp cuối trong danh sách các mẫu xe tay ga giá rẻ nhất hiện nay là một cái tên vô cùng quen thuộc: Honda Vision. Mẫu xe "quốc dân" tại Việt Nam có giá bán dao động từ 31,7 - 37,1 triệu đồng tùy từng phiên bản.

Xe được trang bị động cơ có dung tích 110cc, 4 thì, xy-lanh đơn, làm mát bằng không khí và tích hợp những công nghệ tiên tiến: Hệ thống phun xăng điện tử (PGM-FI), động cơ tích hợp bộ đề ACG, hệ thống ngắt động cơ tạm thời (Idling stop). Khối động cơ này sản sinh công suất tối đa 8,8 mã lực và mô-men xoắn cực đại là 9,29 Nm.

Honda Vision luôn nằm trong top mẫu xe máy bán chạy nhất nhà Honda và được lòng khách hàng Việt Nam bởi: Thiết kế đẹp, khối lượng nhẹ, khả năng vận hành khá nhanh nhạy và tiết kiệm nhiên liệu. Mẫu xe quốc dân chỉ mất 1,88 lít xăng cho quãng đường di chuyển 100km.