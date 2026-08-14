Rẻ hơn Vision, xe ga mới của Honda giá 23,2 triệu đồng động cơ 125cc như SH Mode, siêu tiết kiệm xăng, cốp rộng

Xe ga mới của Honda động cơ 125cc như SH Mode, siêu tiết kiệm xăng, cốp rộng

Xe tay ga SCR125 tại thị trường Trung Quốc.

Liên doanh Wuyang-Honda vừa chính thức cho ra mắt phiên bản nâng cấp 2026 của mẫu xe tay ga SCR125 tại thị trường Trung Quốc. Là một trong những dòng xe bán chạy nhất trong phân khúc tay ga phổ thông dành cho đô thị và gia đình, SCR125 2026 không thay đổi quá nhiều về kết cấu nền tảng mà tập trung vào việc tối ưu hóa toàn diện nhằm giải quyết những điểm yếu ở thế hệ trước, mang lại giá trị sử dụng cao hơn cho người dùng.

Theo Wuyang-Honda, vẻ ngoài của Wuyang-Honda SCR125 2026 được tái thiết kế hoàn toàn với phần đầu xe rộng, đầy đặn và hiện đại hơn. Điểm nhấn nổi bật nằm ở hệ thống chiếu sáng với đèn pha mới có độ sáng lên tới 40.000 nit, cung cấp tầm nhìn vượt trội khi di chuyển vào ban đêm hoặc ở những khu vực thiếu đèn đường. Đèn hậu được thiết kế gọn gàng, kết hợp cùng 5 tùy chọn màu sắc mới giúp tăng tính nhận diện và vẻ thời trang. Xe sở hữu chiều cao yên 735 mm, rất phù hợp với vóc dáng đa số khách hàng châu Á. Tư thế ngồi và chỗ để chân cho người ngồi sau được tinh chỉnh mang lại sự thoải mái tối đa.

Vẻ ngoài của Wuyang-Honda SCR125 2026 được tái thiết kế hoàn toàn với phần đầu xe rộng

Trang bị trên Wuyang-Honda SCR125 mới cũng nhận được nâng cấp đáng giá với bảng đồng hồ LCD VA chống chói dưới ánh sáng mạnh, hiển thị đầy đủ và rõ ràng các thông số vận hành như vòng tua máy, mức nhiên liệu và quãng đường. SCR125 2026 hỗ trợ kết nối thông minh WiLINK, cho phép chủ xe theo dõi vị trí thực tế, cảnh báo rung lắc chống trộm cũng như hỗ trợ di chuyển theo nhóm.

Trang bị trên Wuyang-Honda SCR125 mới cũng nhận được nâng cấp đáng giá với bảng đồng hồ LCD VA

Sự tiện dụng được tăng cường đáng kể nhờ sàn để chân phẳng rộng rãi, hộc chứa đồ phía trước sâu hơn tích hợp cổng sạc USB, cốp chứa đồ dưới yên đựng vừa một mũ bảo hiểm full-face tiêu chuẩn và giá chở hàng phía sau chắc chắn.

Wuyang-Honda SCR125 sử dụng hệ thống phanh kết hợp CBS

Về mặt an toàn, Wuyang-Honda SCR125 sử dụng hệ thống phanh kết hợp CBS, giúp phân bổ lực phanh đồng bộ cho cả bánh trước và bánh sau.

Sức mạnh của Wuyang-Honda SCR125 2026 được cung cấp bởi khối động cơ eSP 125cc

Sức mạnh của Wuyang-Honda SCR125 2026 được cung cấp bởi khối động cơ eSP 125cc, kết hợp với bộ khởi động ACG êm ái, cho công suất tối đa 9,38 mã lực. Khối động cơ này nổi bật với khả năng vận hành mượt mà, kiểm soát độ rung rất tốt khi chạy không tải cũng như khi dừng chờ đèn đỏ trong phố. Mức tiêu thụ nhiên liệu ấn tượng đạt khoảng 1,88 lít/100 km, chỉ nhỉnh hơn chút so với mẫu xe 110cc Honda Vision và tiết kiệm hơn SH Mode.

Giá xe ga Honda SCR125 2026

Theo Đời sống và Pháp luật, hiện tại, Wuyang-Honda chưa công bố mức giá niêm yết chính thức cho SCR125 2026. Giá bán chính xác của phiên bản nâng cấp này sẽ được hãng thông báo tới công chúng trong thời gian tới. Tuy nhiên, dựa trên các phiên bản tiền nhiệm cũng như các mức ưu đãi hiện tại của dòng SCR125 tại Trung Quốc, giá khởi điểm dự kiến sẽ dao động trong khoảng từ 5.980 đến 8.180 Nhân dân tệ (tương đương khoảng 23,2 đến 31,7 triệu đồng). Đây vẫn là mức giá vô cùng cạnh tranh đối với một mẫu xe tay ga phổ thông dành cho gia đình.

Xe ga giá rẻ ở thị trường Việt

Hiện nay, xe ga giá rẻ được coi là sự lựa chọn, tìm kiếm rất nhiều khi không phải ai cũng có thể mua được những mẫu xe tay ga sang trọng, đẳng cấp. Tuy nhiên, với tầm giá từ 25 triệu đến 40 triệu đồng có rất nhiều xe tay ga có thiết kế đẹp nhiều tiện nghi, rất đáng để bạn sở hữu.

Theo khảo sát, các dòng xe này không chỉ phù hợp về giá cả, xứng tầm về thương hiệu mà còn đảm bảo chất lượng vượt trội về khả năng vận hành cũng như hoạt động của máy móc.

SYM Shark 50, giá 24,5 triệu đồng

SYM Shark 50 là mẫu xe mới được ra mắt gần đây. Với thiết kế thanh thoát, diện mạo ngang cơ "Honda Vision", Shark 50 đã gây được tiếng vang lớn khi trình làng với mức giá chỉ 24,5 triệu đồng. Hiện mẫu xe tay ga mới nhà SYM chỉ mở bán 1 phiên bản duy nhất.

Về sức mạnh, SYM Shark 50 sở hữu động cơ 4 thì, xi lanh đơn với dung tích 49,5cc, làm mát bằng không khí. Động cơ này sản sinh công suất tối đa 2,45 mã lực, mô-men xoắn cực đại 3,2 Nm. Mức tiêu hao nhiên liệu của SYM Shark 50 khá thấp, vào khoảng 2,11 lít/100km, tốc độ tối đa là 50 km/h.

Với khách hàng mục tiêu là học sinh, sinh viên, SYM Shark 50 được đánh giá cao vì giá rẻ, thiết kế thời thượng, hợp gu giới trẻ.

Suzuki Impulse, giá 28,5 triệu đồng

Suzuki định vị Impulse cạnh tranh với Honda Air Blade, hướng đến khách hàng nam giới. Thiết kế Impulse lấy cảm hứng từ dòng xe Burgman huyền thoại với vẻ đẹp mạnh mẽ, nam tính. Hiện Suzuki Impulse 2023 bán ra duy nhất 1 phiên bản với giá đề xuất là 28,5 triệu đồng. Suzuki Impulse có 4 tùy chọn màu sắc: Đen mờ, đen mờ xám, xanh đỏ và trắng nâu bạc.

Suzuki Impulse 2023 được trang bị động cơ xi-lanh đơn, 4 thì, làm mát bằng không khí. Với động cơ này, mẫu xe có thể sản sinh công suất tối đa 9,2 mã lực, mô-men xoắn cực đại 9,2 Nm. Bên cạnh đó, Impulse 2023 cũng được tích hợp hệ thống phun xăng điện tử, giúp tiết kiệm nhiên liệu hiệu quả hơn. Mẫu tay ga nhà Suzuki chỉ tiêu thụ 2,3 lít xăng để di chuyển quãng đường dài 100km. So với các đối thủ, Suzuki Impulse 2023 là mẫu xe có giá vô cùng tốt.

Suzuki Address, giá từ 29,1 - 29,8 triệu đồng

Cái tên đứng thứ 3 trong danh sách xe tay ga rẻ nhất Việt Nam là Suzuki Address. Hiện nay, mẫu xe này đang được bán ở Việt Nam với giá dao động từ 29,1 - 29,8 triệu đồng, cho tùy chọn 3 phiên bản.

Suzuki Address sở hữu khối động cơ tương đối mạnh mẽ: 4 thì, xy-lanh đơn, phun xăng điện tử FI. Để gia tăng khả năng tiết kiệm nhiên liệu, Suzuki đã trang bị thêm công nghệ SEP (Suzuki Eco Performance) giúp kiểm soát và điều tiết nhiên liệu tối ưu.

Suzuki Address được đánh giá là mẫu xe có giá rẻ hơn so với các đối thủ trong cùng phân khúc, động cơ mạnh mẽ, dung tích cốp khá rộng lên tới 20,6 lít. Tuy nhiên, thiết kế mẫu xe này khá nam tính, góc cạnh nên phù hợp với thị hiếu của phái mạnh.

Yamaha Janus, giá từ 29,1 - 33,3 triệu đồng

Yamaha Janus hiện đang phân phối tại thị trường Việt Nam với 3 phiên bản, giá bán đề xuất dao động từ 29,1 - 33,3 triệu đồng.

Với giá bán trong khoảng tầm 30 triệu đồng, Yamaha Janus được đánh giá là một mẫu xe tiết kiệm nhiên liệu so với các đối thủ khi chỉ tiêu hao 1.87 lít xăng/100km.

Yamaha Janus được trang bị động cơ Blue Core 125cc, khối động cơ này mang tới khả năng vận hành linh hoạt cho xe. Ngoài ra, với thiết kế thời trang, hiện đại nên Yamaha Janus phù hợp với sở thích của các cô nàng công sở.

Honda Vision, giá từ 31,7 - 37,1 triệu đồng

Xếp cuối trong danh sách các mẫu xe tay ga giá rẻ nhất hiện nay là một cái tên vô cùng quen thuộc: Honda Vision. Mẫu xe "quốc dân" tại Việt Nam có giá bán dao động từ 31,7 - 37,1 triệu đồng tùy từng phiên bản.

Xe được trang bị động cơ có dung tích 110cc, 4 thì, xy-lanh đơn, làm mát bằng không khí và tích hợp những công nghệ tiên tiến: Hệ thống phun xăng điện tử (PGM-FI), động cơ tích hợp bộ đề ACG, hệ thống ngắt động cơ tạm thời (Idling stop). Khối động cơ này sản sinh công suất tối đa 8,8 mã lực và mô-men xoắn cực đại là 9,29 Nm.

Honda Vision luôn nằm trong top mẫu xe máy bán chạy nhất nhà Honda và được lòng khách hàng Việt Nam bởi: Thiết kế đẹp, khối lượng nhẹ, khả năng vận hành khá nhanh nhạy và tiết kiệm nhiên liệu. Mẫu xe quốc dân chỉ mất 1,88 lít xăng cho quãng đường di chuyển 100km.



