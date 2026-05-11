Trải nghiệm xe máy điện giá 15 triệu đồng ở Việt Nam thiết kế có gu, trọng tải lớn, đi 80 km/lần sạc, rẻ hơn cả xe số Wave Alpha

Xe máy điện ở Việt Nam thiết kế có gu, trọng tải lớn, đi 80 km/lần sạc

Xe điện Dibao GOGO MOON

Dibao GOGO MOON là một trong những mẫu xe khiến tôi tò mò ngay từ thông số: phanh đĩa kép trước – sau, trọng lượng tới hơn 100 kg, động cơ 1500W. Và sau một ngày trải nghiệm thực tế, chiếc xe này mang lại cảm giác rất khác so với nhiều mẫu xe điện phổ thông cùng tầm giá.

Với kích thước khoảng 1.800 x 965 x 1.080 mm và trọng lượng lên tới 107 kg, chiếc xe mang dáng dấp của một mẫu xe “đầm” đúng nghĩa.

Xe giữ được độ ổn định rất tốt khi chạy ở tốc độ cao hoặc đi qua đoạn đường xấu.

Chiều cao yên khoảng 765 mm giúp việc chống chân không quá khó, dù xe có thân hình lớn. Yên xe rộng và êm, đủ thoải mái khi chở thêm người phía sau.

Thiết kế tổng thể không quá cầu kỳ nhưng tập trung vào sự thực dụng. Không gian ngồi rộng rãi, sàn để chân thoải mái giúp việc sử dụng hàng ngày dễ chịu hơn.

Điểm khiến tôi ấn tượng nhất trên Dibao GOGO MOON chính là hệ thống phanh.

Khác với nhiều mẫu xe điện trong phân khúc chỉ dùng phanh cơ phía sau, GOGO MOON được trang bị phanh đĩa cho cả bánh trước và sau. Và sự khác biệt là rất rõ khi sử dụng.

Trong một vài tình huống phanh gấp khi di chuyển trong phố đông, xe dừng lại nhanh và ổn định. Lực phanh được phân bổ đều, không có cảm giác bị “lệch” hay mất kiểm soát.

Khi đi dưới trời mưa nhẹ hoặc trên mặt đường trơn, hệ thống phanh này càng phát huy hiệu quả. Tôi cảm thấy tự tin hơn khi giảm tốc, đặc biệt khi chở thêm người phía sau.

Kết hợp với bộ lốp không săm kích thước lớn 3.50-10, xe bám đường khá tốt. Ngay cả khi vào cua ở tốc độ trung bình, xe vẫn giữ được độ ổn định.

Hệ thống giảm xóc trước – sau dạng thủy lực cũng đóng vai trò quan trọng. Khi đi qua ổ gà hoặc gờ giảm tốc, xe xử lý khá êm, không gây khó chịu cho người lái.

Xe đi xa tới 80km/lần sạc





Dibao GOGO MOON được trang bị động cơ 1500W với mô-men xoắn khoảng 14,7 Nm. Trong trải nghiệm thực tế, xe không mang cảm giác “bốc”, nhưng lại rất dễ kiểm soát.

Khi vặn ga, xe tăng tốc mượt, không bị giật. Điều này giúp người mới sử dụng dễ làm quen, đồng thời giảm cảm giác căng thẳng khi di chuyển trong phố đông.

Tốc độ tối đa khoảng 45–50 km/h đủ để di chuyển linh hoạt trong đô thị. Khi cần vượt xe hoặc nhập làn, xe vẫn có đủ lực để xử lý. Một điểm tôi đánh giá cao là khả năng giữ ổn định khi chở nặng. Với tải trọng lên tới 130–150 kg, xe vẫn vận hành khá chắc chắn, không bị hụt lực rõ rệt.

Về khả năng di chuyển, Dibao GOGO MOON sử dụng ắc quy 60V – 22Ah cho quãng đường khoảng 60–80 km mỗi lần sạc.

Trong trải nghiệm thực tế, tôi di chuyển gần 55 km trong ngày và xe vẫn còn pin. Điều này cho thấy con số công bố là khá sát với điều kiện sử dụng thực tế.

Với nhu cầu đi học hoặc đi làm, người dùng hoàn toàn có thể sử dụng 1–2 ngày mới cần sạc lại. Thời gian sạc từ 10–13 tiếng phù hợp với thói quen sạc qua đêm. Ngoài ra, hệ thống bảo vệ điện với cơ chế chống sụt áp và quá dòng giúp việc sử dụng an toàn hơn, đồng thời tăng độ bền cho ắc quy.

Dibao GOGO MOON không tập trung vào các công nghệ “hào nhoáng”, mà hướng tới những giá trị sử dụng thực tế. Hệ thống đèn LED 2 tầng là một điểm đáng chú ý. Khi đi buổi tối, ánh sáng khá mạnh và đều giúp việc quan sát dễ dàng hơn.

Các chi tiết như khung xe chắc chắn, hệ thống điện ổn định và thiết kế tối ưu cho sử dụng hàng ngày giúp chiếc xe mang lại cảm giác “bền bỉ” hơn so với nhiều mẫu xe cùng tầm giá.

Sau một ngày trải nghiệm, Dibao GOGO MOON mang lại cảm giác của một chiếc xe điện “thiên về an toàn và ổn định”. Không quá nổi bật về thiết kế hay công nghệ nhưng lại làm tốt những yếu tố quan trọng với phanh tốt, khung chắc, vận hành ổn định và đủ dùng cho nhu cầu hàng ngày.

Giá xe máy điện Dibao GOGO MOON

Với mức giá khoảng 15 triệu đồng, đây là lựa chọn phù hợp cho người dùng cần một chiếc xe điện chắc chắn, an toàn và ít phải lo lắng khi sử dụng trong điều kiện giao thông đô thị.

Trong một thị trường ngày càng nhiều lựa chọn, đôi khi chính sự “đầm chắc” và đáng tin cậy lại là điều khiến một mẫu xe như GOGO MOON trở nên đáng cân nhắc.

Xe máy điện giá rẻ chưa tới 20 triệu đồng ở Việt Nam

Với mức giá dưới 20 triệu đồng, linh hoạt khi sử dụng trong đô thị, xe máy điện cỡ nhỏ đang trở thành lựa chọn hợp túi tiền, nhất là đối với tệp khách hàng là học sinh, sinh viên. Đây cũng là nhóm người dùng trẻ, dễ thích nghi với chuyển đổi xanh - hướng đi tất yếu trong tương lai giao thông đô thị.

Tại thị trường hiện nay, nhiều hãng xe trong và ngoài nước đã nhanh chóng mở rộng sản phẩm ở phân khúc này, tạo ra sự cạnh tranh mạnh mẽ cả về giá và chất lượng.

Xe máy điện VinFast Motio: 12 triệu đồng

Motio là mẫu xe điện giá "mềm" nhất của VinFast, vừa ra mắt đầu năm 2025 với giá khoảng 12 triệu đồng. Ưu điểm của mẫu xe này là thiết kế đơn giản, nhỏ gọn, dễ sử dụng. Xe sử dụng động cơ 1.500W, không yêu cầu bằng lái nên phù hợp cho các bạn trẻ từ 16 tuổi trở lên đi học hoặc di chuyển trong thành phố.

Motio có tốc độ tối đa 49 km/h, sử dụng ắc quy cho quãng đường di chuyển khoảng 78 km mỗi lần sạc đầy. Do là xe cỡ nhỏ, cốp đựng đồ của Motio chỉ 22 lít, đủ đựng những vật dụng cơ bản. Ngoài ra, mẫu xe giá rẻ của VinFast có màn hình HMI 4,5″, phanh đĩa trước và tang trống sau.

Xe máy điện Pega AuraS+: 16,5 triệu đồng

Pega AuraS+ là mẫu xe máy điện phổ thông do thương hiệu Việt Pega (tiền thân là HKBike) phát triển, nâng cấp từ AuraS đã ra mắt từ năm 2020. Mẫu xe này hướng đến nhóm học sinh, sinh viên và người trẻ đô thị với mức giá từ 16,5 triệu đồng.

Ưu điểm của AuraS+ là quãng đường đi được tới 100km mỗi lần sạc, vận hành êm, sàn để chân rộng, chiều cao yên thấp, khá phù hợp với người dùng nữ. Tuy nhiên, giống như hầu hết các mẫu xe máy điện cỡ nhỏ, Pega AuraS+ chỉ chạy được với tốc độ tối đa 50 km/h và chưa được tích hợp nhiều công nghệ thông minh.

Xe máy điện Crea Espero giá 16,5 triệu đồng

Với mức giá chỉ khoảng 16,5 triệu đồng, mẫu xe điện này hướng thẳng đến nhóm khách hàng nữ, học sinh – sinh viên hoặc người dùng cần một phương tiện gọn nhẹ, dễ điều khiển nhưng vẫn đảm bảo tính thẩm mỹ và tiện dụng hằng ngày.

Với mức giá dễ tiếp cận, thiết kế đẹp mắt và trang bị đủ dùng, xe máy điện Crea Espero là lựa chọn phù hợp cho những ai đang tìm kiếm một mẫu xe điện phong cách cổ điển, vận hành êm ái và tiết kiệm chi phí trong sinh hoạt hằng ngày.

Xe máy điện Roma Lite giá 17,9 triệu đồng

Với mức giá khoảng 17,9 triệu đồng, Roma Lite không chạy đua cấu hình mà tập trung vào những giá trị cốt lõi: thiết kế dễ tiếp cận, trang bị an toàn thiết thực và chi phí sử dụng thấp. Mẫu xe này đặc biệt phù hợp với học sinh, sinh viên, người đi làm quãng ngắn hoặc người dùng cần một phương tiện di chuyển hằng ngày không yêu cầu bằng lái.

Trong phân khúc xe điện phổ thông, Roma Lite được xem là lựa chọn "ăn chắc mặc bền", cân bằng tốt giữa giá bán và trải nghiệm, nhất là với những ai ưu tiên sự an toàn và tiện lợi trong môi trường đô thị.

Xe máy điện Yadea Odora S: 18,5 triệu đồng

Yadea Odora S chỉ phân phối một tùy chọn phiên bản, đi kèm mức giá 18,5 triệu đồng. Mẫu xe máy điện thương hiệu đến từ Hong Kong (Trung Quốc) có ưu điểm là thiết kế đẹp mang phong cách Ý, phù hợp với cả nam và nữ.

Xe trang bị động cơ điện công suất 1.500 W, có thể vận hành với tốc độ tối đa 46 km/h, cùng quãng đường 80km cho mỗi lần sạc đầy và có thể tới 100km nếu kích hoạt công nghệ thu hồi năng lượng TTFAR. Xe có smartkey, định vị GPS, app kết nối, giúp dễ theo dõi vị trí của xe.