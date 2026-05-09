Giá xe máy điện Honda giảm sốc còn chưa tới 17 triệu đồng, đi 80km/lần sạc, pin rời tiện dụng

Giá xe máy điện Honda giảm sốc

Xe điện Honda ICON e:





Mới đây, Honda ICON e: đã gây chú ý khi được Honda Việt Nam điều chỉnh giảm mạnh giá bán lẻ đề xuất, đưa mức giá khởi điểm xuống chỉ còn hơn 20 triệu đồng chưa bao gồm pin.

Đây là lần đầu tiên Honda ICON e: được thay đổi giá niêm yết kể từ khi ra mắt thị trường vào năm ngoái. Động thái này được xem là nỗ lực của Honda nhằm gia tăng sức hút cho mẫu xe điện hướng tới nhóm học sinh, sinh viên trong bối cảnh phân khúc xe điện phổ thông đang có rất nhiều lựa chọn giá rẻ hơn.

Không chỉ giảm giá xe, Honda còn đồng thời điều chỉnh chính sách liên quan đến pin nhằm giảm áp lực chi phí ban đầu cho người dùng.

Theo bảng giá mới được Honda Việt Nam công bố, giá bán của Honda ICON e: hiện dao động từ khoảng 20,5 – 20,9 triệu đồng tùy phiên bản, đã bao gồm VAT 8% nhưng chưa gồm pin.

Cụ thể, phiên bản cao cấp có giá khoảng 20,5 triệu đồng, bản đặc biệt từ 20,7 triệu đồng và bản thể thao khoảng 20,9 triệu đồng. So với mức giá cũ từng dao động quanh ngưỡng 26 – 27 triệu đồng, giá niêm yết mới của ICON e: đã giảm khoảng 6 triệu đồng trên toàn bộ phiên bản.

Bên cạnh đó, Honda cũng điều chỉnh giá bán pin lithium-ion dành cho xe xuống còn khoảng 8,8 – 9 triệu đồng, giảm khoảng 800.000 đồng so với trước đây.

Trong khi đó, phương án thuê pin vẫn tiếp tục được duy trì với chi phí khoảng 245.000 – 250.000 đồng mỗi tháng, kèm khoản đặt cọc khoảng 2 triệu đồng. Mức thuê này cũng thấp hơn khoảng 100.000 đồng/tháng so với giai đoạn đầu mở bán.

Việc tách riêng pin khỏi giá xe giúp Honda ICON e: có mức giá khởi điểm dễ tiếp cận hơn trên danh nghĩa. Tuy nhiên, nếu người dùng lựa chọn mua pin kèm xe, tổng chi phí thực tế vẫn gần chạm ngưỡng 30 triệu đồng.

Dù vậy, đây vẫn là mức giá khá cao nếu đặt cạnh nhiều mẫu xe điện phổ thông trên thị trường hiện nay vốn đã bao gồm pin nhưng giá bán chỉ quanh mốc trên dưới 20 triệu đồng.

Ngoài mức điều chỉnh từ hãng, thị trường thực tế còn ghi nhận nhiều đại lý HEAD triển khai ưu đãi riêng nhằm kích cầu doanh số cho Honda ICON e:.

Theo khảo sát tại một số đại lý ở Hà Nội, mức giảm thêm khoảng 5 triệu đồng đang được áp dụng cho khách mua xe trong thời điểm hiện tại. Điều này khiến tổng ưu đãi dành cho ICON e: lên tới khoảng 10 triệu đồng nếu tính cả phần giảm từ hãng và đại lý.

Nhờ đó, giá bán thực tế của Honda ICON e: dạng thuê pin hiện giảm xuống dưới 17 triệu đồng tại một số nơi. Trong khi đó, phiên bản mua kèm pin có giá từ khoảng 26,7 triệu đồng.

Một số đại lý còn hỗ trợ thêm lệ phí trước bạ đăng ký xe, tương đương khoảng 528.000 – 536.000 đồng giúp giảm tiếp chi phí lăn bánh cho khách hàng.

Với mức giá này, Honda ICON e: đang tiến khá gần tới vùng giá của Honda Wave Alpha – mẫu xe xăng vốn được xem là "xe quốc dân" trong phân khúc phổ thông tại Việt Nam.

Đánh giá xe máy điện Honda

Honda ICON e: được hãng Nhật định vị dành riêng cho nhóm học sinh, sinh viên và người dùng cần phương tiện di chuyển ngắn trong đô thị.

Xe sở hữu kích thước dài x rộng x cao lần lượt khoảng 1.796 x 680 x 1.085 mm, chiều cao yên 742 mm và trọng lượng khoảng 89 kg. So với Honda Vision, ICON e: có kích thước nhỏ gọn hơn đôi chút, phù hợp với người dùng trẻ hoặc người có vóc dáng nhỏ.

Toàn bộ hệ thống chiếu sáng trên xe đều sử dụng công nghệ LED. Đèn pha đi kèm dải định vị LED hiện đại, trong khi màn hình tốc độ dạng LCD giúp hiển thị các thông tin vận hành rõ ràng hơn.

Xe sở hữu cốp chứa đồ dung tích khoảng 26 lít, đủ đáp ứng nhu cầu sử dụng hàng ngày. Phía dưới tay lái còn có hai hộc chứa đồ nhỏ cùng cổng sạc USB tiện lợi cho thiết bị di động.

Về vận hành, Honda ICON e: sử dụng mô-tơ điện đặt ở bánh sau với công suất khoảng 1,5 kW và mô-men xoắn 85 Nm. Xe có tốc độ tối đa khoảng 48–49 km/h.

Theo quy định hiện hành, xe điện có công suất dưới 4 kW và tốc độ tối đa dưới 50 km/h không yêu cầu bằng lái xe. Điều này giúp ICON e: trở thành lựa chọn phù hợp với học sinh từ 16 tuổi trở lên.

Theo Honda, quãng đường di chuyển tối đa của ICON e: đạt khoảng 71 km sau mỗi lần sạc đầy. Xe sử dụng pin lithium-ion dung lượng 30,6 Ah đặt dưới sàn để chân.

Thời gian sạc đầy bằng điện dân dụng khoảng 7,5 giờ, trong khi sạc từ 30–70% mất khoảng 3,5 giờ. Pin có thể tháo rời để sạc linh hoạt hơn.

Ngoài ra, Honda cũng cho biết các đại lý HEAD sẽ hỗ trợ thu mua ICON e: đã qua sử dụng trong vòng 3 năm nếu xe đáp ứng các tiêu chí về ngoại quan, vận hành và lịch sử bảo dưỡng.

Trong bối cảnh xe điện đô thị ngày càng phổ biến, việc Honda mạnh tay giảm giá cho ICON e: cho thấy cuộc cạnh tranh ở phân khúc xe điện phổ thông đang bước vào giai đoạn quyết liệt hơn, đặc biệt ở nhóm khách hàng trẻ và người mua xe lần đầu.

Xe máy điện giá rẻ chưa tới 20 triệu đồng ở Việt Nam

Với mức giá dưới 20 triệu đồng, linh hoạt khi sử dụng trong đô thị, xe máy điện cỡ nhỏ đang trở thành lựa chọn hợp túi tiền, nhất là đối với tệp khách hàng là học sinh, sinh viên. Đây cũng là nhóm người dùng trẻ, dễ thích nghi với chuyển đổi xanh - hướng đi tất yếu trong tương lai giao thông đô thị.

Tại thị trường hiện nay, nhiều hãng xe trong và ngoài nước đã nhanh chóng mở rộng sản phẩm ở phân khúc này, tạo ra sự cạnh tranh mạnh mẽ cả về giá và chất lượng.

Xe máy điện VinFast Motio: 12 triệu đồng

Ảnh: VF

Motio là mẫu xe điện giá "mềm" nhất của VinFast, vừa ra mắt đầu năm 2025 với giá khoảng 12 triệu đồng. Ưu điểm của mẫu xe này là thiết kế đơn giản, nhỏ gọn, dễ sử dụng. Xe sử dụng động cơ 1.500W, không yêu cầu bằng lái nên phù hợp cho các bạn trẻ từ 16 tuổi trở lên đi học hoặc di chuyển trong thành phố.

Motio có tốc độ tối đa 49 km/h, sử dụng ắc quy cho quãng đường di chuyển khoảng 78 km mỗi lần sạc đầy. Do là xe cỡ nhỏ, cốp đựng đồ của Motio chỉ 22 lít, đủ đựng những vật dụng cơ bản. Ngoài ra, mẫu xe giá rẻ của VinFast có màn hình HMI 4,5″, phanh đĩa trước và tang trống sau.

Xe máy điện Pega AuraS+: 16,5 triệu đồng

Xe máy điện Pega AuraS+. Ảnh: Pega





Pega AuraS+ là mẫu xe máy điện phổ thông do thương hiệu Việt Pega (tiền thân là HKBike) phát triển, nâng cấp từ AuraS đã ra mắt từ năm 2020. Mẫu xe này hướng đến nhóm học sinh, sinh viên và người trẻ đô thị với mức giá từ 16,5 triệu đồng.

Ưu điểm của AuraS+ là quãng đường đi được tới 100km mỗi lần sạc, vận hành êm, sàn để chân rộng, chiều cao yên thấp, khá phù hợp với người dùng nữ. Tuy nhiên, giống như hầu hết các mẫu xe máy điện cỡ nhỏ, Pega AuraS+ chỉ chạy được với tốc độ tối đa 50 km/h và chưa được tích hợp nhiều công nghệ thông minh.

Xe máy điện Crea Espero giá 16,5 triệu đồng

Ảnh: Crea Espero





Với mức giá chỉ khoảng 16,5 triệu đồng, mẫu xe điện này hướng thẳng đến nhóm khách hàng nữ, học sinh – sinh viên hoặc người dùng cần một phương tiện gọn nhẹ, dễ điều khiển nhưng vẫn đảm bảo tính thẩm mỹ và tiện dụng hằng ngày.

Với mức giá dễ tiếp cận, thiết kế đẹp mắt và trang bị đủ dùng, xe máy điện Crea Espero là lựa chọn phù hợp cho những ai đang tìm kiếm một mẫu xe điện phong cách cổ điển, vận hành êm ái và tiết kiệm chi phí trong sinh hoạt hằng ngày.

Xe máy điện Roma Lite giá 17,9 triệu đồng

Xe máy điện DK Roma Lite S. Ảnh: DKBike.

Với mức giá khoảng 17,9 triệu đồng, Roma Lite không chạy đua cấu hình mà tập trung vào những giá trị cốt lõi: thiết kế dễ tiếp cận, trang bị an toàn thiết thực và chi phí sử dụng thấp. Mẫu xe này đặc biệt phù hợp với học sinh, sinh viên, người đi làm quãng ngắn hoặc người dùng cần một phương tiện di chuyển hằng ngày không yêu cầu bằng lái.

Trong phân khúc xe điện phổ thông, Roma Lite được xem là lựa chọn "ăn chắc mặc bền", cân bằng tốt giữa giá bán và trải nghiệm, nhất là với những ai ưu tiên sự an toàn và tiện lợi trong môi trường đô thị.

Xe máy điện Yadea Odora S: 18,5 triệu đồng

Ảnh: Yadea

Yadea Odora S chỉ phân phối một tùy chọn phiên bản, đi kèm mức giá 18,5 triệu đồng. Mẫu xe máy điện thương hiệu đến từ Hong Kong (Trung Quốc) có ưu điểm là thiết kế đẹp mang phong cách Ý, phù hợp với cả nam và nữ.

Xe trang bị động cơ điện công suất 1.500 W, có thể vận hành với tốc độ tối đa 46 km/h, cùng quãng đường 80km cho mỗi lần sạc đầy và có thể tới 100km nếu kích hoạt công nghệ thu hồi năng lượng TTFAR. Xe có smartkey, định vị GPS, app kết nối, giúp dễ theo dõi vị trí của xe.