Xe ô tô Honda giảm giá sốc, rẻ kỷ lục, Honda CR-V, Honda Civic thấp chưa từng có

Thứ sáu, 07:52 10/10/2025 | Giá cả thị trường
GĐXH - Giá xe ô tô Honda đang được ưu đãi cực lớn nhằm xả hàng cuối năm hút người mua, nhiều mẫu xe hạng B giá chỉ ngang xe hạng A.

Giá xe ô tô Honda mới nhất giảm mạnh nhờ ưu đãi lớn

Xe ô tô Honda giảm giá sốc, rẻ kỷ lục, Honda CR-V, Honda Civic thấp chưa từng có - Ảnh 2.

Honda CR-V tiếp tục nhận ưu đãi lớn trong tháng 10.

Theo thông báo chính thức từ Honda Việt Nam (HVN), chương trình khuyến mại áp dụng trong tháng 10/2025 bao gồm loạt ưu đãi đặc biệt cho các mẫu xe City, CR-V, Civic, BR-V và HR-V. Trong đó, mẫu sedan đô thị City, được ví như "gà đẻ trứng vàng" của Honda gây chú ý khi được nâng mức hỗ trợ lệ phí trước bạ từ 50% lên 100%. Khách hàng mua xe City trong tháng này sẽ tiết kiệm từ 49,9 đến 56,9 triệu đồng tùy phiên bản, đưa giá lăn bánh thực tế của bản cao nhất (RS) xuống dưới mốc 600 triệu đồng.

Không kém cạnh, dòng SUV Honda CR-V bản L và G cũng được hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ, tương đương mức giảm từ 56,9 đến 62,9 triệu đồng. Riêng phiên bản hybrid cao cấp CR-V e:HEV RS, tuy không giảm lệ phí trước bạ, nhưng vẫn có những ưu đãi tài chính đáng kể như tặng một năm bảo hiểm chính hãng và gói vay lãi suất cố định 3,9% trong 12 tháng đầu tiên, áp dụng cho xe sản xuất năm 2024.

Honda Civic, mẫu sedan cỡ C của hãng phiên bản RS/G, cũng tham gia chương trình với mức hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ và một năm bảo hiểm thương hiệu Honda, giúp người mua tiết kiệm từ 39,4 đến 46,4 triệu đồng.

Ngoài ra, hai mẫu xe BR-V và HR-V cũng được Honda khuyến mại mạnh tay. Với BR-V, người dùng nhận "ưu đãi kép" gồm giảm 50% lệ phí trước bạ (tương đương 33–35,2 triệu đồng) và một năm bảo hiểm chính hãng. Trong khi đó, phiên bản G của HR-V được giảm 50% lệ phí trước bạ, tương đương 34,9 triệu đồng.

Bảng giá xe ô tô Honda được khuyến mại

TT

Mẫu xe

Giá trị khuyến mại

Điều kiện áp dụng

1

City

· Tặng 100% lệ phí trước bạ (*)

Khách hàng ký hợp đồng và hoàn tất thủ tục mua xe từ ngày 01 đến hết ngày 31 tháng 10 năm 2025

2

CR-V L/ G

· Tặng 50% lệ phí trước bạ (*)

3

Civic RS/G

· Tặng 50% lệ phí trước bạ (*)

· Tặng 01 năm bảo hiểm Thương hiệu Honda

4

Civic e:HEV RS

· Tặng 100% lệ phí trước bạ (*) cho VIN24

5

BR-V L

· Tặng 100% lệ phí trước bạ (*)

6

BR-V G

· Tặng 50% lệ phí trước bạ (*)

· Tặng 01 năm bảo hiểm Thương hiệu Honda

7

HR-V e:HEV RS/ L

· Tặng 50% lệ phí trước bạ (*)

· Tặng 01 năm bảo hiểm Thương hiệu Honda

8

HR-V G

· Tặng 100% lệ phí trước bạ (*)

Đánh giá xe ô tô Honda

Tại Việt Nam, City là một trong những mẫu xe thành công của Honda. Ở phiên bản mới nhất, mẫu sedan cỡ B được tạo hình theo phong cách thể thao, nội thất bọc da ở bản RS và L, tích hợp các công nghệ an toàn chủ động của gói hỗ trợ lái xe Honda Sensing.

Tương tự, CR-V cũng là mẫu xe trang bị Honda Sensing trên mọi phiên bản, gây ấn tượng nhờ động cơ tăng áp 1.5, công suất 188 mã lực.

Ra mắt thế hệ thứ 11 tại Việt Nam hồi tháng 10 năm ngoái, Civic mang làn gió mới cho phân khúc sedan cỡ C, điểm nhấn là động cơ hybrid kết hợp DNA thể thao đặc trưng của hãng Nhật, hứa hẹn mang đến trải nghiệm lái linh hoạt và khả năng tiết kiệm nhiên liệu.

BR-V thuộc phân khúc MPV cỡ B, trang bị động cơ 1.5 cho công suất 119 mã lực và gói hỗ trợ lái xe an toàn Honda Sensing trên mọi phiên bản, nhận đánh giá an toàn 5 sao từ ASEAN NCAP.

K.N (th)
