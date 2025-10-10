Giá iPhone 16 Pro Max rẻ kỷ lục, thấp hơn iPhone 17 Pro Max gần 10 triệu đồng dù xịn chẳng kém
GĐXH - Giá iPhone 16 Pro Max đang là lựa chọn cực kỳ phù hợp bởi sự chênh lệch về phần cứng không quá lớn so với iPhone 17 Pro Max mới ra nhưng rẻ hơn tới gần 10 triệu đồng.
Giá iPhone 16 Pro Max mới nhất
iPhone 16 Pro Max đã giảm ngày một nhiều kể từ khi iPhone 17 Pro Max mở bán. Nhờ đó, nó dễ mua hơn trước rất nhiều. Trong bối cảnh iPhone 17 Pro Max vẫn có giá tới 37 triệu đồng nhưng vẫn không có hàng thì iPhone 16 Pro Max đang rẻ thực sự rất đáng để cân nhắc.
Khảo sát đầu tháng 10 cho thấy mức giá đập hộp thấp nhất của iPhone 16 Pro Max bản 256GB ghi nhận ở mức 29.69 triệu đồng. So với iPhone 17 Pro Max mức chênh lên đến 8.3 triệu đồng - một con số khá lớn. Trong khi đó, giữa hai mẫu máy có sự chênh lệch về phần cứng không hẳn là nổi bật thậm chí iPhone 16 Pro Max dùng khung Titan còn iPhone 17 Pro Max quay lại nhôm.
Bảng giá iPhone 16 Pro Max mới nhất
iPhone 16 Pro Max 256GB: 29.69 triệu đồng;
iPhone 16 Pro Max 512GB: 35.49 triệu đồng;
iPhone 16 Pro Max 1TB: 41.59 triệu đồng.
Có nên mua iPhone 16 Pro Max hay iPhone 17 Pro Max?
Ở mức thấp kỷ lục như hiện tại iPhone 16 Pro Max thực sự đang dễ mua nhất kể từ khi ra mắt. Trong khi đó, giá iPhone 17 Pro Max thường ở mức cao cho đến tận sau Tết, vì vậy nếu chờ giảm giá để mua iPhone 17 Pro Max có lẽ sẽ phải mất đến hơn 4 tháng nữa.
Chính vì vậy, nếu cần đổi iPhone mới đặc biệt là khi đang dùng iPhone 13 Pro Max trở xuống, bạn mới nên đổi sang iPhone 16 Pro Max để tận hưởng các trang bị mới và cảm thấy xứng đáng với những gì nhận được. Nếu dùng iPhone 13 Pro Max hoặc mới hơn, cảm nhận về thay đổi khi dùng iPhone 16 Pro Max được cho là rất ít.
iPhone 16 Pro Max sở hữu khung viền Titan hấp dẫn và được nâng cấp mạnh về màn hình. Cụ thể iPhone 16 Pro Max có màn hình 6,9 inch là chiếc iPhone màn lớn nhất từ trước đến nay. Lớp bảo vệ Ceramic Shield thế hệ mới nhất của màn hình được cho là bền gấp đôi so với kính trên bất kỳ điện thoại thông minh nào khác trước đây.
Apple Intelligence không có trên iPhone 16 Pro Max ngay từ đầu nhưng hiện đã chính thức có mặt với bản iOS 18.1. Với AI, iPhone 16 Pro Max mang đến loạt công cụ hỗ trợ người dùng bằng AI như công cụ viết, ghi âm, phiên âm và tóm tắt âm thanh, thông báo tóm tắt, Tin nhắn ưu tiên trong Thư, tóm tắt email, Siri được thiết kế lại với khả năng hiểu phong phú hơn và nhập vào Siri.
Tiếng Việt cũng sẽ sớm được cập nhật trong vòng một năm tới. Với Apple Intelligence, iPhone 16 Pro Max sẽ tự tin hơn nhiều trước Galaxy S24 Ultra và sắp tới là Galaxy S25 Ultra.
Apple hứa hẹn hiệu suất duy trì tốt hơn tới 20% trên những chiếc điện thoại này so với những người tiền nhiệm nhờ cải tiến về tản nhiệt và hiệu suất. A18 Pro được xây dựng trên quy trình 3nm và có Neural Engine 16 lõi mới. Tổng băng thông bộ nhớ hệ thống tăng 17%, điều này cũng có lợi cho GPU 6 lõi, nhanh hơn tới 20% so với thế hệ trước.
CPU 6 nhân mới là "CPU nhanh nhất trên điện thoại thông minh", tự hào có hai nhân hiệu suất và bốn nhân hiệu quả có thể chạy cùng khối lượng công việc với iPhone 15 Pro nhưng nhanh hơn 15% trong khi sử dụng ít hơn 20% điện năng.
Apple cũng bổ sung nút Camera Control tuy không mới trên thị trường nhưng có thể điều khiển camera một cách thông minh với các thao tác vuốt, trượt bấm chạm mới đa chức năng hơn các đối thủ.
Người dùng có thể sử dụng nó để điều chỉnh zoom, phơi sáng và độ sâu trường ảnh trong ứng dụng máy ảnh và "cuối mùa thu này" bạn cũng sẽ có chức năng màn trập hai giai đoạn. Các nhà phát triển cũng có thể sử dụng chức năng này trong ứng dụng tương lai.
Về khả năng quay chụp, iPhone 16 Pro Max tiếp tục là một con quái vật. Nó có một camera Fusion chính 48 MP mới với cảm biến quad-pixel "nhanh hơn, hiệu quả hơn" hỗ trợ quay video 4K120fps ở chế độ Dolby Vision, lần đầu tiên trên điện thoại thông minh.
Apple cũng hứa hẹn độ trễ màn trập bằng không đối với hình ảnh 48 MP ProRAW và HEIF. Cả hai iPhone 16 Pro hiện có thể chụp ảnh không gian ngoài video. Bốn micrô "chất lượng phòng thu" mới cũng có trong máy.
iPhone 16 Pro Max cũng có thể kết nối với vệ tinh gần nhất để gửi và nhận tin nhắn văn bản, biểu tượng cảm xúc và Tapback qua iMessage và SMS khi ở ngoài vùng phủ sóng di động và Wi-Fi.
Về cơ bản nếu bạn đang dùng từ iPhone 13 trở xuống mới nên đổi lên iPhone 17 Pro Max để thấy được nhiều sự thay đổi lớn. Trong khi đó, việc mua iPhone 16 Pro Max cũng như vậy nhưng giá rẻ hơn đáng kể và không phải chờ.
