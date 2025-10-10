Giá bạc ngày 10/10: Bạc trong nước tăng gần 1 triệu đồng/kg sau 24 giờ
GĐXH - Giá bạc trong nước tiếp tục tăng mạnh trong phiên sáng 10/10, khi mức giá niêm yết bán ra đã vượt ngưỡng 52 triệu đồng/kg, tương đương 1,951 triệu đồng/lượng. So với giá mở phiên hôm qua, mức tăng gần 1 triệu đồng/kg chỉ sau một ngày giao dịch.
Trong phiên điều chỉnh sáng nay (10/10), thương hiệu Phú Quý niêm yết giá bạc mua vào là 50,453,207 đồng/kg (tương đương 1,892 triệu đồng/lượng) và 52,026,537 đồng/kg bán ra (tương đương 1,951 triệu đồng/lượng).
Mức chênh lệch giữa giá mua và giá bán của Phú Quý hôm nay là khoảng 1,5 triệu đồng/lượng.
Mức giá tại phiên sáng nay tăng gần 1 triệu đồng/kg so với giá mở phiên ngày hôm qua (9/10).
Sacombank-SBJ mở phiên sáng nay với mức giá mua vào - bán ra lần lượt là 1,911 - 1,956 triệu đồng/lượng. Mức giá sau điều chỉnh mới này thấp hơn 4.000 - 5.000 đồng/lượng so với bạc Phú Quý.
Thương hiệu bạc Ancarat cũng niêm yết mức giá mua vào - bán ra lần lượt là 1,893 - 1,951 triệu đồng/lượng; bạc Ancarat thỏi 1kilo cũng niêm yết ở ngưỡng 49,596,000 đồng/kg mua vào và 51,046,000 đồng/kg bán ra.
Mức chênh lệch giữa giá mua - bán của Ancarat là khoảng 1,4 triệu đồng/kg.
Trên thị trường thế giới, giá bạc tiếp tục xu hướng đi lên cùng đà tăng của kim loại quý. Nếu mở phiên sáng ngày 9/10 (theo giờ Việt Nam), giá bạc thế giới bật qua ngưỡng 48 USD/oz thì tại phiên sáng nay, giá bạc thế giới ghi nhận mức tăng trên 49 USD/oz, tiến sát mốc 50 USD/oz.
Thậm chí đêm ngày 9/10, giá bạc thế giới có thời điểm vượt mốc 51.23 USD/oz. Điều này phản ánh nhu cầu trú ẩn dòng tiền của người tiêu dùng tiếp tục gia tăng.
