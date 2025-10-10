Giá bạc ngày 10/10: Bạc trong nước tăng gần 1 triệu đồng/kg sau 24 giờ

Giá bạc ngày 9/10: Bạc trong nước hôm nay ra sao? GĐXH - Giá bạc trong nước sáng nay (9/10) đồng loạt tăng mạnh, riêng bạc thỏi Phú Quý 999 đã tăng gần 880.000 đồng/kg chỉ sau một phiên, trong bối cảnh giá bạc thế giới cũng vọt lên ngưỡng 49 USD/oz.

Trong phiên điều chỉnh sáng nay (10/10), thương hiệu Phú Quý niêm yết giá bạc mua vào là 50,453,207 đồng/kg (tương đương 1,892 triệu đồng/lượng) và 52,026,537 đồng/kg bán ra (tương đương 1,951 triệu đồng/lượng).

Mức chênh lệch giữa giá mua và giá bán của Phú Quý hôm nay là khoảng 1,5 triệu đồng/lượng.

Mức giá tại phiên sáng nay tăng gần 1 triệu đồng/kg so với giá mở phiên ngày hôm qua (9/10).

Sacombank-SBJ mở phiên sáng nay với mức giá mua vào - bán ra lần lượt là 1,911 - 1,956 triệu đồng/lượng. Mức giá sau điều chỉnh mới này thấp hơn 4.000 - 5.000 đồng/lượng so với bạc Phú Quý.

Giá bạc trong nước tiếp tục tăng mạnh trong phiên sáng 10/10, khi mức giá niêm yết bán ra đã vượt ngưỡng 52 triệu đồng/kg, tương đương 1,966 triệu đồng/lượng. So với giá mở phiên hôm qua, mức tăng gần 1 triệu đồng/kg chỉ sau một ngày giao dịch.

Thương hiệu bạc Ancarat cũng niêm yết mức giá mua vào - bán ra lần lượt là 1,893 - 1,951 triệu đồng/lượng; bạc Ancarat thỏi 1kilo cũng niêm yết ở ngưỡng 49,596,000 đồng/kg mua vào và 51,046,000 đồng/kg bán ra.

Mức chênh lệch giữa giá mua - bán của Ancarat là khoảng 1,4 triệu đồng/kg.

Trên thị trường thế giới, giá bạc tiếp tục xu hướng đi lên cùng đà tăng của kim loại quý. Nếu mở phiên sáng ngày 9/10 (theo giờ Việt Nam), giá bạc thế giới bật qua ngưỡng 48 USD/oz thì tại phiên sáng nay, giá bạc thế giới ghi nhận mức tăng trên 49 USD/oz, tiến sát mốc 50 USD/oz.

Thậm chí đêm ngày 9/10, giá bạc thế giới có thời điểm vượt mốc 51.23 USD/oz. Điều này phản ánh nhu cầu trú ẩn dòng tiền của người tiêu dùng tiếp tục gia tăng.

Bảng giá bạc của thương hiệu Ancarat phiên điều chỉnh sáng nay.

Bảng giá bạc của thương hiệu Phú Quý phiên điều chỉnh sáng nay.

Biểu đồ giá bạc của Phú Quý trong 7 ngày qua với giá mở phiên sáng nay là 1,966 triệu đồng/lượng.

Đến 9h sáng nay, giá bạc thế giới ghi nhận mức tăng trên 49 USD/oz, tiến sát mốc 50 USD/oz.

