Xe ga 125cc giá 28 triệu đồng của Honda đẹp như huyền thoại Spacy, chi phí rẻ hơn Vision, chỉ ngang xe số Wave Alpha

Xe ga 125cc giá 33 triệu đồng đẹp cổ điển, trang bị hiện đại rẻ hơn SH Mode, chỉ ngang Vision GĐXH - Xe ga 125cc thiết kế đẹp lấn át cả Honda Vision và SH Mode có mức giá hấp dẫn chỉ từ 33 triệu đồng.

Xe ga 125cc của Honda đẹp như huyền thoại Spacy, trang bị hiện đại

NS125U 2025

Liên doanh Sundiro Honda hiện giữ vị thế hàng đầu trong phân khúc xe ga 125cc tại thị trường Trung Quốc nhờ chiến lược đa dạng sản phẩm, mức giá cạnh tranh và trang bị hiện đại.

Mới đây, hãng tiếp tục củng cố sức mạnh khi giới thiệu mẫu NS125U 2025 hoàn toàn mới, với thiết kế gợi nhớ đến dòng Honda Spacy từng rất được ưa chuộng.

NS125U sử dụng động cơ eSP 125cc

Về sức mạnh, NS125U sử dụng động cơ eSP 125cc làm mát bằng gió của Honda, đạt công suất tối đa 9,38 mã lực và mô-men xoắn cực đại 10Nm – nhỉnh hơn một chút so với Vision. Xe có khả năng đạt tốc độ tối đa 90 km/h, phù hợp cho việc đi lại hàng ngày lẫn những chuyến đi ngắn cuối tuần.

Công nghệ khởi động ACG

Công nghệ khởi động ACG giúp xe nổ máy êm gần như không gây tiếng động. Khả năng tiết kiệm nhiên liệu cũng là điểm mạnh: mức tiêu thụ công bố chỉ 1,9 lít/100 km.

Với bình xăng 5,7 lít, xe có thể đi quãng đường hơn 200 km sau mỗi lần đổ đầy. Hệ thống phun xăng điện tử PGM-Fi cùng quy trình kiểm soát chất lượng nghiêm ngặt của Honda giúp chiếc xe vận hành ổn định, có thể dùng 3–5 năm mà không cần sửa chữa lớn.

Về tính thực tiễn, NS125U được xem là mẫu xe tay ga "đa năng" với sàn để chân phẳng rộng 430 mm, vừa mang lại sự thoải mái, vừa tăng khả năng chở đồ. Cốp dưới yên đủ chứa mũ bảo hiểm 3/4 cùng áo mưa và vật dụng cá nhân. Ngoài ra, xe có thêm hộc chứa phía trước và cổng sạc nhanh 20W, giúp người dùng tiện lợi hơn trong di chuyển đô thị.

Kích thước tổng thể dài 1.890 mm, trọng lượng 105 kg cùng yên xe cao 740 mm khiến NS125U dễ điều khiển, ngay cả với người có chiều cao khiêm tốn khoảng 1m60. Đây được xem là lựa chọn phù hợp với người mới lái và nữ giới. Dù chỉ trang bị đồng hồ analog và chìa khóa cơ truyền thống, NS125U vẫn được đánh giá cao nhờ độ bền bỉ, chi phí bảo dưỡng thấp và sự tin cậy vốn có của thương hiệu Honda.

Giá xe ga 125cc Sundiro Honda NS125U

Xe ga 125cc Sundiro Honda NS125U mức giá khởi điểm chỉ từ 7.580 nhân dân tệ (khoảng 28 triệu đồng) và cao nhất 8.880 nhân dân tệ (khoảng 33 triệu đồng), giúp NS125U dễ dàng tiếp cận đông đảo khách hàng.

Với mức giá cạnh tranh, thiết kế gọn gàng và hiệu năng mạnh mẽ, Sundiro Honda NS125U 2025 hứa hẹn sẽ trở thành mẫu xe tay ga "quốc dân" mới, tiếp tục duy trì vị thế dẫn đầu của liên doanh này trên thị trường xe máy Trung Quốc.

Điểm đáng chú ý, Sundiro Honda cung cấp nhiều phiên bản để phù hợp với nhu cầu khác nhau. Ở mức cơ bản nhất, phiên bản phanh tang trống chỉ có giá 7.580 nhân dân tệ (28 triệu đồng)

Người dùng chỉ cần bỏ thêm 400 nhân dân tệ (1,48 triệu đồng) sẽ có thêm cốp sau tiện lợi. Phiên bản CBS, đảm bảo an toàn hơn khi phanh, có giá 8.180 nhân dân tệ (30 triệu đồng), hoặc 8.380 nhân dân tệ (31 triệu đồng) nếu kèm cốp sau.

Cao cấp nhất là bản ABS với giá 8.880 nhân dân tệ, trang bị hệ thống chống bó cứng phanh hiện đại. Với mức giá này, NS125U trở thành đối thủ đáng gờm, thậm chí rẻ hơn Honda Vision tại Việt Nam.

Xe ga giá rẻ ở thị trường Việt

Hiện nay, xe ga giá rẻ được coi là sự lựa chọn, tìm kiếm rất nhiều khi không phải ai cũng có thể mua được những mẫu xe tay ga sang trọng, đẳng cấp. Tuy nhiên, với tầm giá từ 25 triệu đến 40 triệu đồng có rất nhiều xe tay ga có thiết kế đẹp nhiều tiện nghi, rất đáng để bạn sở hữu.

Theo khảo sát, các dòng xe này không chỉ phù hợp về giá cả, xứng tầm về thương hiệu mà còn đảm bảo chất lượng vượt trội về khả năng vận hành cũng như hoạt động của máy móc.

SYM Shark 50, giá 24,5 triệu đồng

SYM Shark 50 là mẫu xe mới được ra mắt gần đây. Với thiết kế thanh thoát, diện mạo ngang cơ "Honda Vision", Shark 50 đã gây được tiếng vang lớn khi trình làng với mức giá chỉ 24,5 triệu đồng. Hiện mẫu xe tay ga mới nhà SYM chỉ mở bán 1 phiên bản duy nhất.



Về sức mạnh, SYM Shark 50 sở hữu động cơ 4 thì, xi lanh đơn với dung tích 49,5cc, làm mát bằng không khí. Động cơ này sản sinh công suất tối đa 2,45 mã lực, mô-men xoắn cực đại 3,2 Nm. Mức tiêu hao nhiên liệu của SYM Shark 50 khá thấp, vào khoảng 2,11 lít/100km, tốc độ tối đa là 50 km/h.

Với khách hàng mục tiêu là học sinh, sinh viên, SYM Shark 50 được đánh giá cao vì giá rẻ, thiết kế thời thượng, hợp gu giới trẻ.

Suzuki Impulse, giá 28,5 triệu đồng

Suzuki định vị Impulse cạnh tranh với Honda Air Blade, hướng đến khách hàng nam giới. Thiết kế Impulse lấy cảm hứng từ dòng xe Burgman huyền thoại với vẻ đẹp mạnh mẽ, nam tính. Hiện Suzuki Impulse 2023 bán ra duy nhất 1 phiên bản với giá đề xuất là 28,5 triệu đồng. Suzuki Impulse có 4 tùy chọn màu sắc: Đen mờ, đen mờ xám, xanh đỏ và trắng nâu bạc.

Suzuki Impulse 2023 được trang bị động cơ xi-lanh đơn, 4 thì, làm mát bằng không khí. Với động cơ này, mẫu xe có thể sản sinh công suất tối đa 9,2 mã lực, mô-men xoắn cực đại 9,2 Nm. Bên cạnh đó, Impulse 2023 cũng được tích hợp hệ thống phun xăng điện tử, giúp tiết kiệm nhiên liệu hiệu quả hơn. Mẫu tay ga nhà Suzuki chỉ tiêu thụ 2,3 lít xăng để di chuyển quãng đường dài 100km. So với các đối thủ, Suzuki Impulse 2023 là mẫu xe có giá vô cùng tốt.

Suzuki Address, giá từ 29,1 - 29,8 triệu đồng

Cái tên đứng thứ 3 trong danh sách xe tay ga rẻ nhất Việt Nam là Suzuki Address. Hiện nay, mẫu xe này đang được bán ở Việt Nam với giá dao động từ 29,1 - 29,8 triệu đồng, cho tùy chọn 3 phiên bản.

Suzuki Address sở hữu khối động cơ tương đối mạnh mẽ: 4 thì, xy-lanh đơn, phun xăng điện tử FI. Để gia tăng khả năng tiết kiệm nhiên liệu, Suzuki đã trang bị thêm công nghệ SEP (Suzuki Eco Performance) giúp kiểm soát và điều tiết nhiên liệu tối ưu.

Suzuki Address được đánh giá là mẫu xe có giá rẻ hơn so với các đối thủ trong cùng phân khúc, động cơ mạnh mẽ, dung tích cốp khá rộng lên tới 20,6 lít. Tuy nhiên, thiết kế mẫu xe này khá nam tính, góc cạnh nên phù hợp với thị hiếu của phái mạnh.

Yamaha Janus, giá từ 29,1 - 33,3 triệu đồng

Yamaha Janus hiện đang phân phối tại thị trường Việt Nam với 3 phiên bản, giá bán đề xuất dao động từ 29,1 - 33,3 triệu đồng.

Với giá bán trong khoảng tầm 30 triệu đồng, Yamaha Janus được đánh giá là một mẫu xe tiết kiệm nhiên liệu so với các đối thủ khi chỉ tiêu hao 1.87 lít xăng/100km.

Yamaha Janus được trang bị động cơ Blue Core 125cc, khối động cơ này mang tới khả năng vận hành linh hoạt cho xe. Ngoài ra, với thiết kế thời trang, hiện đại nên Yamaha Janus phù hợp với sở thích của các cô nàng công sở.

Honda Vision, giá từ 31,7 - 37,1 triệu đồng

Xếp cuối trong danh sách các mẫu xe tay ga giá rẻ nhất hiện nay là một cái tên vô cùng quen thuộc: Honda Vision. Mẫu xe "quốc dân" tại Việt Nam có giá bán dao động từ 31,7 - 37,1 triệu đồng tùy từng phiên bản.

Xe được trang bị động cơ có dung tích 110cc, 4 thì, xy-lanh đơn, làm mát bằng không khí và tích hợp những công nghệ tiên tiến: Hệ thống phun xăng điện tử (PGM-FI), động cơ tích hợp bộ đề ACG, hệ thống ngắt động cơ tạm thời (Idling stop). Khối động cơ này sản sinh công suất tối đa 8,8 mã lực và mô-men xoắn cực đại là 9,29 Nm.

Honda Vision luôn nằm trong top mẫu xe máy bán chạy nhất nhà Honda và được lòng khách hàng Việt Nam bởi: Thiết kế đẹp, khối lượng nhẹ, khả năng vận hành khá nhanh nhạy và tiết kiệm nhiên liệu. Mẫu xe quốc dân chỉ mất 1,88 lít xăng cho quãng đường di chuyển 100km.



