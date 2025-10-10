Sốc giá xe Honda LEAD giảm mạnh, dưới cả niêm yết, chỉ ngang Vision, hiện tượng hiếm của xe máy Honda
GĐXH - Giá xe Honda LEAD đang được các đại lý giảm giá mạnh nhằm thu hút khách hàng, hiện tượng ít thấy từ trước tới nay ở xe máy Honda.
Giá xe Honda LEAD mới nhất niêm yết
So với tháng 9, giá xe LEAD 2025 không có gì thay đổi trong tháng 10/2025. Tại Việt Nam, Honda Lead 125 2025 đang được phân phối với 3 phiên bản Tiêu chuẩn, Cao cấp và Đặc biệt. Mức giá đề xuất bán lẻ dao động từ 39,557 - 42,797 triệu đồng.
Giá xe Honda LEAD mới nhất đại lý
Honda LEAD 2025 đang được các đại lý giảm giá mạnh nhằm thu hút khách hàng. Giá bán thực tế các phiên bản của Honda LEAD 2025 hiện nay hầu như đang thấp hơn giá đề xuất hãng công bố.
Bảng giá xe Honda LEAD mới nhất
Bảng giá xe Honda LEAD 2025
(ĐVT: đồng)
Phiên bản
Giá đề xuất
Giá đại lý
Tiêu chuẩn
39.557.455
38.000.000
Cao cấp
41.717.455
40.500.000
Đặc biệt
45.644.727
47.000.000
Đánh giá xe Honda LEAD
Về tổng thể, LEAD 125cc phiên bản 2025 sở hữu thiết kế mới được tân trang với các đường nét thanh mảnh, mặt trước gọn gàng và tinh tế hơn. Tổng thể của xe với những đường gờ dọc hai bên thân tạo khối 3D. Điểm sáng trong thiết kế còn đến từ mặt nạ trước với biểu tượng chữ V được trang trí tinh tế bằng chi tiết mạ crôm cao cấp, kết hợp cùng ốp màu khác biệt với thân xe.
Honda LEAD 2025 còn được trang bị mặt đồng hồ mới kết hợp giữa chỉ số analog và kỹ thuật số, giúp người dùng dễ dàng theo dõi trong mọi điều kiện di chuyển. Bên cạnh đó, mẫu xe tạo được sức hút cao nhờ dải màu sắc đa dạng kết hợp cùng logo “LEAD” hoàn toàn mới, làm từ chất liệu crom cao cấp.
Ngoài màu Đen nhám bí ẩn và mạnh mẽ, phiên bản Đặc biệt của LEAD 125cc có thêm màu Xanh xám mới lạ, kết hợp cùng logo “LEAD” crôm màu vàng tạo hiệu ứng thị giác mạnh mẽ. Phiên bản Cao cấp cũng nổi bật với hai tùy chọn màu sắc: Đỏ và Xanh. Bản Tiêu chuẩn sở hữu màu trắng đẹp thanh thoát, linh hoạt.
Ở phiên bản Đặc biệt và Cao cấp mới, cụm đèn pha LED hai tầng được trang bị, đem đến giải pháp chiếu sáng hiệu quả, góp phần nổi bật diện mạo hiện đại của LEAD thế hệ mới.
Đặc biệt, lần đầu tiên, hệ thống chống bó cứng phanh ABS đã được HVN trang bị trên mẫu xe LEAD 125cc phiên bản Đặc biệt. Công nghệ này giúp ổn định sự cân bằng của xe, đặc biệt trong trường hợp phanh gấp ở tốc độ cao hoặc đang đi trên đường trơn ướt, nâng cao độ an toàn cho mỗi hành trình.
Chưa dừng lại ở đó, LEAD 125cc mới mang nhiều tiện ích vượt trội. Trên phiên bản Đặc biệt và Cao cấp mới, hộc để đồ trước với dung tích lớn hơn và sâu hơn cùng lẫy đóng/mở tiện lợi, tích hợp cổng sạc loại C, cho phép dễ dàng sạc điện thoại trong suốt hành trình.
Ngoài ra, cốp dưới yên xe của LEAD còn được cải tiến, trang bị thêm đèn soi tiện lợi và tấm chia ngăn mới, giúp người dùng dễ dàng sắp xếp và tìm kiếm vật dụng. Xe tiếp tục được trang bị hệ thống khóa thông minh SMART Key và hệ thống đèn chiếu sáng phía trước có tính năng luôn sáng khi xe vận hành.
Lưu ý: Bảng giá Honda LEAD nêu trên chỉ mang tính chất tham khảo. Khách hàng có thể trực tiếp đến các đại lý Honda Uỷ nhiệm (HEAD) để nắm được mức giá chính xác nhất.
