Giá vàng hôm nay 10/10: Vàng SJC, vàng nhẫn BTMC, Doji quay đầu giảm

Thứ sáu, 10:16 10/10/2025 | Giá cả thị trường
GĐXH - Giá vàng hôm nay ở vàng miếng SJC rời mốc 142 triệu đồng/lượng sau khi giảm mạnh 600 nghìn đồng/lượng.

Giá vàng hôm nay 9/10: Vàng SJC, vàng nhẫn BTMC, Doji ra sao khi thế giới tăng?Giá vàng hôm nay 9/10: Vàng SJC, vàng nhẫn BTMC, Doji ra sao khi thế giới tăng?

GĐXH - Giá vàng hôm nay ở vàng miếng SJC không đổi so với mức chốt hôm qua, vàng nhẫn cũng ít biến động.

GIá vàng hôm nay trong nước

Giá vàng hôm nay 10/10: Vàng SJC, vàng nhẫn BTMC, Doji quay đầu giảm - Ảnh 2.

Giá vàng hôm nay lao dốc. (Ảnh: Kitco).

Mở cửa phiên giao dịch hôm nay (10/10), giá vàng miếng SJC được điều chỉnh giảm 600.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với mức chốt hôm qua, niêm yết ở mức 139,9-141,9 triệu đồng/lượng (mua - bán).

Tương tự, giá vàng nhẫn sáng nay cũng được một số thương hiệu điều chỉnh giảm.

Giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ của SJC giao dịch ở mức 136,2-138,9 triệu đồng/lượng (mua - bán), giảm 600.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với mức kết hôm qua.

Đây là ngày đầu tiên vàng miếng SJC không còn độc quyền, các doanh nghiệp và ngân hàng đủ điều kiện được phép sản xuất vàng miếng.

Phiên giao dịch ngày 9/10, giá vàng miếng 9999 tại SJC được niêm yết ở mức 140,5-142,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), không đổi so với phiên liền trước.

SJC công bố giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ ở mức 136,8-139,5 triệu đồng/lượng (mua - bán), không đổi so với phiên liền trước.

Doji công bố giá vàng nhẫn 9999 ở mức 136,8-139,8 triệu đồng/lượng (mua – bán), giữ nguyên chiều mua vào và chiều bán ra so với phiên liền trước.

Giá vàng hôm nay thế giới

Giá vàng thế giới hôm nay có xu hướng đi xuống. Lúc 8h33' hôm nay (ngày 10/10, giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao ngay ở mức 4.015,6 USD/ounce, giảm 39,4 USD/ounce so với đêm qua.

Sáng 10/10, vàng thế giới quy đổi theo giá USD ngân hàng ở mức giá hơn 128,7 triệu đồng/lượng, đã bao gồm thuế và phí, thấp hơn khoảng 13,2 triệu đồng/lượng so với giá vàng trong nước.

Lúc 20h ngày 6/10 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao ngay ở mức 4.055 USD/ounce. Giá vàng hợp đồng tương lai Comex tháng 12 đạt mức kỷ lục mới 4.062 USD/ounce.

Giá vàng và bạc giảm trong phiên giao dịch đầu ngày tại Mỹ. Kim loại quý chịu áp lực chốt lời từ các nhà đầu tư ngắn hạn sau chuỗi tăng nóng. Trước đó, giá vàng đã lên mức kỷ lục và bạc chạm đỉnh 14 năm vào thứ Tư.

K.N (th)
