Giá vàng hôm nay 10/10: Vàng SJC, vàng nhẫn BTMC, Doji quay đầu giảm
GĐXH - Giá vàng hôm nay ở vàng miếng SJC rời mốc 142 triệu đồng/lượng sau khi giảm mạnh 600 nghìn đồng/lượng.
GIá vàng hôm nay trong nước
Mở cửa phiên giao dịch hôm nay (10/10), giá vàng miếng SJC được điều chỉnh giảm 600.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với mức chốt hôm qua, niêm yết ở mức 139,9-141,9 triệu đồng/lượng (mua - bán).
Tương tự, giá vàng nhẫn sáng nay cũng được một số thương hiệu điều chỉnh giảm.
Giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ của SJC giao dịch ở mức 136,2-138,9 triệu đồng/lượng (mua - bán), giảm 600.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với mức kết hôm qua.
Đây là ngày đầu tiên vàng miếng SJC không còn độc quyền, các doanh nghiệp và ngân hàng đủ điều kiện được phép sản xuất vàng miếng.
Phiên giao dịch ngày 9/10, giá vàng miếng 9999 tại SJC được niêm yết ở mức 140,5-142,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), không đổi so với phiên liền trước.
SJC công bố giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ ở mức 136,8-139,5 triệu đồng/lượng (mua - bán), không đổi so với phiên liền trước.
Doji công bố giá vàng nhẫn 9999 ở mức 136,8-139,8 triệu đồng/lượng (mua – bán), giữ nguyên chiều mua vào và chiều bán ra so với phiên liền trước.
Giá vàng hôm nay thế giới
Giá vàng thế giới hôm nay có xu hướng đi xuống. Lúc 8h33' hôm nay (ngày 10/10, giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao ngay ở mức 4.015,6 USD/ounce, giảm 39,4 USD/ounce so với đêm qua.
Sáng 10/10, vàng thế giới quy đổi theo giá USD ngân hàng ở mức giá hơn 128,7 triệu đồng/lượng, đã bao gồm thuế và phí, thấp hơn khoảng 13,2 triệu đồng/lượng so với giá vàng trong nước.
Lúc 20h ngày 6/10 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao ngay ở mức 4.055 USD/ounce. Giá vàng hợp đồng tương lai Comex tháng 12 đạt mức kỷ lục mới 4.062 USD/ounce.
Giá vàng và bạc giảm trong phiên giao dịch đầu ngày tại Mỹ. Kim loại quý chịu áp lực chốt lời từ các nhà đầu tư ngắn hạn sau chuỗi tăng nóng. Trước đó, giá vàng đã lên mức kỷ lục và bạc chạm đỉnh 14 năm vào thứ Tư.
Xe ga 150cc giá 23,6 triệu đồng trang bị không thua kém Honda SH, rẻ hơn Vision, chỉ ngang xe số Wave Alpha khuấy đảo thị trườngGiá cả thị trường - 1 giờ trước
GĐXH - Xe ga 150cc giá bán rẻ hơn cả Honda Vision, có trang bị không thua kém ‘vua xe ga’ Honda SH.
Giá bạc ngày 11/10: Sau phiên tăng mạnh, bạc trong nước rớt thảm hơn 1 triệu đồng/kgGiá cả thị trường - 19 giờ trước
GĐXH - Sau phiên tăng giá mạnh trước đó, thị trường bạc trong nước ngày 11/10 ghi nhận mức giảm sâu hiếm thấy, kéo giá giao dịch lùi xa mốc cao nhất trong tuần, từ mức 53,573 triệu đồng/kg xuống còn 52,453 triệu đồng/kg (tương ứng 1,120 triệu đồng/kg).
Bất ngờ trước giá chung cư tại 4 phường mới tại quận Nam Từ Liêm cũ sau sáp nhậpGiá cả thị trường - 19 giờ trước
GĐXH - Hiện nay, giá chung cư tại 4 phường mới được hình thành từ quận Nam Từ Liêm cũ (Hà Nội): Từ Liêm, Xuân Phương, Tây Mỗ, Đại Mỗ đang ở ngưỡng khá cao, khiến không ít người mua nhà phải bất ngờ.
Giá vàng hôm nay (11/10): Trong nước quay đầu giảm, thế giới vọt tăngGiá cả thị trường - 23 giờ trước
Sáng sớm 11/10, giá vàng miếng SJC ở trong nước quay đầu giảm, với mức giảm cao nhất 1 triệu đồng/lượng khi mua vàng nhẫn thương hiệu Phú Quý.
Xe máy điện giá rẻ dưới 20 triệu đồng ở Việt Nam thiết kế sang chảnh, công nghệ cao phù hợp đô thịGiá cả thị trường - 1 ngày trước
GĐXH - Xe máy điện ở Việt Nam đang trở nên sôi động khi các hãng liên tục tung ra sản phẩm mới với mức giá dưới 20 triệu đồng.
Xe ga 125cc giá 28 triệu đồng của Honda đẹp như huyền thoại Spacy, chi phí rẻ hơn Vision, chỉ ngang xe số Wave AlphaGiá cả thị trường - 1 ngày trước
GĐXH - Xe ga 125cc của Honda có thiết kế hệt huyền thoại Spacy sở hữu động cơ 125cc cùng nhiều trang bị hiện đại, ăn xăng 1,9 L/100 km.
Xe đa dụng MPV giá 420 triệu đồng của Kia thiết kế đẹp hiện đại lại rẻ như Kia Morning, Hyundai Grand i10 có gì đặc biệt khi ra mắt ở Ấn Độ?Giá cả thị trường - 1 ngày trước
GĐXH - Xe đa dụng MPV 6 chỗ mới của Kia đang khiến Mitsubishi Xpander và Toyota Innova phải lép vế bởi thiết kế đẹp long lanh, có hàng ghế thương gia cực xịn nhưng lại có mức giá siêu rẻ.
Giá iPhone 16 Pro Max rẻ kỷ lục, thấp hơn iPhone 17 Pro Max gần 10 triệu đồng dù xịn chẳng kémGiá cả thị trường - 1 ngày trước
GĐXH - Giá iPhone 16 Pro Max đang là lựa chọn cực kỳ phù hợp bởi sự chênh lệch về phần cứng không quá lớn so với iPhone 17 Pro Max mới ra nhưng rẻ hơn tới gần 10 triệu đồng.
Giá bạc ngày 10/10: Bạc trong nước tăng gần 1 triệu đồng/kg sau 24 giờGiá cả thị trường - 1 ngày trước
GĐXH - Giá bạc trong nước tiếp tục tăng mạnh trong phiên sáng 10/10, khi mức giá niêm yết bán ra đã vượt ngưỡng 52 triệu đồng/kg, tương đương 1,951 triệu đồng/lượng. So với giá mở phiên hôm qua, mức tăng gần 1 triệu đồng/kg chỉ sau một ngày giao dịch.
Sốc giá xe Honda LEAD giảm mạnh, dưới cả niêm yết, chỉ ngang Vision, hiện tượng hiếm của xe máy HondaGiá cả thị trường - 2 ngày trước
GĐXH - Giá xe Honda LEAD đang được các đại lý giảm giá mạnh nhằm thu hút khách hàng, hiện tượng ít thấy từ trước tới nay ở xe máy Honda.
Xe ga 125cc giá 28 triệu đồng của Honda đẹp như huyền thoại Spacy, chi phí rẻ hơn Vision, chỉ ngang xe số Wave AlphaGiá cả thị trường
GĐXH - Xe ga 125cc của Honda có thiết kế hệt huyền thoại Spacy sở hữu động cơ 125cc cùng nhiều trang bị hiện đại, ăn xăng 1,9 L/100 km.