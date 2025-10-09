Siêu thị giảm giá nhiều mặt hàng thiết yếu, chia sẻ gánh nặng chi tiêu với người dân sau bão số 11

Sau bão số 11, rau xanh ở chợ dân sinh Hà Nội 'đội giá': Rau muống 20.000 đồng/bó, hành lá 50.000 đồng/kg GĐXH - Nguồn cung rau xanh ở Hà Nội chưa kịp phục hồi sau đợt mưa lụt kéo dài thì hoàn lưu bão số 11 lại tràn về, khiến giá rau tại nhiều chợ dân sinh tăng mạnh, có loại đội giá gấp đôi, gấp ba.

Ghi nhận của phóng viên trong những ngày qua, khi bão số 11 đi qua khu vực Thủ đô, giá rau xanh tại các chợ dân sinh trên địa bàn Thành phố Hà Nội có chiều hướng tăng từ 40-5-%. Đơn cử tại chợ Triều Khúc (phường Phương Liệt), giá rau muống dao động từ 18.000 – 20.000 đồng/bó; hành lá 50.000 đồng/kg; tía tô 6.000 đồng/bó nhỏ…

Nguyên nhân được xác định là do mưa lớn kéo dài khiến nguồn cung từ các vùng trồng rau ngoại thành bị gián đoạn, chi phí vận chuyển đội lên nên giá bán buộc phải điều chỉnh.

Trái ngược với diễn biến ở chợ dân sinh, các hệ thống bán lẻ hiện đại như siêu thị GO!, MM Mega Market, Co.op mart… lại tung hàng loạt chương trình giảm giá từ 10 – 30% cho nhóm hàng tiêu dùng thiết yếu như mì gói, gạo, dầu ăn, trứng, sữa, nước mắm, bột giặt, giấy vệ sinh… để hỗ trợ người dân chi tiêu trong thời điểm bão chồng bão.

Video: Siêu thị đồng loạt giảm giá hàng thiết yếu, chia sẻ gánh nặng chi tiêu với người dân sau bão số 11.

Đơn cử tại siêu thị MM Mega Market Hoàng Mai, dầu gội đầu Head&Shoulder giảm từ 220.000 đồng xuống còn 196.000 đồng/chai; nước xúc miệng Listerine có giá 129.000 đồng/chai, sau khi áp dụng chương trình mua 2 tính tiền 1 còn 129.000 đồng/2 chai; dầu gội Thái Dương 500ml giá 1 chai là 145.000 đồng và mua từ 3 chai, giá chỉ còn 139.000 đồng/chai;

Dầu hào mua 2 chai giá chỉ 45.000 đồng; đường cát giá 55.000 đồng/2 gói; mỳ tôm ly thịt Omachi sườn có giá 16.400 đồng và áp dụng thêm khuyến mại với hóa đơn từ 104.000 đồng được tặng thêm một ly mỳ khác, hóa đơn từ 208.000 đồng tặng thêm 2 tô mỳ Omachi Spagetti 105gram.

Tại siêu thị MM Mega Market Hoàng Mai, táo Fuji nhập khẩu có giá sau giảm chỉ còn 45.000 đồng/kg. Ảnh: Bảo Loan

Ngoài ra, táo Fuji nhập khẩu có giá sau giảm chỉ còn 45.000 đồng/kg; cam Navel nhập khẩu là 69.000 đồng/kg; xoài keo xanh có giá sau giảm chỉ còn 29.000 đồng/kg.

Mướp hương có giá niêm yết 29.000 đồng/kg nhưng khi mua từ 3kg trở lên, giá chỉ còn 27.600 đồng/kg; với su su cũng tương tự, nếu giá niêm yết là 16.000 đồng/kg thì khi mua từ 3kg trở lên, giá chỉ còn 15.000 đồng/kg.

Để trợ giá cho người tiêu dùng trong vùng bão, siêu thị GO! Long Biên cũng áp dụng giảm từ 19-26% với tất cả các sản phẩm rau – củ - quả và thực phẩm tươi sống, bao gồm: Xà lách, dưa chuột, măng tây, chanh, cà chua, cà rốt, bắp ngô, thịt bò, thịt ức gà, đùi gà, sườn lợn, đậu phụ…

Theo đó, cà rốt có giá niêm yết 29.000 đồng/kg, giá sau giảm chỉ còn 22.000 đồng/kg; xà lách giảm 22% với giá sau giảm chỉ còn 10.000 đồng/túi…

Trước tình hình giá rau và thực phẩm tươi tại chợ dân sinh tăng cao, nhiều người dân đã lựa chọn siêu thị làm điểm mua sắm chính. Ảnh: Bảo Loan

Với các loại trái cây cũng tương tự. Dưa lưới tròn có giá sau giảm 24% còn 25.000 đồng/kg; quýt vàng có giá sau giảm 22% chỉ còn 69.000 đồng/kg; xoài keo có giá sau giảm 20% chỉ còn 19.000 đồng/kg.

Trước tình hình giá rau và thực phẩm tươi tại chợ dân sinh tăng cao, nhiều người dân đã lựa chọn siêu thị làm điểm mua sắm chính.

Bà Nguyễn Thị Lan (ở phường Tương Mai) chia sẻ: "Rau ở chợ đắt hơn mà chưa chắc sạch, vì có thể hứng nước mưa hoặc gặp nước ngập dưới lòng lề đường nên tôi quyết định chuyển sang mua trong siêu thị với giá bán ổn định".

Theo Sở Công Thương Hà Nội, Sở đã làm việc với các doanh nghiệp bán lẻ lớn nhằm đảm bảo không để xảy ra tình trạng khan hiếm, tăng giá hàng hóa sau bão.

Việc các siêu thị chủ động giảm giá, tăng nguồn cung hàng thiết yếu được xem là tín hiệu tích cực, góp phần ổn định tâm lý người tiêu dùng và thị trường.

