Top vị trí trong nhà cần giữ sạch để chiêu tài, đón lộc

Phòng bếp

Việc duy trì một không gian bếp sạch sẽ và ngăn nắp sẽ giúp Thần tài ở lại, mang theo vận may và tài lộc. Đặc biệt, một nhà bếp sạch sẽ không chỉ kích thích vị giác mà còn đảm bảo vệ sinh thực phẩm, góp phần vào sức khỏe của mọi người trong nhà.

Theo Báo Giáo dục và Thời đại, bếp là một trong tứ yếu trong phong thủy nhà ở. Căn bếp không chỉ cần phải được sắp xếp đúng cung vị, đúng phương hướng phù hợp mà cũng cần phải bài trí sao cho hài hòa, ngăn nắp mới có thể khiến gia đình bạn êm ấm, hòa thuận.

Nhiều gia đình thường có thói quen treo các vật dụng sắc nhọn trên tường nhà bếp như dao, kéo... Tuy nhiên, các vật dụng này vô tình trở thành những sát khí, khiến vận khí trong nhà xấu đi, các thành viên trong gia đình dễ nảy sinh mâu thuẫn.

Phòng khách

Phòng khách được ví như "bộ mặt" của cả căn nhà. Đây là nơi sinh hoạt chung, cũng là nơi tiếp đón bạn bè, khách khứa. Một phòng khách gọn gàng, sáng sủa giúp gia chủ gây ấn tượng tốt ngay từ cái nhìn đầu tiên.

Một phòng khách gọn gàng, sáng sủa giúp gia chủ gây ấn tượng tốt ngay từ cái nhìn đầu tiên.

Ngược lại, nếu phòng khách chất đầy đồ đạc, phủ bụi và lộn xộn, khách đến chơi sẽ khó thoải mái, chính người trong nhà cũng dễ sinh cảm giác bí bách. Trong quan niệm phong thủy, phòng khách sạch sẽ, sáng sủa giúp khí lưu thông, tạo điều kiện để tài lộc và may mắn vào nhà.

Phòng làm việc

Bàn làm việc nên kê ở gần cửa sổ, nơi có thể nhìn ra không gian phía ngoài thoáng đãng giúp cho công danh sự nghiệp của gia chủ sáng sủa, thăng tiến. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là bạn ngồi dựa vào cửa sổ hay vì úp mặt vào cửa sổ mà bạn quay lưng đối diện với cửa ra vào phòng.

Ngoài ra, chúng ta nên treo thêm tranh ảnh có nội dung tích cực và các cây cảnh để bàn mang ý nghĩa cát tường để giúp gia chủ thực sự thoải mái, giảm tải stress khi làm việc. Chẳng hạn như cây trầu bà, thường xuân, đỗ quyên, kim tiền, kim ngân, sống đời, hoa hạnh phúc, ngũ gia bì...

Lưu ý khi bài trí mặt bàn làm việc theo nguyên tắc Tả Thanh Long - bên trái người ngồi đặt cao chồng hồ sơ, giấy tờ, sách...còn Hữu Bạch Hổ - bên phải người ngồi bày các vật dụng thấp hơn còn khoảng giữa mặt bàn phải luôn thoáng sạch.

Bàn làm việc nên kê ở gần cửa sổ, nơi có thể nhìn ra không gian phía ngoài thoáng đãng giúp cho công danh sự nghiệp của gia chủ sáng sủa, thăng tiến.

Thông tin từ VTV, chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà cũng khuyên rằng, việc dọn dẹp sạch sẽ nhà cửa không phạm phong thủy sẽ mang lại sinh khí. Ngôi nhà thiếu sinh khí khiến gia chủ luôn cảm thấy ngột ngạt, ảnh hưởng tới chất lượng cuộc sống.

Lối vào nhà

Một số gia đình vô tình đặt rác gần cửa nhà vì lý do tiện lợi, không nhận thức được rằng điều này có thể cản trở vận may. Để rác gần cửa không chỉ phản cảm mà còn có thể chặn đường tài lộc tiến vào nhà của bạn.

Do đó, bạn nên dọn dẹp lối đi vào ngôi nhà của mình, không nên để nhiều thứ lộn xộn ở khu vực này, vừa gây mất mĩ quan vừa ảnh hưởng phong thủy.

Ngoài ra, việc bảo trì cửa chính cũng hết sức quan trọng. Cửa cần mở toàn bộ một cách dễ dàng, không bị cản trở bởi vật gì. Bản lề không được phát ra tiếng động khi mở cửa, cửa kính (nếu có) cần được lau chùi thường xuyên, và lớp sơn cửa phải luôn mới mẻ, không bong tróc.

* Thông tin phong thủy trong bài mang tính tham khảo.

Đổi vận tháng 7 âm lịch nhờ mẹo đặt ly nước đúng phong thủy trong nhà GĐXH - Trong phong thủy, nước là một biểu tượng chứa đựng ý nghĩa sâu sắc về việc thu hút vận khí tốt và tạo sự thịnh vượng cho gia đình. Việc đặt nước ở đâu để phát huy tác dụng phong thủy không phải ai cũng biết.

Tháng 7 âm lịch: Làm ngay những điều này để gia đạo bình an, công danh vượng GĐXH - Rằm tháng 7 âm lịch là dịp lễ tâm linh quan trọng, vừa để tưởng nhớ tổ tiên, báo hiếu cha mẹ, vừa là thời điểm được dân gian quan niệm cửa âm mở, mỗi người nên gieo phúc, hóa giải vận xui và cầu bình an cho gia đình.