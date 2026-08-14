Tháng cô hồn 2026 kéo dài bao nhiêu ngày? Thời điểm cúng để bình an, tránh phạm đại kỵ

Tháng cô hồn năm kéo dài bao lâu?

Theo lịch âm dương năm Bính Ngọ, tháng cô hồn (tháng 7 âm lịch) bắt đầu từ ngày 13/08/2026 dương lịch, tương ứng với mùng 1 tháng 7 âm lịch và kết thúc vào ngày 10/09/2026 dương lịch, tương ứng với ngày 29/7 âm lịch. Đây là thời điểm nhiều gia đình bắt đầu chuẩn bị các nghi lễ như cúng cô hồn, đi chùa, phóng sinh và làm việc thiện theo phong tục truyền thống. Như vậy, tháng cô hồn năm 2026 kéo dài 29 ngày, từ 13/08 đến 10/09/2026.

Theo quan niệm dân gian, tháng Bảy là "tháng cô hồn", có ngày mở cửa địa ngục để ma quỷ được tự do về dương thế. Từ mùng hai tháng Bảy, Diêm Vương ra lệnh bắt đầu mở Quỷ môn quan và cao điểm là ngày rằm tháng Bảy thì xả cửa để cho các vong hồn được tự do đến sau 12 giờ đêm thì kết thúc".

Theo VTC News, từ quan niệm dân gian tháng 7 âm lịch gọi là tháng cô hồn nên nhiều người lo lắng những linh hồn không nơi nương tựa, không có người thân thờ cúng có thể lang thang, quấy nhiễu hoặc mang đến những điều không may mắn. Từ quan niệm đó, các gia đình thường chuẩn bị lễ cúng cô hồn nhằm bố thí thức ăn, để những vong hồn lang thang được no đủ, không quấy phá gia chủ.

Tuy nhiên, theo quan điểm của đạo Phật, lễ hội Vu lan-báo hiếu vào tháng Bảy âm lịch là "tháng báo hiếu", hoàn toàn không phải là "tháng cô hồn". Hiện nay, tháng Bảy mùa hội Vu lan-báo hiếu có ý nghĩa trọng tâm là giáo dục lòng hiếu thảo cho con người rất nhân văn và cao cả của đạo Phật đang có nguy cơ bị không ít người hiểu sai, bị dân gian hóa theo hướng cầu cúng ma quỷ, nhuốm màu tà kiến, mê tín.

Tháng Bảy là "tháng cô hồn" chỉ là quan niệm dân gian.

Thông tin trên Cổng thông tin Phật giáo thuộc Giáo hội Phật giáo Việt Nam, cần xác định rằng: Ngày rằm tháng Bảy là ngày Tăng tự tứ, ngày Tăng thêm tuổi hạ, ngày Phật hoan hỷ. Đối với Phật tử thì tháng Bảy là thời điểm để mỗi người trau dồi, làm tăng trưởng thêm tâm hiếu và hạnh hiếu. Còn việc “thí thực cô hồn” trong dịp này cũng rất tốt, là hạnh bố thí cho quỷ thần được no đủ nhưng chỉ là một lễ tiết có tính thứ yếu trong mùa lễ hội Vu lan mà thôi. Cần lưu ý là, thực hành bố thí ở đây là “thí thực”, nên lễ phẩm chủ yếu là thực phẩm, không nên quá lãng phí cho việc mua sắm vàng mã, rải tiền lẻ v.v... Đặc biệt là không nên kiêng kỵ và sợ hãi ma quỷ theo kiểu mê tín dị đoan.

Nên cúng rằm tháng 7 vào thời điểm nào?

Thông tin trên VTV, khi chọn được ngày cúng, bạn cần phân biệt cúng gia tiên và cúng chúng sinh rằm tháng 7. Đây là hai lễ hoàn toàn khác nhau.

Ngày nay, có nhiều người đã gộp cúng gia tiên và cúng chúng sinh làm một nhưng đây là điều không nên. Bởi lẽ cúng gia tiên cần làm lễ ở trong nhà trước ban thờ tổ tiên thể hiện sự biết ơn đến cha ông, người quá cố, đặc biệt nên cúng vào ban ngày.

Còn việc cúng chúng sinh hay cúng cô hồn tháng 7 cần được thực hiện ở ngoài trời, có thể thực hiện ở chùa chiền. Cúng chúng sinh nên cúng vào buổi tối.

Nếu muốn chọn một ngày dễ nhớ nhất, gia chủ có thể làm lễ vào ngày 14 hoặc 15 tháng 7 âm lịch. Tuy nhiên, không có quy định duy nhất rằng bắt buộc phải cúng đúng ngày rằm mới được.

Theo phong tục phổ biến, lễ cúng chúng sinh thường được thực hiện từ mùng 2 đến ngày 15 tháng 7 âm lịch. Trong đó, ngày rằm tháng 7 được nhiều gia đình lựa chọn vì đây là thời điểm quan trọng trong tháng.

Một số gia đình lại chọn ngày thuận tiện trong khoảng thời gian này, đặc biệt là buổi chiều hoặc chiều tối. Quan niệm dân gian cho rằng, không nên cúng cô hồn vào buổi sáng vì thời điểm này được dành cho các nghi lễ thờ cúng gia tiên, thần linh. Nếu muốn chọn một ngày dễ nhớ nhất, gia chủ có thể làm lễ vào ngày 14 hoặc 15 tháng 7 âm lịch. Tuy nhiên, không có quy định duy nhất rằng bắt buộc phải cúng đúng ngày rằm mới được.

Cách cúng rằm tháng 7 để được phước báu

Cũng theo Cổng thông tin Phật giáo thuộc Giáo hội Phật giáo Việt Nam, chúng ta có thể dâng vật phẩm cúng tại nhà, nhưng phần phước báu sinh ra rất nhỏ và vong linh (gia tiên, ông bà) về có thể chỉ được hưởng một bữa cơm, bớt đói, bớt khổ khi ấy, sau đó vẫn khổ lâu dài. Nhưng nếu vật phẩm ấy được an trú cúng dường đến chúng Tăng tu hành thanh tịnh, tinh tấn thì phước báu ấy lâu dài cho vong linh.

Và có 2 yếu tố cúng Rằm để được nhiều may mắn, điều này được Đức Phật dạy trong kinh Tăng Chi Bộ III, phẩm chư Thiên, phần Bố thí:

Vật phẩm cúng dường cũng phải là đồ chay tịnh, không sát sinh.

Yếu tố thứ nhất: Người bố thí, trước khi bố thí, ý được vui lòng; trong khi bố thí, tâm được tịnh tín; sau khi bố thí, cảm thấy hoan hỷ thì được phước báu rất lớn.

Yếu tố thứ hai: Người nhận phẩm vật bố thí đã được ly tham hay đang thực hành hạnh ly tham; đã được ly sân hay đang thực hành hạnh ly sân; đã được ly si hay đang thực hành hạnh ly si.

Bên cạnh đó, vật phẩm cúng dường cũng phải là đồ chay tịnh, không sát sinh. Chúng ta cần phải nắm chắc và hiểu được những điều trên, từ đó hồi hướng phước lành cho cha mẹ hiện tiền, thân quyến quá vãng thì họ sẽ được lợi ích.

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