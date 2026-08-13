Dâng sao giải hạn tháng 7 âm lịch có thật sự giải được vận hạn?

Tháng 7 âm có cần tránh động thổ, chuyển nhà và lưu ý từ chuyên gia phong thủy GĐXH - Tháng 7 âm lịch thường được nhiều gia đình cân nhắc kỹ khi thực hiện những việc quan trọng như động thổ, chuyển nhà, nhập trạch… Dưới đây là lời khuyên từ chuyên gia phong thủy.

Tháng 7 âm lịch trong đời sống văn hóa Việt Nam gắn với nhiều phong tục, trong đó nổi bật là các hoạt động tưởng nhớ tổ tiên, thực hành lòng hiếu thảo và làm việc thiện. Bên cạnh những giá trị văn hóa đó, tháng 7 âm lịch cũng thường khiến một bộ phận người dân có tâm lý lo lắng, e ngại những điều không may. Từ đây, các nghi lễ dâng sao, giải hạn được nhiều người lựa chọn như một cách để tìm cảm giác an tâm.

Không có bằng chứng khoa học tháng 7 là "tháng xui xẻo"

TS Vũ Thế Khanh, Tổng Giám đốc Liên hiệp Khoa học Công nghệ Tin học ứng dụng (UIA) cho rằng, chưa có nghiên cứu khoa học hay số liệu thống kê nào cho rằng tháng 7 âm lịch là thời điểm có nhiều rủi ro hơn các tháng khác trong năm. "Tháng cô hồn" cũng chỉ là quan niệm dân gian. Những rủi ro, tai nạn vốn có thể xảy ra ở bất kỳ thời điểm nào, không nên gán ghép cho một tháng cố định. Điều này có thể khiến con người hình thành tâm lý ám thị, từ đó càng lo sợ và chú ý nhiều hơn đến những sự việc tiêu cực xảy ra trong tháng.

Theo chuyên gia, vì quá lo lắng về sao xấu, hạn xấu, một số người có thể tìm đến các hình thức giải hạn mang tính hình thức hoặc chi nhiều tiền cho các nghi lễ mà chưa chắc đã mang lại giá trị thực tế.

Trong khi, nhiều khó khăn của cuộc sống lại xuất phát từ những nguyên nhân rất thực tế. Những yếu tố như căng thẳng kéo dài, sinh hoạt thiếu điều độ, ứng xử nóng giận, thiếu thận trọng trong công việc hoặc những mâu thuẫn chưa được giải quyết trong gia đình… đều có thể dẫn tới điều không như ý.

Tháng 7 âm lịch nên là dịp hướng về những điều tích cực

Theo chuyên gia, thay vì nhìn tháng 7 âm lịch bằng tâm lý sợ hãi, mỗi người có thể coi đây là khoảng thời gian để hướng về gia đình, tưởng nhớ tổ tiên và thực hành lòng hiếu thảo. Chăm sóc bàn thờ gia tiên, thăm hỏi người thân, giúp đỡ người khó khăn, làm việc thiện hay giữ gìn sự hòa thuận trong gia đình đều là những việc thiết thực.

Mỗi người cũng có thể nhân dịp này nhìn lại cách sống của mình: quan tâm hơn đến sức khỏe, điều chỉnh sinh hoạt, thận trọng trong công việc, kiểm soát cảm xúc và có trách nhiệm hơn với những người xung quanh.

Nếu lựa chọn thực hiện nghi lễ dâng sao, giải hạn nên xem là hoạt động mang ý nghĩa tinh thần. Khi tâm lý bớt lo lắng, con người cũng có thể bình tĩnh hơn trong suy nghĩ và hành động.

Mọi người không nên vì sợ vận hạn mà chi tiêu quá mức hoặc phụ thuộc vào các dịch vụ cúng lễ, giải hạn. Đồng thời coi đây là phương thức để phòng tránh mọi rủi ro hoặc thay thế cho những hành động cần thiết trong cuộc sống.

Phật giáo nhìn nhận thế nào về việc "giải hạn"?

Theo Cổng thông tin Phật giáo Việt Nam, trong giáo lý Phật giáo, không có khái niệm một thế lực siêu nhiên tùy hứng giáng họa xuống con người. Mọi vui buồn, thuận nghịch đều vận hành theo nhân duyên và nghiệp quả. Những gì ta đang trải qua hôm nay là kết quả của nhiều nhân đã gieo trước đó.

Với cách hiểu này, việc "giải hạn" căn bản không nằm ở việc chỉ thực hiện một nghi lễ rồi chờ những điều không may biến mất. Muốn bớt quả xấu, phải ngừng gieo nhân xấu và muốn tăng quả lành cần siêng gieo nhân lành. Nếu chỉ thực hiện một nghi lễ rồi cho rằng mọi nghiệp xấu sẽ được hóa giải thì cách hiểu đó không phù hợp với tinh thần nhân quả được đề cập trong Phật giáo.

Nói cách khác một người đang gặp vấn đề về sức khỏe cần đi khám, điều trị; gặp khó khăn trong công việc cần tìm nguyên nhân và giải pháp; có mâu thuẫn trong gia đình cần phải điều chỉnh lại cách ứng xử… Một nghi lễ không thể thay thế cho những hành động thực tế đó.

Trong tháng 7 âm lịch nên hướng đến các hoạt động tưởng nhớ người đã khuất, làm việc thiện, giúp đỡ người khác hay giữ gìn sự hòa thuận trong gia đình…

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo.