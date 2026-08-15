Thời điểm hạ lễ sau cúng và những thứ cần hạ ngay khỏi bàn thờ để tránh phạm kỵ

Sau khi thắp hương bao lâu thì hạ lễ?

Theo nghi lễ truyền thống, thường thì gia chủ phải đợi hết 3 tuần hương mới được hạ lễ, một tuần hương là thời gian để cháy hết một nén hương. Thời gian cháy của hương khác nhau tùy mỗi loại ngắn dài hoặc chất liệu. Đây là thời gian được xem là đủ để thần linh và gia tiên thụ hưởng lòng thành và cũng là cách thể hiện sự kiên nhẫn, cung kính của người cúng.

Thông tin trên VTC News, con số "3" gắn với sự hài hòa của Thiên - Địa - Nhân, nên ba tuần hương cũng mang ý nghĩa tâm linh đặc biệt. Tuy vậy, người xưa cũng có cách linh hoạt gọi là "thắp gối đầu", không cần chờ tuần hương thứ nhất cháy hết mới thắp tiếp mà có thể thắp nối tiếp ngay khi hương trước cháy được hơn nửa. Mục đích là duy trì luồng hương liên tục, tượng trưng cho việc lễ chưa đứt đoạn.

Ngày nay, không phải ai cũng có thời gian chờ ba tuần hương. Vì vậy, nhiều gia đình chọn thắp một tuần hương rồi khấn tạ để hạ lễ. Việc này hoàn toàn chấp nhận được trong tâm linh hiện đại.

Những lễ vật sau khi dâng cúng nên được hạ xuống sớm

Hoa quả

Hoa quả sau khi dâng cúng thường được giữ lại để gia đình dùng. Tuy nhiên, hoa quả đã chín quá, mềm nhũn, nứt vỏ hoặc xuất hiện dấu hiệu lên men thì nên hạ xuống ngay.

Hoa quả sau khi dâng cúng thường được giữ lại để gia đình dùng. Tuy nhiên, hoa quả đã chín quá, mềm nhũn, nứt vỏ hoặc xuất hiện dấu hiệu lên men thì nên hạ xuống ngay.

Về mặt thực tế, hoa quả để lâu trên ban thờ rất dễ thu hút ruồi, kiến và các loại côn trùng, đặc biệt vào mùa nóng. Một quả bị hỏng còn có thể ảnh hưởng đến những quả đặt bên cạnh.

Trong quan niệm dân gian, ban thờ cần giữ sự sạch sẽ, thanh tịnh. Vì vậy, lễ vật đã biến chất không nên tiếp tục để trên bàn thờ. Sau khi hạ xuống, gia đình có thể kiểm tra lại toàn bộ mâm quả và xử lý những quả không còn sử dụng được.

Giấy tiền, vàng mã

Theo quan niệm tâm linh, ông bà tổ tiên đã khuất nhưng vẫn tiếp tục tồn tại ở thế giới bên kia. Vậy nên, con cháu sẽ thể hiện lòng thành bằng cách dâng cúng giấy tiền, vàng mã như một món quà gửi đến người quá cố.

Tuy nhiên, vàng mã, tiền giấy nếu có dâng cúng nên hạ xuống để hóa vàng sau khi đã hết hương. Việc để lâu trên ban thờ còn khiến chúng hút ẩm, hút bụi làm mất sự sạch sẽ trang nghiêm. Thậm chí khi ẩm chúng còn dễ thôi ra màu ảnh hưởng tới ban thờ.

Không để đồ cúng mặn quá lâu

Sau khi hoàn tất nghi lễ, đợi hương cháy xong, thậm chí hương cháy được 2/3, gia đình có thể hạ lễ xuống để dùng hoặc bảo quản. Việc để thức ăn nhiều giờ trong điều kiện nhiệt độ phòng không chỉ làm món ăn mất ngon mà còn làm tăng nguy cơ ôi thiu.

Sau khi hoàn tất nghi lễ, đợi hương cháy xong, thậm chí hương cháy được 2/3, gia đình có thể hạ lễ xuống để dùng hoặc bảo quản.

Đặc biệt, những món có thịt, cá, trứng hoặc nước dùng càng không nên để qua đêm trên ban thờ. Giữ ban thờ sạch sẽ và thức ăn được bảo quản đúng cách quan trọng hơn việc cố giữ lễ vật thật lâu.

Một số lưu ý khi thắp hương - hạ lễ

Cũng theo VOV, nên thắp hương khấn vái tổ tiên ông bà vào khoảng từ 6h đến 10h là đẹp nhất bởi đây là khung giờ tốt, bắt đầu một ngày mới. Trước khi các hoạt động của cả gia đình bắt đầu, nên thắp cho gia tiên nén hương thơm để mong cầu một ngày mới tốt lành.

Khi thực hiện các nghi lễ cúng bái, gia chủ cần ăn mặc kín đáo, gọn gàng, tránh mặc đồ luộm thuộm, rườm rà. Không vội vàng hạ lễ khi hương chưa cháy hết. Bởi theo phong thủy, hương chưa cháy hết nghĩa là những lời khấn nguyện chưa được gửi gắm trọn vẹn tới tổ tiên, do đó bạn cần cân đối thời gian cúng và chờ đến khi hương cháy hết mới hạ lễ.

Khi thắp hương và hạ lễ, cần giữ thái độ nghiêm túc, tôn kính; tuyệt đối không nói chuyện lớn, cười đùa hay thực hiện những hành động thiếu trang nghiêm ở nơi linh thiêng.

Sau khi hoàn thành nghi thức cúng bái và hạ lễ, gia chủ hãy dọn dẹp bàn thờ sạch sẽ, sắp xếp lại đồ cúng ngay ngắn và thắp hương mới nếu cần. Lộc cúng như trái cây, bánh kẹo sau khi hạ lễ nên được phân phát mọi người trong gia đình hoặc hàng xóm để sẻ chia may mắn, tài lộc. Không thụ lộc trước mặt bàn thờ, không để trẻ em nghịch đồ cúng.

* Thông tin phong thủy trong bài mang tính tham khảo.

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