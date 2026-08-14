Vì sao mâm cúng cô hồn thường không thể thiếu món ăn này?

Tháng cô hồn 2026 kéo dài bao nhiêu ngày? Thời điểm cúng để bình an, tránh phạm đại kỵỞ -
GĐXH - Rất nhiều gia đình vì cúng tùy tiện, sai ngày giờ mà vô tình rước thêm rắc rối vào nhà. Vậy tháng cô hồn bắt đầu từ ngày nào và đâu là thời điểm cúng chuẩn vừa thể hiện lòng thành, vừa giữ cho gia đạo bình an?
Trồng 1 lần ngắm cả năm: Top loại hoa siêu dễ chăm, nở rực rỡ quanh nămỞ -
GĐXH - Trong nhịp sống hiện đại, nhu cầu trang trí không gian sống xanh – sạch – đẹp ngày càng trở thành xu hướng. Việc trồng hoa không chỉ mang lại sự tươi mới, giảm căng thẳng mà còn có ý nghĩa phong thủy, đem lại may mắn cho gia chủ.
Muốn gia đạo êm ấm, tiền bạc dư dả, chớ để cây này trước nhàỞ -
GĐXH - Muốn nhà cửa luôn êm ấm, tài lộc tích tụ dư dả thì việc bài trí cây cảnh trước nhà tuyệt đối không được xem nhẹ. Vì trồng đúng chỗ mới gia tăng vận khí.
Dâng sao giải hạn tháng 7 âm lịch có thật sự giải được vận hạn?Ở -
GĐXH – Tháng 7 âm lịch thường được gọi là “tháng cô hồn”, gắn với những quan niệm dân gian về vận hạn và điều không may. Vì lo lắng, không ít người tìm đến nghi lễ dâng sao, giải hạn như một cách để tránh xui rủi, cầu bình an. Liệu việc này có thực sự cần thiết?
Cuộc sống viên mãn của Á hậu quý bà, Hoa khôi thể thao Thu Hương trong biệt thự sang trọng gần 600 m2Ở -
GĐXH - Gia đình Hoa khôi Thể thao Nguyễn Thị Thu Hương chuyển về sống tại một căn biệt thự ở khu Phú Gia, TPHCM từ năm 2017. Ngôi nhà có diện tích khuôn viên gần 600 m2, trị giá khoảng 200 tỷ đồng.
Nghi lễ trong tháng 7 âm lịch và những điều cần biếtỞ -
GĐXH - Nghi lễ tháng 7 âm lịch tùy vùng miền có sự khác nhau, nhưng cần hiểu đúng để vừa giữ được nét văn hóa truyền thống, vừa không biến việc lễ bái thành áp lực.
Top vị trí trong nhà cần giữ sạch để chiêu tài, đón lộcỞ -
GĐXH - Ngôi nhà không chỉ là nơi sinh hoạt mà còn là không gian tích tụ năng lượng và vận khí cho cả gia đình. Dọn dẹp nhà cửa là thói quen quen thuộc, nhưng dọn đúng "vị trí tụ tài" mới là chìa khóa giúp gia đình êm ấm, tiền bạc rủng rỉnh.
Bí quyết để mối mọt "né xa" gạo giúp gạo ngon cả năm không phải ai cũng biếtỞ -
GĐXH - Gạo là thực phẩm không thể thiếu trong mỗi bữa ăn gia đình, nhưng nếu không biết cách bảo quản, thùng gạo nhà bạn rất dễ bị ẩm mốc và mối mọt tấn công.
Mùng 1 tháng 7 âm lịch: Những việc cần làm ngay để tích lộc, tránh họaỞ -
GĐXH - Theo quan niệm dân gian, ngày mùng 1 tháng 7 âm lịch có ý nghĩa đặc biệt, mở đầu cho một tháng mới. Vào ngày này, nhiều gia đình thường thực hiện những việc mang ý nghĩa tâm linh và thiện lành để cầu mong bình an, may mắn.
Tháng 7 âm có cần tránh động thổ, chuyển nhà và lưu ý từ chuyên gia phong thủyỞ -
GĐXH - Tháng 7 âm lịch thường được nhiều gia đình cân nhắc kỹ khi thực hiện những việc quan trọng như động thổ, chuyển nhà, nhập trạch… Dưới đây là lời khuyên từ chuyên gia phong thủy.