Vì sao mâm cúng cô hồn thường không thể thiếu món ăn này?

Vì sao mâm cúng cô hồn thường không thể thiếu món ăn này?

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Hà My
Hà My
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GĐXH – Giữa mâm lễ tháng 7 âm lịch với đủ vật phẩm, có một món ăn rất đỗi giản dị nhưng thường không thể thiếu là bát cháo trắng loãng. Vì sao món ăn này lại được dành riêng cho lễ cúng cô hồn và không thể thiếu. Sau khi cúng, bát cháo ấy có nên ăn hay phải bỏ đi?

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