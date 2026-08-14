Vì sao mâm cúng cô hồn thường không thể thiếu món ăn này?

Dâng sao giải hạn tháng 7 âm lịch có thật sự giải được vận hạn? GĐXH – Tháng 7 âm lịch thường được gọi là “tháng cô hồn”, gắn với những quan niệm dân gian về vận hạn và điều không may. Vì lo lắng, không ít người tìm đến nghi lễ dâng sao, giải hạn như một cách để tránh xui rủi, cầu bình an. Liệu việc này có thực sự cần thiết?

Tháng 7 âm có cần tránh động thổ, chuyển nhà và lưu ý từ chuyên gia phong thủy GĐXH - Tháng 7 âm lịch thường được nhiều gia đình cân nhắc kỹ khi thực hiện những việc quan trọng như động thổ, chuyển nhà, nhập trạch… Dưới đây là lời khuyên từ chuyên gia phong thủy.