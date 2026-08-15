Dùng tỏi tháng 7 âm lịch có thực sự giúp xua đuổi vận xui?

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Huyền Trang (T/h)
Huyền Trang (T/h)
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GĐXH - Dùng tỏi tháng 7 âm lịch có thực sự giúp xua đuổi vận xui? Tìm hiểu ngay ý nghĩa tâm linh và cách áp dụng chuẩn phong thủy để cầu bình an.

Quan niệm tháng cô hồn và nguồn gốc quan niệm dùng tỏi để trừ tà

Thông tin trên VOV, tháng 7 âm lịch, đặc biệt là ngày rằm của tháng 7 trùng với ngày sinh nhật của Địa Quan Đại Đế nên cửa địa ngục sẽ mở. Điều này đồng nghĩa với việc ma quỷ, vong hồn quay lại trần gian mang theo tai ương, xui rủi cho mọi người.

Và trong nhiều nền văn hóa, tỏi được gắn với vai trò như một "lá chắn" mang tính biểu tượng trước các yếu tố tâm linh tiêu cực về việc xua đuổi ma quỷ hoặc linh hồn xấu. Trong văn hóa phương Tây, tỏi thường xuất hiện trong các truyền thuyết về việc xua đuổi ma quỷ hoặc linh hồn xấu. Trong văn hóa Á Đông, tỏi được xem là vật mang dương khí mạnh, có thể giúp "trấn âm" và làm giảm cảm giác bất an trong không gian sống.

Sự thật về thói quen dùng tỏi trừ tà, tăng dương khí trong tháng 7 cô hồn - Ảnh 1.

Trong văn hóa Á Đông, tỏi được xem là vật mang dương khí mạnh, có thể giúp "trấn âm" và làm giảm cảm giác bất an trong không gian sống.

Quan niệm dùng tỏi để trừ tà không phải là một khái niệm mới xuất hiện gần đây, mà đã tồn tại từ lâu trong nhiều nền văn hóa khác nhau trên thế giới. Từ góc nhìn dân gian, tỏi thường được xem là một vật mang tính bảo vệ, có khả năng xua đuổi những yếu tố tiêu cực hoặc năng lượng không mong muốn. Tuy nhiên, cần hiểu rằng niềm tin này chủ yếu xuất phát từ tín ngưỡng và kinh nghiệm truyền miệng.

Quan niệm dùng tỏi để xua đuổi ma quỷ

Theo Cổng thông tin Phật giáo thuộc Giáo hội Phật giáo Việt Nam, cũng bởi xuất phát từ niềm tin linh hồn, ma quỷ có thật mà dân gian lưu truyền rằng ma quỷ rất sợ mùi hương của tỏi. Chính vì thế rất nhiều người lo tìm mua tỏi để trừ tà, mong muốn rằng mình sẽ có cuộc sống yên ổn, bình an, khỏe mạnh.

Cụ thể, Thần tài - Thổ địa là những vị Thần năng lực có hạn, nếu gặp phải yêu ma có công phu cao hơn thì 2 vị Thần này sẽ bị họ phá phách, làm tổn hại. Chính vì thế, tỏi được sử dụng để ma quỷ giảm đi một phần công lực, khiến chúng sợ hãi bỏ đi, không dám xâm phạm Thần tài - Thổ địa nữa.

Thực ra không chỉ riêng Việt Nam mà người Trung Quốc cũng có phong tục dùng tỏi để trừ tà. Thông thường, họ treo tỏi quanh nhà để ma quỷ không dám xâm phạm, phá phách cuộc sống yên bình của họ nữa. Tuy nhiên việc dùng tỏi để trừ tà ma cho đến nay vẫn chưa ai có thể kiểm chứng được tác dụng thật sự của nó. Có lẽ nó chỉ hình thành dựa trên tưởng tượng của con người mà thôi.

Sự thật về thói quen dùng tỏi trừ tà, tăng dương khí trong tháng 7 cô hồn - Ảnh 2.

Việc dùng tỏi trừ ta ma chưa biết có hiệu quả không nhưng trước mắt nó đã có tác dụng trấn an, tạo niềm tin cho con người.

Nói về tác dụng của tỏi trong việc xua đuổi tà ma, trong tín ngưỡng dân gian Việt Nam có những quan niệm và nghi lễ trừ tà ma được thực hiện bởi các thầy phong thủy, thầy pháp có pháp thuật trừ tà. Đây là tín ngưỡng con người duy trì từ xưa đến nay, giải quyết vấn đề tâm lý cho nhiều người. Tuy nhiên mọi người không nên sa đà vào mê tín, đặc biệt là việc mua và sử dụng các sản phẩm tâm linh được cho là có thể tránh được tà ma.

Như vậy có thể thấy, việc dùng tỏi trừ ta ma chưa biết có hiệu quả không nhưng trước mắt nó đã có tác dụng trấn an, tạo niềm tin cho con người. Chúng ta có quyền lựa chọn tin hoặc không, nhưng dù làm gì cũng không nên quá sa đà mê tín bởi lúc đó chính bạn đang tự hủy hoại cuộc sống của mình chứ không phải bất cứ loài ma quỷ nào hết.

* Thông tin phong thủy trong bài mang tính tham khảo.

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