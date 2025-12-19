Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt

Mùng 1 tháng 11 âm lịch ngày mai: Giờ đẹp thắp hương và những điều nên kiêng để cả tháng may mắn

Thứ sáu, 11:59 19/12/2025 |
Hà My
Hà My
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH – Quan niệm mùng 1 đầu tháng là thời điểm khởi khí – khai lộc, có ảnh hưởng đến vận may, tài lộc và công việc trong cả tháng. Việc chọn giờ đẹp thắp hương mùng 1, hướng xuất hành và đặc biệt chú ý những điều kiêng kỵ này sẽ giúp một tháng mới hanh thông.

Giờ đẹp thắp hương mùng 1 tháng 11 âm lịch và những điều nên kiêng - Ảnh 1.Khung giờ đẹp thắp hương ngày Rằm tháng 10 âm lịch 2025 - ngày mai 4/12 để cầu linh ứng hiệu quả

GĐXH – Ngày Rằm tháng 10 âm lịch 2025 sẽ vào ngày mai – ngày 4/12 dương lịch. Theo chuyên gia phong thủy, mọi người nên chọn giờ đẹp thắp hương ngày Rằm tháng 10 sau và nên nhớ các điều kiêng kỵ dưới đây để khẩn cầu mọi điều linh ứng.

Giờ đẹp thắp hương mùng 1 tháng 11 âm lịch

Ngày mai 20/12 là ngày mùng 1 tháng 11 âm lịch. Chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà cho biết, vào ngày mùng 1 tháng 11 âm lịch, giờ hoàng đạo tốt nhất để lên hương là giờ Thìn (7h – 9h). Đây được xem là khung giờ cát lành, giúp gia chủ đón sinh khí, cầu bình an, tài lộc và may mắn cho cả tháng.

Việc chuẩn bị đồ lễ chu toàn, thắp hương giờ đẹp, chuyên gia khuyên trong ngày đầu tháng, mọi người cần chú ý chọn thời hướng xuất hành tốt trong ngày để vận trình cả tháng được thuận lợi, tài lộc viên mãn, tránh được vận xui.

Giờ đẹp thắp hương mùng 1 tháng 11 âm lịch và những điều nên kiêng - Ảnh 2.

Ảnh minh họa

Theo đó, hướng xuất hành trong ngày mùng 1 tháng 11 âm lịch là:

- Hỷ Thần: Đông Nam

- Tài Thần: Tây Bắc

- Hạc Thần: Đông Nam

Giờ xuất hành:

+ Đại an: Giờ Dần (3h-5h), giờ Thân (15h-17h)

+ Tốc hỷ: Giờ Thìn (7h-9h), giờ Tuất (19h-21h)

+ Tiểu cát: Giờ Ngọ (11h-13h), giờ Tý (23h-1h)

Một số điều cần kiêng kỵ trong ngày mùng 1 tháng 11 âm lịch

Kiêng ăn một số món đầu tháng

Theo dân gian, ngày đầu tháng nên tránh các món như: thịt chó, thịt vịt, mực, xôi trắng… Một số nơi kiêng trứng vịt lộn, tôm với quan niệm "đi giật lùi". Quan niệm cho rằng những món này có thể mang đến xui xẻo, hãm về tài lộc, khiến công việc không thuận lợi.

Kiêng vay mượn tiền mùng 1 tháng 11 âm lịch

Nhiều người tin rằng đầu tháng làm gì thì cả tháng sẽ như vậy. Vì thế, việc vay mượn, cho vay hoặc chi tiêu lớn trong ngày mùng 1 đầu tháng thường hay hạn chế để tránh việc hao tài. Tất nhiên, việc chi tiêu trong ngày vẫn phải diễn ra, nhưng tránh hoang phí nhất thời để đảm bảo "có kiêng có lành".

Kiêng cắt tóc, cắt móng tay

Theo quan niệm dân gian của người Việt, cắt tóc hay móng tay, móng chân vào ngày mùng 1 đầu tháng sẽ đem lại sự xui xẻo vì đây là một phần cơ thể. Cắt bỏ chúng vào ngày đầu tháng có thể mang lại những điều không may.

Kiêng đi thăm phụ nữ mới sinh

Dân gian quan niệm "sinh dữ tử lành", nên nhiều người, nhất là người buôn bán, tránh đi thăm bà đẻ vào đầu tháng. Ngoài ra, việc kiêng kỵ này cũng có cơ sở thực tế vì mẹ và bé trong tháng đầu cần yên tĩnh, tránh nguy cơ nhiễm bệnh. Người đến thăm nhiều cũng không tốt cho trẻ.

Kiêng nói những điều xui, tranh cãi, bất hòa

Những phát ngôn ngày đầu tháng sẽ có ảnh hưởng đến những chuyện sẽ xảy ra trong tháng đó. Bởi vậy mà mọi người thường có quan niệm tránh nói những điều xui, tranh cãi, bất hòa… để tránh tâm lý không tốt. Khi tâm an, mọi việc làm cũng sẽ thuận lợi, suôn sẻ hơn.

Không làm đổ vỡ đồ dùng

Quan niệm của người Việt, đầu tháng hay đầu năm cần tránh làm đổ vỡ đồ đạc vì cho rằng mang đến những điều không may, sự chia lìa.

Văn khấn cộng đồng gia tiên tại gia mùng 1 tháng 11 năm 2025

Nam mô a di Đà Phật!

Nam mô a di Đà Phật!

Nam mô a di Đà Phật!

- Con lạy chín phương Trời, mười phương Chư Phật, Chư phật mười phương.

- Kính lạy ngài Hoàng Thiên Hậu Thổ chư vị Tôn thần.

- Con kính lạy ngài Đông Trù Tư mệnh Táo phủ Thần quân, Ngũ phương Ngũ thổ, Phúc đức chính Thần.

- Con kính lạy các ngài Thần linh cai quản trong xứ này.

- Các cụ Cao Tằng Tổ khảo, Cao Tằng Tổ tỷ

- Thúc bá đệ huynh cô di tỉ muội và các hương linh nội, ngoại.

Hôm nay là ngày ........ tháng ..... năm ..............

Tín chủ con là .................................................. ....

Ngụ tại ........................................................ cùng toàn gia quyến.

Thành tâm sửa biện hương hoa, lễ vật, trà quả và các thứ cúng dâng, bày lên trước án

Chúng con thành tâm kính mời:

- Các vị Tôn thần cai quản trong khu vực này.

- Hương hồn Gia tiên nội, ngoại

Cúi xin các Ngài thương xót tín chủ

Giáng lâm trước án. Chứng giám lòng thành. Thụ hưởng lễ vật

Phù trì tín chủ chúng con:

Toàn gia an lạc, mọi việc hanh thông

Người người được chữ bình an,

Tám tiết vinh khang thịnh vượng,

Lộc tài tăng tiến, tâm đạo mở mang

Sở cầu tất ứng, sở nguyện tòng tâm.

Chúng con lễ bạc tâm thành, trước án kính lễ, cúi xin được phù hộ độ trì.

Nam mô a di Đà Phật!

Nam mô a di Đà Phật

Nam mô a di Đà Phật!

Cẩn cáo!.

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo.

Giờ đẹp thắp hương mùng 1 tháng 11 âm lịch và những điều nên kiêng - Ảnh 3.Khung giờ đẹp động thổ, khai trương, xuất hành tuần mới 1/12 - 7/12 giúp gia chủ nhiều tài lộc

GĐXH – Chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà đã xem khung giờ đẹp động thổ, khai trương, xuất hành tuần mới 1/12 - 7/12. Đừng bỏ lỡ cơ hội mang tài lộc về nhà với những giờ hoàng đạo tốt nhất.


Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

Xem khung giờ đẹp động thổ, khai trương, xuất hành tuần mới 24/11 - 30/11 giúp gia chủ mang tài lộc về nhà

Xem khung giờ đẹp động thổ, khai trương, xuất hành tuần mới 24/11 - 30/11 giúp gia chủ mang tài lộc về nhà

Cùng chuyên mục

Lý do sau khi tắm xong phải đóng cửa phòng tắm và mẹo để phòng tắm luôn khô ráo, sạch sẽ

Lý do sau khi tắm xong phải đóng cửa phòng tắm và mẹo để phòng tắm luôn khô ráo, sạch sẽ

- 2 giờ trước

GĐXH - Sau khi tắm xong, nhiều người có thói quen mở cửa phòng tắm để "cho khô nhanh", nghĩ rằng hơi nước sẽ thoát ra ngoài, giúp hạn chế ẩm mốc. Tuy nhiên, đây lại là một quan niệm sai lầm phổ biến.

Bí quyết dọn nhà sạch sẽ nhanh, gọn, nhẹ trước Giáng sinh

Bí quyết dọn nhà sạch sẽ nhanh, gọn, nhẹ trước Giáng sinh

- 4 giờ trước

GĐXH - Dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ trước các dịp lễ trong năm là điều vô cùng quan trọng. Dịp lễ giáng sinh cũng không ngoại lệ bởi đây là ngày mà người thân trong nhà quây quần bên nhau.

Những kiêng kỵ kiểu cổng nhà nên tránh khi xây

Những kiêng kỵ kiểu cổng nhà nên tránh khi xây

- 17 giờ trước

GĐXH - Cổng nhà là bộ mặt của ngôi nhà, là nơi đón và dẫn khí vào trong nhà. Do đó, khi làm cổng nhà, cần tuân thủ những nguyên tắc và kiêng kỵ nhất định để tránh những ảnh hưởng xấu đến sức khỏe và tăng tài lộc, vận may.

Những loại cây chịu bóng tối cực tốt mà bạn nên chọn để mang thiên nhiên vào từng góc nhỏ trong nhà

Những loại cây chịu bóng tối cực tốt mà bạn nên chọn để mang thiên nhiên vào từng góc nhỏ trong nhà

- 22 giờ trước

GĐXH - Dưới đây là danh sách chi tiết những loại cây chịu bóng tối cực tốt mà bạn có thể lựa chọn để mang thiên nhiên vào từng góc nhỏ trong nhà, từ phòng khách, phòng ngủ đến bàn làm việc hay thậm chí là nhà vệ sinh.

Đây là lý do nhà giàu trồng cây trầu bà trong phòng ngủ

Đây là lý do nhà giàu trồng cây trầu bà trong phòng ngủ

- 23 giờ trước

GĐXH - Việc đưa cây xanh vào không gian sống đang là một xu hướng được nhiều người yêu thích, đặc biệt trong phòng ngủ. Trong số rất nhiều lựa chọn, cây trầu bà luôn là một trong những cái tên được nhắc đến đầu tiên.

Tại sao nhà đối diện xây cổng cao hơn nhà mình lại gọi là ‘Bạch Hổ mở miệng’?

Tại sao nhà đối diện xây cổng cao hơn nhà mình lại gọi là ‘Bạch Hổ mở miệng’?

- 1 ngày trước

GĐXH - Khi hàng xóm xây cổng cao hơn nhà mình, phong thủy có thể ảnh hưởng đến vận khí và tài lộc.

Những cách trang trí cây thông Noel dành cho phòng khách khiến nhà cửa ấm áp

Những cách trang trí cây thông Noel dành cho phòng khách khiến nhà cửa ấm áp

- 1 ngày trước

GĐXH - Cây thông Noel chính là tượng trưng cho hình ảnh mùa Giáng sinh sắp đến gần. Các gia đình thường bố trí cây thông Noel tại vị trí quan trọng là phòng khách. Cùng tìm hiểu phong cách trang trí cây thông Noel dành cho phòng khách dưới đây.

Vừa làm cảnh vừa dùng chế biến món ăn, cây cảnh này trồng trước nhà được ví như “nam châm” hút lộc, giữ khí lành

Vừa làm cảnh vừa dùng chế biến món ăn, cây cảnh này trồng trước nhà được ví như “nam châm” hút lộc, giữ khí lành

- 1 ngày trước

GĐXH – Đây là một trong những cây cảnh trồng trước nhà, trong sân vườn và cả văn phòng đều rất thích hợp. Đinh lăng dễ trồng, thích nghi tốt ở nhiều điều kiện môi trường, khi trồng trước nhà được ví như “nam châm” hút lộc, giữ khí lành.

Thận trọng khi đặt gương đối diện bếp kẻo tai bay vạ gió, tài lộc không cánh mà tiêu tán

Thận trọng khi đặt gương đối diện bếp kẻo tai bay vạ gió, tài lộc không cánh mà tiêu tán

- 1 ngày trước

GĐXH - Theo phong thủy vị trí đặt gương là yếu tố cần được cân nhắc cẩn thận, đặc biệt là khi liên quan đến khu vực bếp - nơi giữ lửa và sinh khí cho cả gia đình.

Choáng ngợp trước biệt thự mới toanh của vợ chồng Mạnh Trường

Choáng ngợp trước biệt thự mới toanh của vợ chồng Mạnh Trường

- 1 ngày trước

GĐXH - Qua những hình ảnh được chia sẻ, biệt thự này mang phong cách châu Âu hiện đại với hai gam màu kem – nâu làm chủ đạo, tạo cảm giác rộng rãi, trang nhã và thoáng đãng.

Xem nhiều

Tại sao nhà đối diện xây cổng cao hơn nhà mình lại gọi là ‘Bạch Hổ mở miệng’?

Tại sao nhà đối diện xây cổng cao hơn nhà mình lại gọi là ‘Bạch Hổ mở miệng’?

GĐXH - Khi hàng xóm xây cổng cao hơn nhà mình, phong thủy có thể ảnh hưởng đến vận khí và tài lộc.

Vị trí 'đại kỵ' phong thủy không nên treo lịch năm mới 2026

Vị trí 'đại kỵ' phong thủy không nên treo lịch năm mới 2026

Vị trí đại kỵ không nên treo đồng hồ tránh ảnh hưởng tới gia đạo

Vị trí đại kỵ không nên treo đồng hồ tránh ảnh hưởng tới gia đạo

Cây trầu không trồng ở vị trí này tại nhà đem lại tài lộc, may mắn, bình an và hạnh phúc

Cây trầu không trồng ở vị trí này tại nhà đem lại tài lộc, may mắn, bình an và hạnh phúc

Cách an vị ban thờ gia tiên chuẩn, gia đạo được ấm êm

Cách an vị ban thờ gia tiên chuẩn, gia đạo được ấm êm

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top