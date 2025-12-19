Mùng 1 tháng 11 âm lịch ngày mai: Giờ đẹp thắp hương và những điều nên kiêng để cả tháng may mắn
GĐXH – Quan niệm mùng 1 đầu tháng là thời điểm khởi khí – khai lộc, có ảnh hưởng đến vận may, tài lộc và công việc trong cả tháng. Việc chọn giờ đẹp thắp hương mùng 1, hướng xuất hành và đặc biệt chú ý những điều kiêng kỵ này sẽ giúp một tháng mới hanh thông.
Giờ đẹp thắp hương mùng 1 tháng 11 âm lịch
Ngày mai 20/12 là ngày mùng 1 tháng 11 âm lịch. Chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà cho biết, vào ngày mùng 1 tháng 11 âm lịch, giờ hoàng đạo tốt nhất để lên hương là giờ Thìn (7h – 9h). Đây được xem là khung giờ cát lành, giúp gia chủ đón sinh khí, cầu bình an, tài lộc và may mắn cho cả tháng.
Việc chuẩn bị đồ lễ chu toàn, thắp hương giờ đẹp, chuyên gia khuyên trong ngày đầu tháng, mọi người cần chú ý chọn thời hướng xuất hành tốt trong ngày để vận trình cả tháng được thuận lợi, tài lộc viên mãn, tránh được vận xui.
Theo đó, hướng xuất hành trong ngày mùng 1 tháng 11 âm lịch là:
- Hỷ Thần: Đông Nam
- Tài Thần: Tây Bắc
- Hạc Thần: Đông Nam
Giờ xuất hành:
+ Đại an: Giờ Dần (3h-5h), giờ Thân (15h-17h)
+ Tốc hỷ: Giờ Thìn (7h-9h), giờ Tuất (19h-21h)
+ Tiểu cát: Giờ Ngọ (11h-13h), giờ Tý (23h-1h)
Một số điều cần kiêng kỵ trong ngày mùng 1 tháng 11 âm lịch
Kiêng ăn một số món đầu tháng
Theo dân gian, ngày đầu tháng nên tránh các món như: thịt chó, thịt vịt, mực, xôi trắng… Một số nơi kiêng trứng vịt lộn, tôm với quan niệm "đi giật lùi". Quan niệm cho rằng những món này có thể mang đến xui xẻo, hãm về tài lộc, khiến công việc không thuận lợi.
Kiêng vay mượn tiền mùng 1 tháng 11 âm lịch
Nhiều người tin rằng đầu tháng làm gì thì cả tháng sẽ như vậy. Vì thế, việc vay mượn, cho vay hoặc chi tiêu lớn trong ngày mùng 1 đầu tháng thường hay hạn chế để tránh việc hao tài. Tất nhiên, việc chi tiêu trong ngày vẫn phải diễn ra, nhưng tránh hoang phí nhất thời để đảm bảo "có kiêng có lành".
Kiêng cắt tóc, cắt móng tay
Theo quan niệm dân gian của người Việt, cắt tóc hay móng tay, móng chân vào ngày mùng 1 đầu tháng sẽ đem lại sự xui xẻo vì đây là một phần cơ thể. Cắt bỏ chúng vào ngày đầu tháng có thể mang lại những điều không may.
Kiêng đi thăm phụ nữ mới sinh
Dân gian quan niệm "sinh dữ tử lành", nên nhiều người, nhất là người buôn bán, tránh đi thăm bà đẻ vào đầu tháng. Ngoài ra, việc kiêng kỵ này cũng có cơ sở thực tế vì mẹ và bé trong tháng đầu cần yên tĩnh, tránh nguy cơ nhiễm bệnh. Người đến thăm nhiều cũng không tốt cho trẻ.
Kiêng nói những điều xui, tranh cãi, bất hòa
Những phát ngôn ngày đầu tháng sẽ có ảnh hưởng đến những chuyện sẽ xảy ra trong tháng đó. Bởi vậy mà mọi người thường có quan niệm tránh nói những điều xui, tranh cãi, bất hòa… để tránh tâm lý không tốt. Khi tâm an, mọi việc làm cũng sẽ thuận lợi, suôn sẻ hơn.
Không làm đổ vỡ đồ dùng
Quan niệm của người Việt, đầu tháng hay đầu năm cần tránh làm đổ vỡ đồ đạc vì cho rằng mang đến những điều không may, sự chia lìa.
Văn khấn cộng đồng gia tiên tại gia mùng 1 tháng 11 năm 2025
Nam mô a di Đà Phật!
Nam mô a di Đà Phật!
Nam mô a di Đà Phật!
- Con lạy chín phương Trời, mười phương Chư Phật, Chư phật mười phương.
- Kính lạy ngài Hoàng Thiên Hậu Thổ chư vị Tôn thần.
- Con kính lạy ngài Đông Trù Tư mệnh Táo phủ Thần quân, Ngũ phương Ngũ thổ, Phúc đức chính Thần.
- Con kính lạy các ngài Thần linh cai quản trong xứ này.
- Các cụ Cao Tằng Tổ khảo, Cao Tằng Tổ tỷ
- Thúc bá đệ huynh cô di tỉ muội và các hương linh nội, ngoại.
Hôm nay là ngày ........ tháng ..... năm ..............
Tín chủ con là .................................................. ....
Ngụ tại ........................................................ cùng toàn gia quyến.
Thành tâm sửa biện hương hoa, lễ vật, trà quả và các thứ cúng dâng, bày lên trước án
Chúng con thành tâm kính mời:
- Các vị Tôn thần cai quản trong khu vực này.
- Hương hồn Gia tiên nội, ngoại
Cúi xin các Ngài thương xót tín chủ
Giáng lâm trước án. Chứng giám lòng thành. Thụ hưởng lễ vật
Phù trì tín chủ chúng con:
Toàn gia an lạc, mọi việc hanh thông
Người người được chữ bình an,
Tám tiết vinh khang thịnh vượng,
Lộc tài tăng tiến, tâm đạo mở mang
Sở cầu tất ứng, sở nguyện tòng tâm.
Chúng con lễ bạc tâm thành, trước án kính lễ, cúi xin được phù hộ độ trì.
Nam mô a di Đà Phật!
Nam mô a di Đà Phật
Nam mô a di Đà Phật!
Cẩn cáo!.
* Thông tin trong bài mang tính tham khảo.
