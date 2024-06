Xôn xao quán bún chả 40 năm ở Hà Nội rửa thịt nướng bằng nước đen ngòm

Đoạn video ghi lại cảnh người phụ nữ gắp miếng thịt nhúng xuống khay nước đen ngòm rồi cho lên vỉ, tiếp tục nướng trên than.

Người đăng tải video tên là L.T. Theo bài viết, hình ảnh được ghi lại hôm 15/6, tại một quán bún chả trên phố Quốc Tử Giám (phường Văn Miếu, quận Đống Đa, Hà Nội).

"Mình ăn tại quán này từ năm 2017, nhưng giờ mới phát hiện họ nướng thịt như vậy. Thực sự lúc đó mình muốn nôn luôn miếng thịt ra, khi thấy miếng thịt rơi xuống than mà họ rửa ngay vào cái nước đen ngòm. Nãy mình còn thấy đó là nước rửa chén xịt vào cộng với nước thịt chảy xuống hòa với than", bài viết có đoạn.

Video và nội dung bài chia sẻ đã khiến nhiều cư dân mạng "rùng mình".

Hình ảnh cắt từ đoạn video lan truyền trên mạng xã hội

Phóng viên đã tới quán bún chả xuất hiện trong video. Quán nằm tại khu vực phố Quốc Tử Giám (phường Văn Miếu, quận Đống Đa, Hà Nội). Anh G., con trai chủ quán cho biết sự việc trên xảy ra cách đây mấy ngày.

Theo anh G., nước trong khay là nước mỡ của thịt, không phải nước than hay nước rửa chén như thông tin lan truyền trên mạng xã hội. Anh G. giải thích, khi nướng thịt, nhân viên sẽ hứng phần mỡ chảy ra rồi đổ đi.

"Hôm đó, có thể miếng thịt không may rơi vào than, người nướng thịt luống cuống nên vội nhúng vào nước thịt để tráng bụi than dính vào bề mặt thịt", anh G. nói.

Được biết, quán bún chả này có tuổi đời khoảng 40 năm. Mỗi suất gồm bún, thịt viên, chả miếng và rau, giá 45.000 đồng.

Cũng theo anh G., hai người phụ trách nướng thịt tại quán là mẹ và bác gái anh. Họ làm việc luân phiên theo tuần. Người trong video là bác gái anh. Anh G. thừa nhận hành động này sai quy trình của quán nên sẽ chấn chỉnh toàn bộ nhân viên.

Chiều 19/6, trao đổi với phóng viên VietNamNet , lãnh đạo UBND phường Văn Miếu cho biết đơn vị đã nắm được thông tin phản ánh trên mạng xã hội và đã giao cán bộ xuống quán làm việc, xác minh thông tin.