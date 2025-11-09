Mới nhất
Xót xa trường học tan hoang sau bão Kalmaegi

Chủ nhật, 14:30 09/11/2025 | Giáo dục
Sau khi bão số 13 (Kalmaegi) quét qua, trường học ở nhiều tỉnh, thành trở nên hoang tàn, ngổn ngang vì bị sập, tốc mái, bàn ghế ngã đổ.

Xót xa trường học tan hoang sau bão Kalmaegi - Ảnh 1.

Tại Đắk Lắk, địa phương nằm trong tâm bão số 13, ngành giáo dục ở đây ước tính chịu thiệt hại nặng nề. (Ảnh: Truyền hình Đắk Lắk).

Xót xa trường học tan hoang sau bão Kalmaegi - Ảnh 2.

Theo báo cáo của Sở GD&ĐT, toàn tỉnh có 78 tường rào, cổng trường cùng 1.060 cây xanh gãy đổ, 546 bộ bàn ghế, 124 bộ máy tính cùng 175 thiết bị dạy học khác bị hư hại (Ảnh: Truyền hình Đắk Lắk).

Xót xa trường học tan hoang sau bão Kalmaegi - Ảnh 3.

Tại xã Phú Mỡ, 5 trường học bị ngập lụt nghiêm trọng. Trong đó, trường Tiểu học Phú Mỡ thiệt hại nặng nề nhất khi bị ngập sâu, đất đá tràn vào khuôn viên, nhiều tài sản hư hỏng. (Ảnh: Truyền hình Đắk Lắk).

Xót xa trường học tan hoang sau bão Kalmaegi - Ảnh 4.

Các thầy cô nỗ lực dọn dẹp tàn tích sau bão, mong đưa học sinh trở lại trường sớm nhất (Ảnh: Truyền hình Đắk Lắk).

Xót xa trường học tan hoang sau bão Kalmaegi - Ảnh 5.

Ngoài trường tiểu học Phú Mỡ, 4 trường học khác trên địa bàn xã cũng bị ngập lụt, hư hại cơ sở vật chất. (Ảnh: Truyền hình Đắk Lắk).

Xót xa trường học tan hoang sau bão Kalmaegi - Ảnh 6.

Giáo viên phơi sách vở, tài liệu bị ướt tại trường THCS Lê Văn Tám, xã Phú Mỡ. (Ảnh: Báo Đắk Lắk)

Xót xa trường học tan hoang sau bão Kalmaegi - Ảnh 7.

Tại xã Tuy An Bắc, giáo viên trường mầm non An Định đã bắt tay dọn dẹp sau lũ (Ảnh: Truyền hình Đắk Lắk).

Xót xa trường học tan hoang sau bão Kalmaegi - Ảnh 8.

Đồ chơi của học sinh mục nát sau nhiều giờ ngâm trong nước. (Ảnh: Truyền hình Đắk Lắk).

Xót xa trường học tan hoang sau bão Kalmaegi - Ảnh 9.

Ban Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Lắk đã huy động 30 cán bộ, chiến sĩ đến hỗ trợ địa phương dọn dẹp, khắc phục hậu quả sau bão. (Ảnh: Báo Đắk Lắk).

Xót xa trường học tan hoang sau bão Kalmaegi - Ảnh 10.

Tại tỉnh Gia Lai, nhiều trường học cũng ngổn ngang, phòng học lộn xộn, bàn ghế và thiết bị hư hại. (Ảnh: Đại học Quy Nhơn).

Xót xa trường học tan hoang sau bão Kalmaegi - Ảnh 11.

Cơn bão đã gây thiệt hại nhiều hạng mục tại các cơ sở giáo dục như: mái lớp học bị tốc; phòng học, phòng chức năng ngập nước; trang thiết bị giảng dạy hư hỏng. (Ảnh: Báo Gia Lai).

Xót xa trường học tan hoang sau bão Kalmaegi - Ảnh 12.

Đại học Quy Nhơn gánh thiệt hại nghiêm trọng. Gió mạnh khiến nhiều dãy nhà của trường tốc mái, vụn kính vỡ văng khắp nơi. (Ảnh: Đại học Quy Nhơn).

Xót xa trường học tan hoang sau bão Kalmaegi - Ảnh 13.

Trường đang ghi nhận thiệt hại và tiến hành khắc phục hậu quả, sớm ổn định việc dạy học. (Ảnh: Đại học Quy Nhơn).

Xót xa trường học tan hoang sau bão Kalmaegi - Ảnh 14.

Phòng học của trường Tiểu học & THCS Nhơn Hải (phường Quy Nhơn Đông) cũng hư hỏng nặng sau bão lớn. (Ảnh: Báo Gia Lai).

