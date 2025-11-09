Xót xa trường học tan hoang sau bão Kalmaegi
Sau khi bão số 13 (Kalmaegi) quét qua, trường học ở nhiều tỉnh, thành trở nên hoang tàn, ngổn ngang vì bị sập, tốc mái, bàn ghế ngã đổ.
