Xu hướng trang trí Giáng sinh thống trị năm 2025
Giáng sinh 2025 chứng kiến sự trở lại mạnh mẽ của phong cách hoài cổ và tinh thần 'maximalism' - càng rực rỡ, càng nhiều lớp càng tốt.
Chú lính chì gỗ (Nutcracker)
Theo dữ liệu Pinterest Trends, lượng tìm kiếm "nutcracker" và "nutcracker DIY" tăng khoảng 30% trong giai đoạn từ tháng 10/2024 đến tháng 10/2025, cho thấy tâm lý chuộng các biểu tượng Giáng sinh mang tính hoài niệm, gắn với ký ức tuổi thơ đang trở lại mạnh mẽ. Một số thương hiệu trang trí tại Anh cho biết những mẫu lính chì cao khoảng 1,8 m thuộc nhóm sản phẩm bán chạy nhất mùa này.
Đồ trang trí khổng lồ
Xu hướng "supersized decor" (trang trí khổ lớn) từ quả châu ngoại cỡ, ruy băng bản rộng tới cây thông cao khoảng 3 m, được nhiều chuỗi bán lẻ bổ sung vào danh mục bán hàng. Các nhà bán lẻ tại Anh cho biết khách hàng sẵn sàng chọn những món đồ ngoại cỡ để tạo hiệu ứng thị giác, dù không nhất thiết phải chi tiêu quá nhiều.
Nơ ruy băng
Nơ tiếp tục là phụ kiện được săn đón nhất mùa Giáng sinh năm nay. Dữ liệu do MediaVision cung cấp cho thấy lượng tìm kiếm "bow decor" tăng tới khoảng 181% so với năm trước. Cùng lúc, thương hiệu decor Gisela Graham ghi nhận doanh số nơ trang trí tăng ít nhất 50-60% so với mùa Giáng sinh 2024, biến nơ thành một trong những mặt hàng chủ lực năm nay.
Không chỉ nơ nhỏ gắn quà, xu hướng năm 2025 thiên về nơ bản lớn, chất liệu nhung, grosgrain kẻ sọc kẹo ngọt hoặc satin bóng, được cột trên cây thông, vòng nguyệt quế, lan can cầu thang, cửa chính. Các nhà thiết kế nội thất nhận định nơ khổ lớn giúp trang trí Giáng sinh vừa nữ tính, vừa sang trọng, lại dễ áp dụng với mọi phong cách nhà ở.
Làn sóng 90s trở lại
Một cụm từ được nhắc nhiều trong mùa Giáng sinh 2025 là "retro Christmas" (Giáng sinh hoài cổ). Các nhà bán lẻ ghi nhận sự trở lại của tượng ông già Noel, người tuyết bằng gốm, quả châu thủy tinh kiểu thập niên 1960 với tông màu kẹo ngọt, cùng vô số chi tiết vui nhộn như trái cây kết cườm, quả cầu disco, rèm kim tuyến.... Các chuyên gia cho rằng đây là cách người dùng "mua lại ký ức" và đưa không khí Giáng sinh thời thơ ấu vào nhà.
TikTok báo cáo xu hướng hoài niệm thập niên 1990 đang chiếm sóng với nhiều nội dung lãng mạn hóa cảnh Giáng sinh vùng nông thôn Anh và video khoe trang trí kiểu thập niên 90 xuất hiện dày đặc trên trang gợi ý.
Tinh thần 'maximalism' lên ngôi
Sau nhiều mùa ngự trị, phong cách trung tính tối giản bắt đầu chững lại. Dữ liệu MediaVision cho thấy lượng tìm kiếm "neutral decor" (trang trí trung tính) liên quan đến Giáng sinh giảm khoảng 33%, trong khi truy vấn "multicoloured Christmas lights" (đèn Giáng sinh nhiều màu) tăng khoảng 50% so với cùng kỳ.
Trào lưu "tacky Christmas" (cố ý rực rỡ, sặc sỡ, nhiều chi tiết) cũng đang lan rộng. Người dùng mạng xã hội ưu tiên cảm giác vui nhộn, sống động hơn là một góc nhà chuẩn "Instagram" nhưng hơi lạnh và xa cách. Việc tầng tầng lớp lớp đèn màu, châu, nơ, kim tuyến xuất hiện trở lại giúp không gian Giáng sinh trông sống động, ồn ào, mang tính ăn mừng rõ rệt hơn.
Bảng màu ấm, truyền thống
Một loạt gam màu vốn được ưa chuộng vài năm gần đây đang dần "hết thời" trong Giáng sinh 2025. MediaVision ghi nhận lượt tìm kiếm "blue Christmas decoration ideas" trên TikTok giảm khoảng 67%, trong khi nhu cầu tìm kiếm "silver Christmas trees" trên Google giảm khoảng 23% và từ khóa liên quan đồ trang trí bạc giảm khoảng 31%.
Các tông màu đỏ rượu vang, xanh xô thơm và các gam ấm giàu sắc đang lan rộng khắp mạng xã hội. Xu hướng "Ralph Lauren Christmas" hay Little Women Christmas" gợi không khí cổ điển, ấm cúng kiểu Châu Âu cũng đang thịnh hành.
