Thời tiết Hà Nội 10 ngày tới và cả nước: Nơi nắng nóng oi bức, nơi mưa tầm tã kéo dài

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Dự báo thời tiết Hà Nội và các khu vực trên cả nước

Theo bản tin dự báo thời tiết của VTV thời tiết, Hà Nội và khu vực Bắc Bộ tiếp tục ít mưa trời nắng. Tại Trung Bộ và Nam Bộ mưa lớn còn kéo dài trong 2-3 ngày tới.

Từ hôm qua (22/9), khu vực TP Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk, các tỉnh Khánh Hòa, Lâm Đồng và Nam Bộ có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Lượng mưa có nơi trên 110mm như các trạm: Bình Long (TP Đồng Nai) 117.8mm, Cửa Cạn (An Giang) 154.2mm, Phú Hưng (Cà Mau) 169.8mm…

Từ tối 22/9 đến ngày 23/9: Khu vực từ TP Huế đến TP Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk và Nam Bộ có mưa to đến rất to và dông với lượng mưa phổ biến 60-120mm, cục bộ có nơi trên 250mm.

Các tỉnh Lâm Đồng và Khánh Hòa: có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến 40-80mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 150mm.

Khu vực phía Nam tỉnh Quảng Trị, phía Tây các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có mưa, mưa vừa và dông với lượng mưa phổ biến 20-40mm, cục bộ có nơi mưa to trên 80mm.

Dự báo từ đêm 23/9 đến ngày 24/9: Khu vực từ Quảng Trị đến TP Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 70-150mm, cục bộ có nơi trên 250mm.

Phía Đông các tỉnh Gia Lai và Đắk Lắk; các tỉnh Khánh Hòa, Lâm Đồng; khu vực Nam Bộ: có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến 30-70mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 120mm.

Cảnh báo nguy cơ mưa có cường độ lớn (>100mm/3h).

Theo dự báo thời tiết, mưa lớn ở Trung Bộ còn kéo dài. Ảnh minh họa: TL



Từ đêm 24/9 và ngày 25/9, khu vực từ Hà Tĩnh đến TP Đà Nẵng có mưa vừa, mưa to và dông lượng mưa giảm dần phổ biến 40-70m, cục bộ có nơi mưa rất to trên 100mm. Phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Gia Lai, các tỉnh Đắk Lắk, Khánh Hòa, Lâm Đồng và Nam Bộ có mưa, mưa vừa và dông với lượng mưa phổ biến từ 20-40mm, cục bộ có nơi mưa to trên 80mm.

Cảnh báo mưa lớn có thể gây ngập úng vùng trũng thấp; lũ quét, sạt lở đất xảy ra ở triền sườn đồi núi, ven sông.

Tại khu vực Bắc Bộ trong đó có Thủ đô Hà Nội, trời tiếp tục nắng nhiều, trời nóng về trưa và chiều. Nhiệt độ cao nhất ở phường Hoàn Kiếm (Hà Nội) và các nơi khác từ 31-34 độ.

Thời tiết Hà Nội tiếp tục có nắng nhiều. Ảnh: T.H

Dự báo thời tiết 10 ngày tới các khu vực trên cả nước

Dự báo thời tiết Hà Nội 10 ngày tới

Theo dự báo thời tiết Hà Nội 10 ngày tới của Trung tâm dự báo KTTV Quốc gia, Thủ đô có những ngày trời mưa nắng đan xen nhau. Tuy nhiên, đa số sẽ là thời tiết nắng nhiều với mức nhiệt từ 31-34 độ.

Dự báo thời tiết Hà Nội 10 ngày tới. Nguồn: NCHMF

Dự báo thời tiết từ đêm 23/9 đến ngày 24/9 các khu vực trên cả nước:

- Khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ: Có mưa rào và dông vài nơi; riêng khu vực Bắc Trung Bộ ngày 24/9 có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông.

- Khu vực từ TP Huế đến TP Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có mưa to đến rất to và dông.

- Các tỉnh Lâm Đồng, Khánh Hòa và khu vực Nam Bộ: Có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to.

- Các khu vực khác: Có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết từ đêm 24/9 đến ngày 2/10 các khu vực trên cả nước:

- Bắc Bộ: Có mưa rào và dông vài nơi.

- Bắc Trung Bộ: Có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông.

- Khu vực từ Hà Tĩnh đến TP Đà Nẵng có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to; từ đêm 25/9 mưa có xu hướng giảm dần.

- Các nơi khác ở Trung Bộ và Nam Bộ có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi to đến khoảng ngày 26/9; sau có mưa rào và dông rải rác (thời gian mưa tập trung vào chiều và tối).

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.