Ngang cỡ Kia Morning, hatchback giá 293 triệu đồng thuần điện, nhiều công nghệ sẽ về Việt Nam?

Hatchback thuần điện, nhiều công nghệ

BYD Atto 1

Theo Doanh nghiệp Việt Nam, BYD Atto 1, trước đây được biết đến với tên gọi Seagull, đang thu hút sự chú ý tại Triển lãm Ô tô Quốc tế Gaikindo Indonesia (GIIAS) 2026 sau khi chuyển sang lắp ráp CKD tại nhà máy Subang, Tây Java, Indonesia. Đây là mẫu xe điện đô thị có kích thước nhỏ, hướng tới nhóm khách hàng cần một phương tiện di chuyển chủ yếu trong thành phố.

BYD Atto 1 Standard và Dynamic sử dụng chung bộ pin Blade LFP dung lượng 30,08 kWh. Theo tiêu chuẩn NEDC, hai phiên bản có phạm vi hoạt động tối đa 300 km, tương đương khoảng 250 km theo WLTP. Xe hỗ trợ sạc nhanh DC công suất tối đa 30 kW.

Mọi phiên bản BYD Atto 1 đều sử dụng mô-tơ điện đặt trên cầu trước

Trong khi đó, phiên bản Premium được trang bị bộ pin Blade LFP dung lượng 38,88 kWh, cho phạm vi hoạt động 380 km theo NEDC và khoảng 320 km theo WLTP. Công suất sạc nhanh DC tối đa của bản này đạt 40 kW. Cả ba phiên bản đều hỗ trợ sạc AC tối đa 6,6 kW và tính năng V2L với công suất 2,2 kW.

Mọi phiên bản BYD Atto 1 đều sử dụng mô-tơ điện đặt trên cầu trước, cho công suất tối đa 75 mã lực và mô-men xoắn cực đại 135 Nm. Xe tăng tốc 0 - 50 km/h trong 4,9 giây và đạt tốc độ tối đa 130 km/h. Cấu hình này phù hợp với nhu cầu di chuyển hàng ngày, đặc biệt trong môi trường đô thị đông đúc.

Sau khi chuyển sang lắp ráp CKD, Atto 1 cũng được điều chỉnh một số chi tiết. Cần số được đưa lên cột lái thay cho núm xoay trên bảng điều khiển trung tâm. Hàng nút chức năng trên táp-lô cũng chuyển sang dạng nút bấm đơn giản hơn.

Atto 1 cũng được điều chỉnh một số chi tiết.

Bản Premium sở hữu màn hình cảm ứng trung tâm 12,8 inch, camera quan sát 360 độ, ghế lái chỉnh điện 6 hướng, sạc điện thoại không dây và vô-lăng chỉnh được cả độ nghiêng lẫn tầm với. Hai bản Dynamic và Premium sử dụng mâm hợp kim 16 inch, đèn LED toàn phần, màn hình 7 inch, điều hòa một vùng, camera lùi và cảm biến hỗ trợ đỗ xe phía sau.

Khoang hành lý của Atto 1 có dung tích 230 lít và tăng lên 930 lít khi gập hàng ghế sau.

Bản Standard có cấu hình đơn giản hơn với đèn pha halogen và mâm thép 15 inch. Cách phân hóa trang bị giúp BYD Atto 1 tiếp cận nhiều nhóm khách hàng khác nhau trong phân khúc xe điện đô thị giá thấp.

Thông tin trên VOV, khoang hành lý của Atto 1 có dung tích 230 lít và tăng lên 930 lít khi gập hàng ghế sau. Tuy nhiên, trang bị an toàn giữa các phiên bản có sự khác biệt. Chỉ bản Premium có 6 túi khí, trong khi bản Dynamic không có túi khí bên hông. Đáng chú ý, toàn bộ Atto 1 tại Indonesia đều không được trang bị gói hỗ trợ lái ADAS, dù phiên bản cao cấp tại Thái Lan có AEB, ACC, nhận diện biển báo và hỗ trợ giữ làn đường.

Giá hatchback BYD Atto 1

Tại Indonesia, BYD Atto 1 hiện có ba phiên bản gồm Standard, Dynamic và Premium. Trong đó, bản Standard có giá 199 triệu Rupiah, tương đương khoảng 292 triệu đồng. Hai phiên bản Dynamic và Premium lần lượt có giá 210 triệu và 245 triệu Rupiah, tương đương khoảng 308 triệu và 360 triệu đồng.

Với mức giá này, BYD Atto 1 nằm trong vùng giá của nhiều mẫu xe đô thị chạy xăng như Hyundai Grand i10 và Kia Morning. Tuy nhiên, thay vì sử dụng động cơ đốt trong, Atto 1 được trang bị hệ thống truyền động thuần điện, tạo thêm lựa chọn cho nhóm khách hàng ưu tiên chi phí vận hành và khả năng di chuyển trong đô thị.

Với giá từ dưới 300 triệu đồng, BYD Atto 1 tạo ra áp lực mới lên nhóm xe đô thị như Hyundai i10 và Kia Morning. Nếu được đưa tới những thị trường khác trong khu vực với mức giá tương tự, mẫu xe điện của BYD có thể trở thành lựa chọn đáng chú ý trong nhóm hatchback cỡ A.

Còn theo VOV.vn thông tin, tại thị trường Thái Lan, BYD Atto 1 được phân phối với hai phiên bản là Dynamic và Premium. Xe được trang bị các tiện nghi cơ bản như màn hình giải trí trung tâm, kết nối điện thoại thông minh, chìa khóa thông minh và hệ thống hỗ trợ lái ở mức tiêu chuẩn.

Giá bán khởi điểm của mẫu xe này là 429.900 baht và cao nhất 459.900 baht, tương đương khoảng hơn 345 triệu đồng. Với mức giá này, BYD Atto 1 trở thành một trong những mẫu xe điện rẻ nhất tại Thái Lan, cạnh tranh trực tiếp trong phân khúc xe điện đô thị cỡ nhỏ.

Nếu được đưa về Việt Nam, BYD Atto 1 sẽ cạnh tranh trực tiếp với VinFast VF 5 (529 triệu đồng). Đây sẽ là thách thức lớn với mẫu xe Trung Quốc bởi sản phẩm Việt đang là một trong những mẫu ô tô được ưa chuộng nhất thị trường trong nước, nhờ ưu đãi miễn phí sạc đến năm 2029 từ nhà sản xuất, và hạ tầng trạm sạc độc quyền.

Hatchback hạng A ở Việt Nam giá rẻ đáng mua

Hatchback hạng A giá rẻ nhất Việt Nam ngày càng có nhiều lựa chọn khi ngoài những mẫu xe thuộc phân khúc cỡ nhỏ còn có thêm các dòng ô tô điện cỡ nhỏ, có giá chưa tới 300 triệu đồng.

Hatchback hạng A Kia Morning MT: 349 triệu đồng

Kia Morning MT

Những đợt ưu đãi giá liên tiếp giúp giá bán bản Kia Morning MT tiêu chuẩn số sàn hiện chỉ còn 349 triệu đồng. Đây là mẫu xe máy xăng có giá bán hấp dẫn nhất thị trường ô tô Việt Nam. Kia Morning hiện do THACO AUTO lắp ráp, phân phối. Phiên bản tiêu chuẩn của mẫu xe này chỉ sở hữu tính năng, trang bị cơ bản đáp ứng nhu cầu của những người lần đầu mua xe ô tô hay những cá nhân, doanh nghiệp mua xe chạy dịch vụ taxi, xe công nghệ…

Hatchback hạng A Toyota Wigo MT: 360 triệu đồng

Toyota Wigo

Cùng phân khúc Kia Morning MT, nếu muốn một mẫu xe nhỏ gọn, nhập khẩu nguyên chiếc khách hàng có thể lựa chọn phiên bản Toyota Wigo số sàn (MT) có giá chỉ 360 triệu đồng. Mẫu xe này nhập khẩu nguyên chiếc từ Indonesia, sở hữu vẻ ngoài mạnh mẽ, thể thao, tuy nhiên tương tự Morning MT, Toyota Wigo MT cũng thiếu nhiều trang bị, tính năng so với bản số tự động. Mẫu xe này vẫn dùng động cơ xăng 1.2 lít có công suất 87 mã lực và mô-men xoắn cực đại 108 Nm, kết hợp với hộp số số sàn 4 cấp.

Hatchback hạng A Hyundai Grand i10 MT tiêu chuẩn: 360 - 380 triệu đồng

Hyundai Grand i10 MT

Hyundai Grand i10 MT tiêu chuẩn với hai biến thể sedan và hatchback 5 cửa có giá bán chỉ từ 360 - 380 triệu đồng. Hyundai Grand i10 do TC Motor lắp ráp, phân phối tại Việt Nam. Đây là mẫu ô tô cỡ nhỏ giá rẻ bán chạy nhất Việt Nam với 1.570 xe bán ra trong 4 tháng đầu năm 2024. Không chỉ giá bán, sức hút của mẫu xe này còn đến từ kiểu dáng thiết kế, trang bị tính năng. Hyundai Grand i10 MT tiêu chuẩn vẫn giữ nguyên động cơ Kappa 1.2 lít có công suất 83 mã lực và mô-men xoắn cực đại 114 Nm, đi kèm hộp số sàn 5 cấp.