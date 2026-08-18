Vì sao giá lăn bánh Mazda CX-3 giảm sốc, SUV cỡ B rẻ chỉ như Kia Morning, Hyundai Grand i10?

Lý do giá lăn bánh Kia Sonet tiếp tục giảm kỷ lục, SUV cỡ nhỏ chỉ ngang Kia Morning, Hyundai Grand i10 GĐXH - Giá lăn bánh Kia Sonet tiếp tục hạ niêm yết sâu kỷ lục, đưa phiên bản tiêu chuẩn về mức 450 triệu đồng và tạo lợi thế lớn về lệ phí trước bạ so với các đối thủ cùng phân khúc.

Giá lăn bánh Mazda CX-3

Mazda CX-3 đang xuống mức thấp nhất kể từ khi mẫu xe này có mặt tại Việt Nam.

Theo Tạp chí Kinh tế Chứng khoán, giá bán thực tế của Mazda CX-3 đang xuống mức thấp nhất kể từ khi mẫu xe này có mặt tại Việt Nam. Tại một số đại lý, phiên bản tiêu chuẩn đã được chào bán dưới mốc 500 triệu đồng, mở ra cơ hội tiếp cận hấp dẫn cho khách hàng đang tìm kiếm một mẫu SUV đô thị giá hợp lý.

Theo khảo sát tại một đại lý Mazda ở Hà Nội, Mazda CX-3 1.5 AT tiêu chuẩn sản xuất năm 2025 (VIN 2025) hiện được chào bán với giá 474 triệu đồng, thấp hơn 45 triệu đồng so với giá bán lẻ đề xuất hiện hành là 519 triệu đồng. Số lượng xe ưu đãi được cho biết không còn nhiều.

Trước đó, từ đầu tháng 8, thông báo từ Mazda Việt Nam đã điều chỉnh giảm giá niêm yết cho CX-3. Riêng bản 1.5 AT được giảm 30 triệu đồng, từ 549 triệu đồng xuống còn 519 triệu đồng.

Như vậy, nếu cộng cả mức giảm từ hãng và chương trình khuyến mại của đại lý, khách hàng có thể tiết kiệm tới 75 triệu đồng so với thời điểm trước khi Mazda điều chỉnh giá.

Với mức giá 474 triệu đồng, Mazda CX-3 hiện trở thành một trong những mẫu SUV đô thị có giá bán thấp nhất trên thị trường, thậm chí còn rẻ hơn cả giá niêm yết của Toyota Raize (510 triệu đồng), dù CX-3 thuộc phân khúc B-SUV cao hơn. Mức giá này giúp Mazda CX-3 rẻ ngang với những chiếc hatchback hạng A như Hyundai Grand i10, Kia Morning.

Để Mazda CX-3 có thể lăn bánh, ngoài khoản giá mua xe, khách hàng sẽ phải bỏ ra nhiều khoản thuế, phí khác nhau (tùy vào tỉnh, thành). Riêng tại Hà Nội có phí trước bạ cao nhất (12%), phí ra biển cao nhất (20 triệu đồng), phí ra biển của TP. Hồ Chí Minh cũng là 20 triệu đồng, trong khi đó các tỉnh thành khác chỉ 1 triệu đồng phí lấy biển.

Giá xe Mazda CX-3 và các đối thủ

Mazda CX-3 giá từ 549 triệu đồng

Mitsubishi Xforce giá từ 599 triệu đồng

Toyota Yaris Cross giá từ 650 triệu đồng

Hyundai Creta giá từ 599 triệu đồng

Kia Seltos giá từ 599 triệu đồng

Đánh giá xe Mazda CX-3

Mazda CX-3 là mẫu SUV cỡ nhỏ được phát triển theo ngôn ngữ thiết kế KODO. Xe có kích thước dài x rộng x cao lần lượt là 4.275 x 1.765 x 1.535 mm. Trục cơ sở đạt 2.570 mm.

Mazda CX-3 là mẫu SUV cỡ nhỏ

Ngoại hình Mazda CX-3 2025 sở hữu nhiều đường nét thiết kế góc cạnh, mảng khối, nhấn mạnh vào vẻ đẹp gân guốc của một mẫu xe đô thị gầm cao.

Đầu xe nổi bật với lưới tản nhiệt tạo hình 4 thanh ngang mạ crôm sáng bóng, nối liền với cặp đèn pha tạo hình nửa vòng tròn bắt mắt. Cản trước ốp nhựa cứng tối màu làm nổi rõ dòng chữ CX-3.

Dọc thân xe là những đường gân dập nổi cùng bộ mâm đa chấu 18 inch tiêu chuẩn. Ốp nhựa xám dưới cản sau cùng đèn hậu có biểu tượng viền LED mới mang đến vẻ khỏe khoắn và năng động. Xe có phần nẹp hông nhựa sơn đen bóng thay vì đen nhám của bản cũ.

Đuôi xe có giá nóc thể thao và cánh gió phía sau. Bộ đèn hậu sử dụng công nghệ LED. Cản sau bằng nhựa đen và cặp ống xả kép crom nổi bật. Phiên bản Premium có thêm ốp nhựa be sáng hầm hố tăng tính thể thao.

Phiên bản Mazda CX-3 1.5 AT mới có các trang bị cơ bản như đèn pha, đèn hậu đều dạng halogen. Đèn pha không có tính năng bật/tắt tự động.

Khoang cabin của Mazda CX-3 2025 được thiết kế theo phong cách tối giản đặc trưng

Khoang cabin của Mazda CX-3 2025 được thiết kế theo phong cách tối giản đặc trưng của người Nhật. Các trang thiết bị được bố trí thông minh, dễ dàng sử dụng và vận hành.

Những trang bị đáng chú ý trên Mazda CX-3 gồm có: màn hình hiển thị tốc độ trên kính HUD; cửa gió điều hòa; màn hình cảm ứng 7 inch, kết nối Apple Carplay và Android Auto; nhớ ghế 2 vị trí; phanh tay điện tử và tính năng giữ phanh tự động; gương chống chói tự động; hệ thống điều hòa tự động. Cửa sổ trời là trang bị mới nhưng chỉ có ở hai bản cao nhất.

Cung cấp sức mạnh cho Mazda CX-3 2025 là khối động cơ Skyactiv-G 1.5L, phun xăng trực tiếp, sản sinh công suất tối đa 110 mã lực tại 6000 vòng/phút, mô men xoắn cực đại 144 Nm tại 4000 vòng/phút. Đi kèm là hộp số tự động 6 cấp tích hợp chế độ lái thể thao và hệ dẫn động cầu trước.

Mazda CX-3 cũng được Mazda trang bị công nghệ kiểm soát gia tốc G-Vectoring Control, vốn được đánh giá cao trên Mazda6 và Mazda CX-5 mới. Hệ thống này còn được đánh giá là thông minh hơn cả cân bằng điện tử (VSC, EPS) khi có thể thay đổi cả công suất và mô-men xoắn động cơ để thích ứng với từng điều khiển lái, từ đó tối ưu cả lực gia tốc ngang/dọc, lực kéo trên từng bánh xe, giúp xe tăng tốc mượt mà và vận hành êm ái hơn, ổn định khi vào cua.

Mazda CX-3 được trang bị gói trang bị an toàn i-Activsense với nhiều tính năng cao cấp như: Cảnh báo điểm mù (BSM), Cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi (RCTA), Hệ thống cảnh báo làn đường (LDWS), Điều chỉnh chế độ đèn pha tự động (HBC), Phanh thông minh trong thành phố (SCBS F&R), Hệ thống nhắc nhở tập trung lái xe (DAA).

*Lưu ý: giá lăn bánh trên chỉ mang tính chất tham khảo, giá chưa bao gồm ưu đãi tại đại lý, giá có thể thay đổi tùy theo khu vực và trang bị từng xe.

SUV giá chỉ từ 485 triệu đồng ở Việt Nam

Xe gầm cao SUV cỡ nhỏ trên thị trường Việt có mức giá hợp lý chỉ từ 539 triệu đồng đang được nhiều gia đình Việt lựa chọn.

SUV Mitsubishi Xforce GLX: 599 triệu đồng

Mitsubishi Xforce GLX đang được giảm 100% lệ phí trước bạ. Ảnh: MMV

Mitsubishi Xforce là một trong những mẫu B-SUV bán chạy nhất tại thị trường Việt Nam. Xe được ra mắt khách Việt vào đầu năm 2024 với 4 phiên bản, mức giá dao động từ 599-705 triệu đồng.

Thông báo từ Misubishi, hãng cùng nhiều đại lý đã chủ động đưa ra ưu đãi 100% lệ phí trước bạ cho bản tiêu chuẩn GLX (giá 599 triệu đồng) và Premium (giá 680 triệu đồng), tương đương mức giảm giá lần lượt là 60 và 68 triệu đồng. Nhờ đó, Xforce bản GLX chỉ có giá tương đương 540 triệu đồng.





SUV Hyundai Creta bản tiêu chuẩn: 599 triệu đồng

Hyundai Creta giảm xuống chỉ còn từ 599 - 699

Hyundai Creta vừa được làm mới vào tháng 6/2025 với 4 phiên bản, khoảng giá từ 599-715 triệu đồng. Trong đó, bản Creta bản tiêu chuẩn có giá thấp nhất là 599 triệu đồng giống như đối thủ Mitsubishi Xforce.

SUV Mazda CX-3 AT: 549 triệu đồng

Mazda CX-3 nằm trong phân khúc B-SUV

Mazda CX-3 nằm trong phân khúc B-SUV cùng với hàng loạt cái tên trẻ trung khác. Mẫu xe này vừa được đưa về lắp ráp tại Việt Nam, thay vì nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan như trước đây.

Theo Mazda, New Mazda CX-3 có tất cả 4 phiên bản: AT, Deluxe, Luxury và Premium, giá bán từ 549-659 triệu đồng. Trong đó, bản AT mới được bổ sung có giá 549 triệu, chưa kể một số ưu đãi từ các đại lý có thể là sự lựa chọn đáng để cân nhắc của nhiều người.

SUV Omoda C5 Luxury: 539 triệu đồng

Omoda C5 Luxury

Omoda C5 Luxury là một lựa chọn rất đáng chú ý trong tầm giá trên 500 triệu đồng. Thực tế, mẫu xe Trung Quốc định vị ở phân khúc SUV cỡ B+ cùng với Toyota Corolla Cross, tuy nhiên giá bán lại khá "mềm", dao động từ 539-669 triệu đồng. Trong đó, bản base Omoda C5 Luxury có giá 539 triệu đồng.

Ghi nhận trong những tháng cuối năm, các đại lý Omoda & Jaecoo đang hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ và trừ thẳng vào giá bán với mẫu xe này, đưa giá bán thực tế của C5 Luxury xuống còn khoảng 485 triệu đồng.

SUV Mitsubishi Xpander MT: 560 triệu đồng

Mitsubishi Xpander được lắp ráp tại Việt Nam.

Mitsubishi Xpander vẫn đang là chiếc MPV 7 chỗ bán chạy nhất thị trường Việt Nam trong nhiều tháng qua. Hiện, Xpander được phân phối với 4 phiên bản, trong đó bản MT lắp ráp trong nước có giá 560 triệu.

Xpander vừa được nâng cấp mới từ tháng 9/2025 và được phân phối với 4 phiên bản là MT, AT, AT Premium và Xpander Cross, đều sử dụng động cơ 1.5L, sản sinh công suất cực đại 103 mã lực và mô-men xoắn 141 Nm. Giá bán dao động từ 555-648 triệu đồng.

SUV Suzuki XL7 Hybrid: 599 triệu đồng

Suzuki XL7 Hybrid

Suzuki XL7 Hybrid là mẫu MPV lai SUV tương tự Mitsubishi Xpander Cross. Giống như đối thủ trong phân khúc xe MPV 7 chỗ, XL7 Hybrid được nhập khẩu nguyên chiếc từ Indonesia với 1 phiên bản duy nhất sử dụng động cơ hybrid nhẹ có giá 599,9 triệu đồng.

Tuy nhiên mẫu xe MPV lai SUV này đang được hãng giảm 100% lệ phí trước bạ, tương đương số tiền giảm 60 triệu đồng, đưa giá bán thực tế của mẫu xe này tại đại lý xuống còn 540 triệu. Đây được đánh giá là mức khá "hời" và đáng để những người mua xe cuối năm cân nhắc.