Xuất hiện thông tin mới về vị trí rơi của máy bay MH370 mất tích bí ẩn hơn 10 năm?

Tìm kiếm máy bay MH370: Cập nhật thông tin mới nhất GĐXH - Hơn 11 năm sau khi chuyến bay MH370 của Malaysia Airlines mất tích, chính phủ Malaysia đã chính thức phê duyệt một cuộc tìm kiếm MH370 mới nhằm lần ra dấu vết của chiếc máy bay xấu số.

Thông tin mới về máy bay MH370 mất tích

Một mảnh cánh được xác nhận là thuộc về MH370. Ảnh: Bloomberg

Sau khi cuộc tìm kiếm MH370 lần 3 do công ty robot thám hiểm đại dương Ocean Infinity thực hiện bị tạm dừng vào tháng 4, một hy vọng mới đang được kỳ vọng giúp tìm thấy chiếc Boeing 777 mất tích cách đây hơn một thập kỷ.

Theo Thanh Niên, Ismail Hammad, kỹ sư trưởng của hãng hàng không Egyptair, tuyên bố ông tin rằng bản thân đang nắm giữ 'chìa khóa' giúp tiết kiệm "tiền bạc và thời gian" trong quá trình tìm kiếm máy bay mất tích MH370.

Bất chấp của hàng loạt thuyết âm mưu, Ismail tin chắc "không tặc" gây ra vụ việc, nhưng với câu hỏi đặt ra là máy bay đã rơi ở đâu khi kế hoạch của chúng bị phá hỏng.

Ông Ismail nhận định, nếu tên không tặc muốn thực hiện một vụ án hoàn hảo, một bí ẩn kéo dài hàng trăm năm, hắn sẽ phải hạ cánh máy bay xuống một trong những đường băng hoặc hồ nước bị bỏ hoang trong mê cung của quần đảo Philippines, bao gồm 7.641 hòn đảo.

Những đường băng như vậy trải dài và kết thúc ở biển, hồ hoặc đầm lầy, chứ không phải bay theo đường thẳng để rơi xuống vùng biển ngoài khơi thành phố Perth, trong một khu vực có thể dự đoán được bằng cách tính toán mức tiêu thụ nhiên liệu.

MH370 vẫn là bí ẩn của lịch sử hàng không thế giới dù từng tìm được một vài bộ phận rơi trên biển được cho là của chiếc máy bay này.

Chuyên gia Ismail nói thêm: "Dù có kinh nghiệm như thế nào, phi công cũng không thể bay thuận lợi và chính xác theo đường thẳng theo một tuyến đường dài như vậy, trên vùng biển rộng và vào ban đêm trong nhiều giờ liên tục như vậy".

Ông giải thích, việc định vị từ bờ biển Malaysia đến nam Ấn Độ Dương sẽ cho thấy máy bay bị rơi gần Perth, Australia. Nhưng nếu phi công MH370 có hệ thống GPS, họ đã có thể tự điều hướng trên các đảo ở Philippines "nếu họ biết rõ về chúng và ánh đèn thành phố".

Ông Ismail lưu ý, việc lập trình máy tính lái tự động chỉ với tọa độ 1 điểm trong không gian là nhiệm vụ đầy thách thức. "Do đó, một mình phi công sẽ không thể tiếp tục lái một chiếc máy bay lớn như B777-200 trong 9 giờ kể từ khi máy bay cất cánh cho đến khi biến mất, bao gồm cả 3 giờ trung bình cần thiết để kiểm tra tình trạng máy bay và các giấy tờ liên quan trước khi cất cánh theo quy định hàng không", ông lý giải, Lao Động thông tin.

Chuyên gia MH370 Ismail kết luận, nếu không có hệ thống lái tự động hay thiết bị hỗ trợ định vị, chỉ dựa vào la bàn từ của máy bay, thì khu vực tìm kiếm nên được thu hẹp lại từ eo biển Malacca đến bờ biển Perth.

Lời giải mới vụ MH370 mất tích

Chuyến bay MH370 của Malaysia Airlines từ Kuala Lumpur, hướng đến Bắc Kinh mất tích bí ẩn ngày 8/3/2014. Tiến sĩ Vincent Lyne, nhà nghiên cứu đã nghỉ hưu của Đại học Tasmania, Australia, tin rằng ông đã tìm ra giải pháp rõ ràng nhất để giải mã bí ẩn MH370.

Sử dụng dữ liệu đo độ sâu GEBCO, vốn dùng để lập bản đồ đáy đại dương, theo Lao động, Tiến sĩ Lyne phát hiện ra một điểm ảnh màu vàng sáng duy nhất ở Ấn Độ Dương: Vĩ độ 33,02 độ Nam, Kinh độ 100,27 độ Đông, cách Perth khoảng 1.500km về phía tây.

Điểm ảnh được ví như "hố đen" này nằm bên trong một hố sâu 6.000m ở đầu phía đông của Broken Ridge, dãy núi dưới nước có những sườn dốc và hố sâu chứa đầy trầm tích. Ông gọi điểm này là Hố sâu Kinh độ Penang và tin rằng, đây là nơi có thể tìm thấy MH370.

"Điểm này nổi bật như một dị thường cực đoan, cho thấy khả năng là vị trí rơi của MH370. Tuy nhiên, những điểm không nhất quán giữa dữ liệu sonar pha trộn và dữ liệu cao độ vệ tinh khiến vị trí này vẫn có phần không chắc chắn, dù dị thường đó là điều không thể nhầm lẫn" - ông Vincent Lyne khẳng định.

Tiến sĩ Lyne tin rằng, vụ MH370 mất tích không phải là tai nạn mà là âm mưu được lên kế hoạch từ trước, để MH370 rơi chính xác tại vị trí Hố sâu Kinh độ Penang nhằm che giấu xác máy bay. Ông gọi đây là nơi ẩn náu hoàn hảo bởi hố này hiểm trở, ít được nghiên cứu và lý tưởng cho việc biến mất không dấu vết.

Tiến sĩ Lyne không phải là người duy nhất nghi ngờ có âm mưu khiến MH370 mất tích. Trong bộ phim tài liệu năm 2024 của BBC mang tên "Tại sao máy bay biến mất: Cuộc săn lùng MH370", cựu Giám đốc kiểm soát không lưu Jean-Luc Marchand và phi công đã nghỉ hưu Patrick Blelly dùng thiết bị mô phỏng Boeing 777 để tái tạo lại đường bay cuối cùng của MH370. Nhóm này kết luận MH370 mất tích không phải do lỗi hệ thống.

Các chuyên gia cho rằng, vị trí quay đầu trên Biển Đông "rất thông minh" vì đây thực sự là một "hố đen" khác giúp MH370 trở nên vô hình và không thể truy tìm được nữa.

Hai chuyên gia chỉ ra, MH370 đã có cú quay đầu đột ngột sau khi đi qua điểm điều hướng hàng không IGARI trên Biển Đông, bay ngược sang bán đảo Mã Lai và hướng sang eo biển Malacca, men theo ranh giới của nhiều vùng kiểm soát không lưu khác nhau nhằm tránh bị phát hiện.

"Điều này đòi hỏi sự chú ý và kỹ năng. Đó là lý do chúng tôi tin rằng vụ việc không phải là một tai nạn. Chỉ phi công giàu kinh nghiệm mới có thể làm được điều đó" - ông Blelly nói.

Cơ trưởng MH370 Zaharie Ahmad Shah từ lâu đã là tâm điểm của những đồn đoán. Một số người cho rằng MH370 mất tích là một vụ giết người tự sát. Những người khác tin rằng cơ trưởng vô tội. Báo cáo chính thức của Malaysia về cuộc điều tra MH370 công bố năm 2018 kết luận rằng máy bay đã bị điều khiển thủ công để thay đổi hướng bay nhưng không nêu tên thủ phạm.

Hơn 30 mảnh vỡ được xác nhận hoặc nghi ngờ là của MH370 đã dạt vào bờ biển ở những nơi như Mozambique, Madagascar và Đảo Reunion. Nhưng không mảnh vỡ nào trong số đó cho công chúng biết lý do máy bay biến mất hoặc xác MH370 nằm ở đâu.