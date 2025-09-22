Xúc động cụ ông 91 tuổi dùng "cục gạch" chụp ảnh cháu gái trong lễ tốt nghiệp
Khoảnh khắc cụ ông tóc bạc, dùng điện thoại nút bấm (điện thoại "cục gạch") chụp cháu gái nhận bằng tốt nghiệp khiến nhiều người xúc động.
Mặc dù chỉ chụp sau lưng, không thấy rõ mặt cũng như không rõ chủ thể mà cụ ông dùng điện thoại chụp, song khoảnh khắc ấy đã đón nhận rất nhiều lời khen từ cộng đồng mạng.
Chưa đầy 24 giờ sau khi đăng tải, tấm ảnh nhận về hàng ngàn lượt yêu thích và chia sẻ. Phía dưới bài đăng, nhiều bình luận xuýt xoa khen "quá ý nghĩa", "khoảnh khắc quá tuyệt vời", "xứng đáng được "viral" hơn nữa"...
Ảnh chất lượng thấp nhưng câu chuyện chất lượng cao
Em Phạm Thanh Ngân, vừa tốt nghiệp ngành thiết kế đồ họa, Trường CĐ Phát thanh Truyền hình II cho hay, rất bất ngờ khi ông ngoại là Trần Công Hiệp bỗng nhiên nổi tiếng trên mạng xã hội.
"Đó là ảnh chụp ông ngoại trong lễ tốt nghiệp của em. Lúc đó, ông giơ điện thoại lên canh góc chụp thử. Dù có bao nhiêu máy ảnh, điện thoại "xịn" xung quanh nhưng ông vẫn muốn tự chụp ảnh cho em bằng chiếc điện thoại của mình" - Ngân hạnh phúc nói.
Ngân kể, ngày dự lễ tốt nghiệp có ông ngoại, mẹ, dì và em trai cùng tham dự. Ông ngoại kỹ tính, ít nói nhưng rất tình cảm. Dù tuổi cao nhưng ông vẫn ngồi xe máy di chuyển hơn 1 giờ từ phường Thạnh Mỹ Tây (thuộc quận Bình Thạnh cũ) đến trường ở phường Đông Hưng Thuận (thuộc quận 12 cũ). Ông nôn nóng đến trường từ sớm, thậm chí còn đến sớm hơn cả Ngân.
Người thân được bố trí theo dõi qua màn hình chiếu, song ông ngoại muốn tận mắt nhìn cháu gái nên ngỏ ý xin ban tổ chức cho tham dự tại hội trường chính. Ngay lập tức, ông ngoại và dì được sắp xếp ngồi hàng ghế đầu.
Khoe bức ảnh ông ngoại chụp mình, Ngân cười tươi, tự hào nói: "Ngoại lớn tuổi, tay run, ảnh chụp bị mờ nhưng đó là tấm ảnh đẹp nhất mà em có được".
Dạy học qua từng bức ảnh
ThS Hồ Lê Hoàng Vũ, Trưởng Khoa Công nghệ truyền thông-Trường CĐ Phát thanh Truyền hình II, cho biết lễ tốt nghiệp dành cho 400 tân cử nhân, tổ chức ngày 19/9. Nhà trường có bố trí sẵn ê-kíp chụp ảnh và quay phim.
"Giữa hàng ngàn tấm ảnh, tôi bị thu hút bởi khoảnh khắc tuyệt vời này của cụ ông. Đây là ảnh do sinh viên nhà trường chụp. Ảnh đẹp không hoàn hảo về bố cục, ánh sáng hay màu sắc mà mang đến nhiều cảm xúc nhất" - thầy Vũ chia sẻ.
Đó cũng là lý do khiến thầy quyết định đăng tải bức ảnh này lên fanpage của nhà trường. Thầy cho rằng trong nhịp sống hối hả, công nghệ phát triển ngày càng chóng mặt, con người dễ quên đi những khoảnh khắc đời thường, giản dị mà vô giá.
"Tôi hy vọng bức ảnh này có thể lan tỏa, chạm đến cảm xúc của nhiều bạn trẻ, đặc biệt là sinh viên. Hiện tại, nhà trường đang đào tạo ngành báo chí, truyền thông... nên kỹ năng và tư duy chụp ảnh là điều rất quan trọng" - thầy Vũ cho nói thêm.
Tuyên dương học sinh cứu bạn thoát khỏi vụ thảm án ở Đắk LắkGiáo dục - 8 giờ trước
GĐXH - UBND phường Thành Nhất phối hợp với Sở GD-ĐT Đắk Lắk tổ chức tuyên dương, khen thưởng cho em Thạch Chí Khang (học sinh lớp 5A3) vì có tinh thần dũng cảm cứu bạn trong vụ thảm án 3 người tử vong.
Bảng lương giáo viên sẽ có thêm hệ số 'đặc thù'?Giáo dục - 2 ngày trước
GĐXH - Bộ GD&ĐT đang lấy ý kiến dự thảo Thông tư quy định mã số, bổ nhiệm và xếp lương đối với nhà giáo giảng dạy trong cơ sở giáo dục công lập. Theo đó bảng lương giáo viên các cấp có thêm hệ số "đặc thù"?
Hà Nội: Học sinh lớp 7 túm tóc, đè đầu giáo viên ngay tại lớp họcGiáo dục - 3 ngày trước
GĐXH - Một nam sinh lớp 7 trường THCS Đại Kim (phường Định Công, TP Hà Nội) đã túm tóc, đè đầu, xô ngã giáo viên ngay trong lớp học khi bị thu đồ chơi sắc nhọn...
Từ 2026, lương giáo viên cao nhất gần 18 triệu đồng/tháng?Giáo dục - 3 ngày trước
GĐXH - Theo dự thảo Thông tư về mã số, bổ nhiệm và xếp lương đối với nhà giáo giảng dạy trong các cơ sở giáo dục công lập, dự kiến lương giáo viên nhóm cao cấp gần 18 triệu đồng/tháng.
140 trường đại học công lập đứng trước cuộc đại sắp xếp, sáp nhậpGiáo dục - 3 ngày trước
Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Kim Sơn thông tin, thời gian tới, Bộ sẽ tổ chức sắp xếp, sáp nhập, giảm đầu mối của khoảng 140 trường đại học công lập.
Từ 31/10 tới, học sinh vi phạm kỷ luật không bị đình chỉ học?Giáo dục - 4 ngày trước
GĐXH - Theo Thông tư 19/2025/TT-BGDĐT, từ 31/10, học sinh vi phạm kỷ luật sẽ không bị đình chỉ học.
50 ngành Sư phạm lấy điểm chuẩn từ 28 trở lên năm 2025Giáo dục - 4 ngày trước
Mùa tuyển sinh năm 2025, trong số 74 ngành có điểm chuẩn xét tốt nghiệp THPT từ 28 trở lên, có tới 50 ngành thuộc Sư phạm.
Sắp tới sẽ bỏ xét học bạ vào đại học?Giáo dục - 4 ngày trước
GĐXH - Với xét tuyển bằng học bạ THPT, Bộ GD&ĐT đang lấy ý kiến đại diện các trường về việc nên bỏ hoặc tiếp tục sử dụng phương thức này.
Từ 2026, hai nhóm giáo viên này vui mừng khi được hưởng phụ cấp lên đến 150% lươngGiáo dục - 4 ngày trước
GĐXH - Từ năm 2026, giáo viên có thể được hưởng mức phụ cấp 150% mức lương theo đề xuất dự thảo Nghị định quy định chính sách tiền lương, phụ cấp, chế độ hỗ trợ, thu hút đối với nhà giáo. Đó là nhóm đối tượng giáo viên nào?
Bộ GD&ĐT ban hành Thông tư khen thưởng và kỷ luật học sinhGiáo dục - 5 ngày trước
Bộ GD&ĐT vừa ban hành Thông tư 19/2025/TT-BGDĐT quy định về khen thưởng và kỷ luật học sinh.
Từ 2026, hai nhóm giáo viên này vui mừng khi được hưởng phụ cấp lên đến 150% lươngGiáo dục
GĐXH - Từ năm 2026, giáo viên có thể được hưởng mức phụ cấp 150% mức lương theo đề xuất dự thảo Nghị định quy định chính sách tiền lương, phụ cấp, chế độ hỗ trợ, thu hút đối với nhà giáo. Đó là nhóm đối tượng giáo viên nào?