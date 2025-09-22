Xúc động cụ ông 91 tuổi dùng "cục gạch" chụp ảnh cháu gái trong lễ tốt nghiệp

Mặc dù chỉ chụp sau lưng, không thấy rõ mặt cũng như không rõ chủ thể mà cụ ông dùng điện thoại chụp, song khoảnh khắc ấy đã đón nhận rất nhiều lời khen từ cộng đồng mạng.

Chưa đầy 24 giờ sau khi đăng tải, tấm ảnh nhận về hàng ngàn lượt yêu thích và chia sẻ. Phía dưới bài đăng, nhiều bình luận xuýt xoa khen "quá ý nghĩa", "khoảnh khắc quá tuyệt vời", "xứng đáng được "viral" hơn nữa"...

Tấm ảnh chụp cụ ông tóc bạc, dùng điện thoại "cục gạch" chụp ảnh được chia sẻ nhiều trên mạng xã hội. Ảnh: Thúc Nhơn

Ảnh chất lượng thấp nhưng câu chuyện chất lượng cao

Em Phạm Thanh Ngân, vừa tốt nghiệp ngành thiết kế đồ họa, Trường CĐ Phát thanh Truyền hình II cho hay, rất bất ngờ khi ông ngoại là Trần Công Hiệp bỗng nhiên nổi tiếng trên mạng xã hội.

"Đó là ảnh chụp ông ngoại trong lễ tốt nghiệp của em. Lúc đó, ông giơ điện thoại lên canh góc chụp thử. Dù có bao nhiêu máy ảnh, điện thoại "xịn" xung quanh nhưng ông vẫn muốn tự chụp ảnh cho em bằng chiếc điện thoại của mình" - Ngân hạnh phúc nói.

Ngân kể, ngày dự lễ tốt nghiệp có ông ngoại, mẹ, dì và em trai cùng tham dự. Ông ngoại kỹ tính, ít nói nhưng rất tình cảm. Dù tuổi cao nhưng ông vẫn ngồi xe máy di chuyển hơn 1 giờ từ phường Thạnh Mỹ Tây (thuộc quận Bình Thạnh cũ) đến trường ở phường Đông Hưng Thuận (thuộc quận 12 cũ). Ông nôn nóng đến trường từ sớm, thậm chí còn đến sớm hơn cả Ngân.

Tấm ảnh ông Hiệp chụp bằng điện cũ, dù bị mờ nhưng lại rất rõ. Rõ tình yêu thương, rõ niềm tự hào mà ông dành cho cho cháu gái của mình. Ảnh: NVCC

Gia đình Ngân chụp ảnh kỷ niệm trong lễ tốt nghiệp. Ảnh: NVCC

Người thân được bố trí theo dõi qua màn hình chiếu, song ông ngoại muốn tận mắt nhìn cháu gái nên ngỏ ý xin ban tổ chức cho tham dự tại hội trường chính. Ngay lập tức, ông ngoại và dì được sắp xếp ngồi hàng ghế đầu.

Khoe bức ảnh ông ngoại chụp mình, Ngân cười tươi, tự hào nói: "Ngoại lớn tuổi, tay run, ảnh chụp bị mờ nhưng đó là tấm ảnh đẹp nhất mà em có được".

Dạy học qua từng bức ảnh

ThS Hồ Lê Hoàng Vũ, Trưởng Khoa Công nghệ truyền thông-Trường CĐ Phát thanh Truyền hình II, cho biết lễ tốt nghiệp dành cho 400 tân cử nhân, tổ chức ngày 19/9. Nhà trường có bố trí sẵn ê-kíp chụp ảnh và quay phim.

"Giữa hàng ngàn tấm ảnh, tôi bị thu hút bởi khoảnh khắc tuyệt vời này của cụ ông. Đây là ảnh do sinh viên nhà trường chụp. Ảnh đẹp không hoàn hảo về bố cục, ánh sáng hay màu sắc mà mang đến nhiều cảm xúc nhất" - thầy Vũ chia sẻ.

Cộng đồng mạng dành nhiều lời khen cho tấm ảnh đầy ý nghĩa

Đó cũng là lý do khiến thầy quyết định đăng tải bức ảnh này lên fanpage của nhà trường. Thầy cho rằng trong nhịp sống hối hả, công nghệ phát triển ngày càng chóng mặt, con người dễ quên đi những khoảnh khắc đời thường, giản dị mà vô giá.

"Tôi hy vọng bức ảnh này có thể lan tỏa, chạm đến cảm xúc của nhiều bạn trẻ, đặc biệt là sinh viên. Hiện tại, nhà trường đang đào tạo ngành báo chí, truyền thông... nên kỹ năng và tư duy chụp ảnh là điều rất quan trọng" - thầy Vũ cho nói thêm.



