Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc

Xúc động khi xem trailer chính thức tái hiện 81 ngày đêm Thành cổ Quảng Trị trong phim 'Mưa đỏ'

Thứ tư, 12:29 13/08/2025 | Xem - nghe - đọc
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Phim điện ảnh "Mưa đỏ" ra mắt trailer chính thức, lần đầu giới thiệu những gương mặt của hội nghị Paris 1972 - trận chiến không tiếng súng quan trọng của cuộc kháng chiến chống Mỹ. Ngoài ra, trailer còn xuất hiện thêm những khoảnh khắc bi tráng của các chiến sĩ quên mình để chiến đấu bảo vệ Thành cổ Quảng Trị.

Chân dung 7 nam diễn viên đóng vai chiến sĩ của Tiểu đội 1 trong phim &quot;Mưa đỏ&quot;Chân dung 7 nam diễn viên đóng vai chiến sĩ của Tiểu đội 1 trong phim 'Mưa đỏ'

GĐXH - Sau teaser trailer đầy cảm xúc, phim điện ảnh "Mưa đỏ" tiếp tục công bố loạt poster nhân vật, khắc họa rõ nét hai chiến tuyến giữa mùa hè năm 1972.

Đoàn làm phim điện ảnh "Mưa đỏ" đã chính thức ra mắt trailer của bộ phim, hé lộ những hình ảnh bi tráng về trận chiến 81 ngày đêm bảo vệ Thành cổ Quảng Trị – một trong những chiến dịch ác liệt và oanh liệt bậc nhất trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Đặc biệt, trailer còn lần đầu tiên giới thiệu trận địa ngoại giao tại Hội nghị Paris năm 1972, với sự xuất hiện của đầy đủ các bên tham gia đàm phán lịch sử.

Xúc động khi xem trailer chính thức tái hiện 81 ngày đêm Thành cổ Quảng Trị trong phim 'Mưa đỏ'- Ảnh 2.

Một cảnh trong trailer tái hiện Hội nghị Paris năm 1972. Ảnh: NSX phim cung cấp

Trailer mở đầu bằng khung cảnh Quảng Trị oằn mình dưới "mưa bom bão đạn", dòng sông Thạch Hãn đỏ rực máu, xen lẫn là lời thoại lạnh lùng của Tướng Cao Văn (Lâm Vissay thủ vai): "Bằng mọi giá phải tái chiếm lại Quảng Trị để Hà Nội không có cửa mặc cả trong cái gọi là Hòa đàm Paris".

Xúc động khi xem trailer chính thức tái hiện 81 ngày đêm Thành cổ Quảng Trị trong phim 'Mưa đỏ'- Ảnh 3.

Phim "Mưa đỏ" tái hiện hình ảnh thời chiến tranh khốc liệt ở Thành cổ Quảng Trị. Ảnh: NSX phim cung cấp

Tỉnh Quảng Trị – vùng đất địa đầu của Tổ quốc, nơi từng bị chia cắt hai miền Nam - Bắc – mang vị trí chiến lược quan trọng trong toàn bộ cục diện chiến tranh. Sau chiến dịch Xuân - Hè năm 1972, Quảng Trị là tỉnh đầu tiên được giải phóng, trở thành mục tiêu tái chiếm bằng mọi giá của quân đội Mỹ - ngụy. Chính điều này tạo nên sợi dây liên kết chặt chẽ giữa mặt trận Thành cổ và bàn đàm phán Paris – trận chiến không khói súng nhưng có ảnh hưởng chiến lược toàn cục. Trailer giới thiệu đầy đủ 4 bên tham gia Hội nghị Paris: Đoàn Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, Đoàn Chính phủ Cách mạng Lâm thời miền Nam Việt Nam, Đoàn Việt Nam Cộng hòa, Đoàn Hoa Kỳ. Trong đó, đại diện Việt Nam Cộng hòa (Mai Thế Hiệp thủ vai) có lời thoại đáng nhớ: "Một đất nước không thể có hai mặt trời, chỉ có một và đó là chúng tôi."

Cùng thời điểm, trên chiến trường Quảng Trị, Tiểu đội 1 và Tiểu đoàn K3 Tam Sơn kiên cường chiến đấu để giữ vững từng tấc đất. Dưới hỏa lực dồn dập suốt 81 ngày đêm – tương đương 7 quả bom nguyên tử Hiroshima năm 1945, hình ảnh từng đoàn xe tăng, máy bay Mỹ trút bom dồn dập khiến khán giả không khỏi rùng mình. Nhưng cũng chính trong khói lửa ấy, chất lính Việt Nam hiện lên bình dị mà gan lì qua câu nói của tiểu đội trưởng Tạ (Phương Nam thủ vai): "Còn bao nhiêu mình uýnh bấy nhiêu, sợ cái gì".

Xúc động khi xem trailer chính thức tái hiện 81 ngày đêm Thành cổ Quảng Trị trong phim 'Mưa đỏ'- Ảnh 4.

Poster phim "Mưa đỏ" thể hiện rõ sự bi tráng của 81 ngày ngày đêm bảo vệ Thành cổ Quảng Trị của Tiểu đội 1 và Tiểu đoàn K3 Tam Sơn. Ảnh: NSX phim cung cấp

Bộ phim "Mưa Đỏ" là dự án được đầu tư công phu, quy tụ hàng trăm diễn viên, hàng nghìn lượt quần chúng; tái hiện không chỉ khốc liệt chiến trường mà còn cả mặt trận ngoại giao cam go. Trailer cũng bất ngờ hé lộ vai diễn trợ lý của đoàn Việt Nam Dân chủ Cộng hòa do Hòa Minzy thủ vai – người đồng thời thể hiện ca khúc chủ đề (OST) cho bộ phim. Một trong những phân đoạn xúc động là khi cô nghẹn ngào báo tin: "Các chiến sĩ đã chiến đấu rất kiên cường… Mặt trận Thành cổ vẫn được giữ vững".

Khép lại trailer là tiếng thét giữa hoang tàn khói lửa: "Đừng nản lòng, đừng bỏ cuộc, chúng ta sẽ giành chiến thắng!" như một ngọn đuốc thắp sáng lòng yêu nước, sự hy sinh cao cả và niềm tin tất thắng.

Gắn nhãn T13 - lan tỏa giá trị lịch sử tới giới trẻ

"Mưa đỏ" ra mắt đúng dịp hướng tới kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, là món quà tri ân gửi tới anh linh những người đã ngã xuống cho độc lập, hòa bình. Đồng thời, bộ phim cũng là cầu nối lịch sử - hiện tại, truyền cảm hứng yêu nước, lý tưởng cách mạng cho thế hệ trẻ.

Phim được phân loại T13 (khuyến nghị người xem từ 13 tuổi trở lên), cho phép tiếp cận rộng rãi hơn tới khán giả trẻ. Trong khi vẫn tái hiện chân thực không khí khốc liệt của chiến trường, "Mưa đỏ" hướng đến việc giúp thế hệ trẻ hiểu sâu sắc hơn về sự hy sinh anh dũng của cha ông và từ đó, thêm trân trọng giá trị của độc lập, hòa bình hôm nay.

Phim điện ảnh "Mưa đỏ" dự kiến khởi chiếu 22/8/2025

Trailer chính thức của phim "Mưa đỏ". Clip: NSX phim cung cấp

Nữ diễn viên đất Bắc đóng vai người mẹ trong phim điện ảnh về Thành cổ Quảng Trị &quot;Mưa đỏ&quot; là ai?Nữ diễn viên đất Bắc đóng vai người mẹ trong phim điện ảnh về Thành cổ Quảng Trị 'Mưa đỏ' là ai?

GĐXH - Diễn viên Thúy Hà đã quen mặt với khán giả qua nhiều phim giờ vàng miền Bắc, mới đây chị lại gây ấn tượng với phân cảnh tiễn con trai lên đường nhập ngũ trong phim "Mưa đỏ". Ngay lập tức những thông tin về chị được khán giả quan tâm.


Đỗ Quyên
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Cùng chuyên mục

Sôi nổi các sự kiện văn hóa nghệ thuật tại Hà Nội dịp 2/9 diễn ra sắp tới

Sôi nổi các sự kiện văn hóa nghệ thuật tại Hà Nội dịp 2/9 diễn ra sắp tới

Xem - nghe - đọc - 1 giờ trước

GĐXH - Hàng loạt sự kiện văn hóa, nghệ thuật, triển lãm và hội chợ, nằm trong chuỗi hoạt động chào mừng 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 sẽ diễn ra tại Thủ đô Hà Nội trong thời gian tới.

'Có anh, nơi ấy bình yên' tập mới nhất: Thiếu tá Huy điều tra trang trại lợn, Chủ tịch xã Thứ vung tiền giữ ghế

'Có anh, nơi ấy bình yên' tập mới nhất: Thiếu tá Huy điều tra trang trại lợn, Chủ tịch xã Thứ vung tiền giữ ghế

Xem - nghe - đọc - 2 giờ trước

GĐXH - Trong tập 10 "Có anh, nơi ấy bình yên", Thiếu tá Huy có nhiều nghi vấn liên quan đến hoạt động của trang trại lợn gây ô nhiễm.

Nữ tiếp viên trong vụ cướp hàng không có thật nhớ về thời trẻ có nét giống Kaity Nguyễn

Nữ tiếp viên trong vụ cướp hàng không có thật nhớ về thời trẻ có nét giống Kaity Nguyễn

Xem - nghe - đọc - 3 giờ trước

GĐXH - Trong buổi chiếu phim điện ảnh "Tử chiến trên không", tiếp viên hàng không Huỳnh Thu Cúc - nhân chứng trong vụ cướp hàng không năm xưa đã xúc động chia sẻ về những hồi ức đã qua. Chị còn cho biết, Kaity Nguyễn giống với mình lúc trẻ.

'Gió ngang khoảng trời xanh' tập mới nhất: Bị mẹ vợ làm bẽ mặt, Toàn trách Hoàng Lam chi tiêu hoang phí

'Gió ngang khoảng trời xanh' tập mới nhất: Bị mẹ vợ làm bẽ mặt, Toàn trách Hoàng Lam chi tiêu hoang phí

Xem - nghe - đọc - 4 giờ trước

GĐXH - Trong tập 2 "Gió ngang khoảng trời xanh", bữa cơm tân gia tại nhà Mỹ Anh đã trở thành nỗi tự ái của Toàn khi bị mẹ vợ ra sức chê bai.

Sau ‘Viết tiếp câu chuyện hoà bình’, nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung tạo hit mới cùng ca sĩ Duyên Quỳnh

Sau ‘Viết tiếp câu chuyện hoà bình’, nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung tạo hit mới cùng ca sĩ Duyên Quỳnh

Xem - nghe - đọc - 17 giờ trước

GĐXH - Chiều 12/8 tại Hà Nội, nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung và ca sĩ Nguyễn Duyên Quỳnh đã có buổi giới thiệu MV mới mang tên “Nguyện thề vì bình yên” đến đông đảo công chúng.

'Có anh, nơi ấy bình yên' mới nhất (tập 10): Chủ tịch xã ôm cặp tiền đi lo giữ chức

'Có anh, nơi ấy bình yên' mới nhất (tập 10): Chủ tịch xã ôm cặp tiền đi lo giữ chức

Xem - nghe - đọc - 23 giờ trước

GĐXH - Trong tập 10 "Có anh, nơi ấy bình yên", vợ ông Chủ tịch xã Thứ đã chuẩn bị cho chồng một khoản tiền lớn để đi lo giữ chiếc ghế chủ tịch xã.

'Gió ngang khoảng trời xanh' tập 2: Cuộc hẹn thất vọng giữa Ngân và 'trai lạ'

'Gió ngang khoảng trời xanh' tập 2: Cuộc hẹn thất vọng giữa Ngân và 'trai lạ'

Xem - nghe - đọc - 1 ngày trước

GĐXH - Trong tập 2 "Gió ngang khoảng trời xanh", Ngân đi xem mắt theo yêu cầu của mẹ, Toàn khó chịu khi bị mẹ vợ chê bai.

'Có anh, nơi ấy bình yên' tập mới nhất: Hé lộ tình trạng bảo kê, hàng giả, cho vay nặng lãi

'Có anh, nơi ấy bình yên' tập mới nhất: Hé lộ tình trạng bảo kê, hàng giả, cho vay nặng lãi

Xem - nghe - đọc - 1 ngày trước

GĐXH - Trong tập 9 "Có anh, nơi ấy bình yên", nhiều tình tiết mới được mở ra về thực trạng gây bất ổn ở địa phương như: Cho vay nợ, hàng giả, tranh giành mỏ đá...

Không còn là tin đồn, Thượng úy Lê Hoàng Hiệp chính thức xuất hiện ở Sao nhập ngũ 2025

Không còn là tin đồn, Thượng úy Lê Hoàng Hiệp chính thức xuất hiện ở Sao nhập ngũ 2025

Xem - nghe - đọc - 1 ngày trước

GĐXH - Trong trailer tập 2 Sao nhập ngũ 2025, Thượng úy Lê Hoàng Hiệp cùng diễn viên Bình An và Huỳnh Anh thực hiện nghi thức diễu binh, diễu hành trong đội hình duyệt binh của Lữ đoàn Tác chiến điện tử.

'Gió ngang khoảng trời xanh' tập mới nhất: Mỹ Anh cao tay trị nhân viên nữ của chồng

'Gió ngang khoảng trời xanh' tập mới nhất: Mỹ Anh cao tay trị nhân viên nữ của chồng

Xem - nghe - đọc - 1 ngày trước

GĐXH - Trong tập 1 "Gió ngang khoảng trời xanh", thấy nữ nhân viên có sự quan tâm trên mức bình thường với chồng, Mỹ Anh nhanh chóng ra tay "xử lý".

Xem nhiều

Sau ‘Viết tiếp câu chuyện hoà bình’, nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung tạo hit mới cùng ca sĩ Duyên Quỳnh

Sau ‘Viết tiếp câu chuyện hoà bình’, nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung tạo hit mới cùng ca sĩ Duyên Quỳnh

Xem - nghe - đọc

GĐXH - Chiều 12/8 tại Hà Nội, nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung và ca sĩ Nguyễn Duyên Quỳnh đã có buổi giới thiệu MV mới mang tên “Nguyện thề vì bình yên” đến đông đảo công chúng.

Không còn là tin đồn, Thượng úy Lê Hoàng Hiệp chính thức xuất hiện ở Sao nhập ngũ 2025

Không còn là tin đồn, Thượng úy Lê Hoàng Hiệp chính thức xuất hiện ở Sao nhập ngũ 2025

Xem - nghe - đọc
'Gió ngang khoảng trời xanh' mới nhất (tập 1): Mỹ Anh khó chịu với nữ nhân viên của chồng

'Gió ngang khoảng trời xanh' mới nhất (tập 1): Mỹ Anh khó chịu với nữ nhân viên của chồng

Xem - nghe - đọc
2 diva nhạc Việt Thanh Lam, Hà Trần dắt tay nhau thăng hoa trong liveshow 'Ân tình của đá'

2 diva nhạc Việt Thanh Lam, Hà Trần dắt tay nhau thăng hoa trong liveshow 'Ân tình của đá'

Xem - nghe - đọc
'Gió ngang khoảng trời xanh' tập mới nhất: Mỹ Anh cao tay trị nhân viên nữ của chồng

'Gió ngang khoảng trời xanh' tập mới nhất: Mỹ Anh cao tay trị nhân viên nữ của chồng

Xem - nghe - đọc

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tòa nhà Cục Dân số, ngõ 8 đường Tôn Thất Thuyết, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top