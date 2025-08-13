Xúc động khi xem trailer chính thức tái hiện 81 ngày đêm Thành cổ Quảng Trị trong phim 'Mưa đỏ'

Chân dung 7 nam diễn viên đóng vai chiến sĩ của Tiểu đội 1 trong phim 'Mưa đỏ' GĐXH - Sau teaser trailer đầy cảm xúc, phim điện ảnh "Mưa đỏ" tiếp tục công bố loạt poster nhân vật, khắc họa rõ nét hai chiến tuyến giữa mùa hè năm 1972.

Đoàn làm phim điện ảnh "Mưa đỏ" đã chính thức ra mắt trailer của bộ phim, hé lộ những hình ảnh bi tráng về trận chiến 81 ngày đêm bảo vệ Thành cổ Quảng Trị – một trong những chiến dịch ác liệt và oanh liệt bậc nhất trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Đặc biệt, trailer còn lần đầu tiên giới thiệu trận địa ngoại giao tại Hội nghị Paris năm 1972, với sự xuất hiện của đầy đủ các bên tham gia đàm phán lịch sử.

Một cảnh trong trailer tái hiện Hội nghị Paris năm 1972. Ảnh: NSX phim cung cấp

Trailer mở đầu bằng khung cảnh Quảng Trị oằn mình dưới "mưa bom bão đạn", dòng sông Thạch Hãn đỏ rực máu, xen lẫn là lời thoại lạnh lùng của Tướng Cao Văn (Lâm Vissay thủ vai): "Bằng mọi giá phải tái chiếm lại Quảng Trị để Hà Nội không có cửa mặc cả trong cái gọi là Hòa đàm Paris".

Phim "Mưa đỏ" tái hiện hình ảnh thời chiến tranh khốc liệt ở Thành cổ Quảng Trị. Ảnh: NSX phim cung cấp

Tỉnh Quảng Trị – vùng đất địa đầu của Tổ quốc, nơi từng bị chia cắt hai miền Nam - Bắc – mang vị trí chiến lược quan trọng trong toàn bộ cục diện chiến tranh. Sau chiến dịch Xuân - Hè năm 1972, Quảng Trị là tỉnh đầu tiên được giải phóng, trở thành mục tiêu tái chiếm bằng mọi giá của quân đội Mỹ - ngụy. Chính điều này tạo nên sợi dây liên kết chặt chẽ giữa mặt trận Thành cổ và bàn đàm phán Paris – trận chiến không khói súng nhưng có ảnh hưởng chiến lược toàn cục. Trailer giới thiệu đầy đủ 4 bên tham gia Hội nghị Paris: Đoàn Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, Đoàn Chính phủ Cách mạng Lâm thời miền Nam Việt Nam, Đoàn Việt Nam Cộng hòa, Đoàn Hoa Kỳ. Trong đó, đại diện Việt Nam Cộng hòa (Mai Thế Hiệp thủ vai) có lời thoại đáng nhớ: "Một đất nước không thể có hai mặt trời, chỉ có một và đó là chúng tôi."

Cùng thời điểm, trên chiến trường Quảng Trị, Tiểu đội 1 và Tiểu đoàn K3 Tam Sơn kiên cường chiến đấu để giữ vững từng tấc đất. Dưới hỏa lực dồn dập suốt 81 ngày đêm – tương đương 7 quả bom nguyên tử Hiroshima năm 1945, hình ảnh từng đoàn xe tăng, máy bay Mỹ trút bom dồn dập khiến khán giả không khỏi rùng mình. Nhưng cũng chính trong khói lửa ấy, chất lính Việt Nam hiện lên bình dị mà gan lì qua câu nói của tiểu đội trưởng Tạ (Phương Nam thủ vai): "Còn bao nhiêu mình uýnh bấy nhiêu, sợ cái gì".

Poster phim "Mưa đỏ" thể hiện rõ sự bi tráng của 81 ngày ngày đêm bảo vệ Thành cổ Quảng Trị của Tiểu đội 1 và Tiểu đoàn K3 Tam Sơn. Ảnh: NSX phim cung cấp

Bộ phim "Mưa Đỏ" là dự án được đầu tư công phu, quy tụ hàng trăm diễn viên, hàng nghìn lượt quần chúng; tái hiện không chỉ khốc liệt chiến trường mà còn cả mặt trận ngoại giao cam go. Trailer cũng bất ngờ hé lộ vai diễn trợ lý của đoàn Việt Nam Dân chủ Cộng hòa do Hòa Minzy thủ vai – người đồng thời thể hiện ca khúc chủ đề (OST) cho bộ phim. Một trong những phân đoạn xúc động là khi cô nghẹn ngào báo tin: "Các chiến sĩ đã chiến đấu rất kiên cường… Mặt trận Thành cổ vẫn được giữ vững".

Khép lại trailer là tiếng thét giữa hoang tàn khói lửa: "Đừng nản lòng, đừng bỏ cuộc, chúng ta sẽ giành chiến thắng!" như một ngọn đuốc thắp sáng lòng yêu nước, sự hy sinh cao cả và niềm tin tất thắng.

Gắn nhãn T13 - lan tỏa giá trị lịch sử tới giới trẻ "Mưa đỏ" ra mắt đúng dịp hướng tới kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, là món quà tri ân gửi tới anh linh những người đã ngã xuống cho độc lập, hòa bình. Đồng thời, bộ phim cũng là cầu nối lịch sử - hiện tại, truyền cảm hứng yêu nước, lý tưởng cách mạng cho thế hệ trẻ. Phim được phân loại T13 (khuyến nghị người xem từ 13 tuổi trở lên), cho phép tiếp cận rộng rãi hơn tới khán giả trẻ. Trong khi vẫn tái hiện chân thực không khí khốc liệt của chiến trường, "Mưa đỏ" hướng đến việc giúp thế hệ trẻ hiểu sâu sắc hơn về sự hy sinh anh dũng của cha ông và từ đó, thêm trân trọng giá trị của độc lập, hòa bình hôm nay. Phim điện ảnh "Mưa đỏ" dự kiến khởi chiếu 22/8/2025

Trailer chính thức của phim "Mưa đỏ". Clip: NSX phim cung cấp

