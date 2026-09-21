Sau ly hôn, người phụ nữ 35 tuổi một mình thụ tinh ống nghiệm sinh con

Hai lần IVF thất bại, vợ chồng quyết định ly hôn

Chị Minh cùng chồng bắt đầu khám hiếm muộn từ năm 2019. Kết quả kiểm tra cho thấy chị mắc hội chứng buồng trứng đa nang, trong khi chồng có tình trạng tinh trùng ít, yếu và 99% dị dạng. Hai vợ chồng được tư vấn thực hiện thụ tinh trong ống nghiệm (IVF).

Trong 3 năm tiếp theo, chị Minh trải qua 2 lần kích thích buồng trứng và chọc hút noãn. Mỗi lần, siêu âm đều ghi nhận các nang trứng phát triển, số noãn trưởng thành thu được khoảng 25–30 noãn. Tuy nhiên, sau khi thực hiện tiêm tinh trùng vào bào tương noãn (ICSI), chất lượng phôi không đạt yêu cầu và không có phôi để chuyển.

Những lần điều trị không thành công khiến cả hai chịu thêm áp lực về thời gian, chi phí, việc đi lại và tâm lý mong con. Mâu thuẫn trong cuộc sống gia đình ngày càng nhiều, cuối cùng hai người quyết định ly hôn.

Sau đổ vỡ, mong muốn có con của chị Minh vẫn không thay đổi. "Mong muốn làm mẹ lớn hơn nỗi sợ một mình điều trị vô sinh", chị nói.

Chị Minh bế con trai mới sinh. Ảnh: BVCC

Sau ly hôn, người phụ nữ 35 tuổi xin tinh trùng hiến tặng làm IVF

Tháng 10/2025, chị Minh đến Trung tâm Hỗ trợ sinh sản, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội (IVF Tâm Anh) để tìm hiểu thủ tục thụ tinh trong ống nghiệm dành cho phụ nữ độc thân.

BS.CKII Cao Tuấn Anh thăm khám, ghi nhận chị có chỉ số dự trữ buồng trứng AMH 6,8 ng/mL, vòi tử cung trái tắc và các đặc điểm phù hợp hội chứng buồng trứng đa nang.

Theo bác sĩ Tuấn Anh, phụ nữ độc thân có thể thực hiện kỹ thuật hỗ trợ sinh sản bằng tinh trùng hiến tặng khi có nguyện vọng và đáp ứng các điều kiện theo quy định.

Sau khi được tư vấn, chị Minh vận động người thân hỗ trợ theo đúng quy định. Một người em họ đồng ý hiến tinh trùng vào ngân hàng mô để thực hiện quy trình hoán đổi mẫu, giúp chị nhận mẫu tinh trùng vô danh để điều trị.

Với chị Minh, sự hỗ trợ của gia đình giúp hành trình điều trị sau ly hôn bớt đơn độc. Sau khi hoàn tất hồ sơ, chị được bác sĩ xây dựng phác đồ IVF cá thể hóa dựa trên tình trạng buồng trứng và sức khỏe sinh sản.

Tạo được 5 phôi sau nhiều lần điều trị thất bại

Sau kích thích buồng trứng, bác sĩ Tuấn Anh tiến hành chọc hút và thu được 13 noãn trưởng thành. Chuyên viên phôi học rã đông mẫu tinh trùng hiến tặng, thực hiện ICSI kết hợp sử dụng môi trường hoạt hóa noãn.

Các hợp tử sau đó được nuôi cấy trong tủ cấy phôi Timelapse tích hợp trí tuệ nhân tạo. Kết quả, chị Minh tạo được 3 phôi ngày 3 và 2 phôi ngày 5.

Sau khi có phôi, chị bước vào giai đoạn chuẩn bị niêm mạc tử cung. Khi nội mạc đạt điều kiện phù hợp, bác sĩ chuyển một phôi ngày 5 chất lượng tốt vào buồng tử cung.

Kết quả thử thai sau đó cho thấy chị đã mang thai. Thai kỳ diễn tiến ổn định và sau 39 tuần, chị sinh bé trai nặng 3,2 kg.

Ở tuổi 35, sau nhiều năm điều trị hiếm muộn, trải qua hai lần IVF không tạo được phôi để chuyển và một cuộc hôn nhân đổ vỡ, chị Minh đã hoàn thành hành trình làm mẹ bằng chính lựa chọn của mình.

Phụ nữ độc thân có thể tiếp cận hỗ trợ sinh sản bằng tinh trùng hiến tặng

Theo bác sĩ Tuấn Anh, từ khi Nghị định 207 của Chính phủ có hiệu lực ngày 1/10/2025, phụ nữ độc thân được tiếp cận các kỹ thuật hỗ trợ sinh sản khi có nguyện vọng và đáp ứng các điều kiện theo quy định, trong đó có sử dụng tinh trùng hiến tặng để thực hiện IVF.

Tại IVF Tâm Anh Hà Nội, số phụ nữ độc thân đến tư vấn xin tinh trùng để làm IVF tăng khoảng 30% so với cùng kỳ năm trước.

Quy trình điều trị với tinh trùng hiến tặng được thực hiện theo các yêu cầu chuyên môn và quy định liên quan. Người xin tinh trùng cần hoàn tất hồ sơ, thực hiện các thủ tục đối với người hiến, sàng lọc sức khỏe, sau đó ngân hàng tinh trùng thực hiện hoán đổi mẫu để người nhận sử dụng mẫu tinh trùng vô danh. Danh tính của người hiến, người nhận và trẻ sinh ra được bảo mật theo quy định.

Phụ nữ độc thân nên khám sức khỏe sinh sản sớm

Bác sĩ Tuấn Anh khuyến cáo phụ nữ độc thân, người đã ly hôn hoặc chưa có kế hoạch kết hôn nhưng mong muốn sinh con nên chủ động khám sức khỏe sinh sản để đánh giá dự trữ buồng trứng, chất lượng noãn và các bệnh lý có thể ảnh hưởng khả năng mang thai.

Tuổi là một trong những yếu tố liên quan đến khả năng sinh sản của phụ nữ. Với những người chưa sẵn sàng mang thai nhưng muốn chủ động hơn về kế hoạch sinh con trong tương lai, trữ đông noãn có thể được cân nhắc sau khi được bác sĩ tư vấn về độ tuổi, dự trữ buồng trứng và khả năng sinh sản.

Trường hợp của chị Minh cũng cho thấy hành trình điều trị hiếm muộn có thể thay đổi theo hoàn cảnh sống. Sau khi hôn nhân kết thúc, chị vẫn có thể tiếp tục kế hoạch làm mẹ bằng phương pháp hỗ trợ sinh sản phù hợp, với điều kiện đáp ứng các yêu cầu về chuyên môn và pháp lý.